"ماهيكا جاور"..من الإمارات إلى قمة الكريكيت في إنجلترا
عندما تعرضت لاعبة الكريكيت الإنجليزية البالغة من العمر 18 عاماً "ماهيكا جاور" لإصابة جانبية، حُرمت من فرصة نادرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات "تي 20" في الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة التي تعلمت فيها لأول مرة فن لعب الكريكيت.
لكن مدرب إنجلترا "جون لويس" يرى أن اللاعبة التي يبلغ طولها ستة أقدام وأربع بوصات لديها القدرة على أن تصبح عملاقة في لعبة الكريكيت.
"أكثر ما يثير الاهتمام في "ماهيكا" هو عمرها، فهي لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها فقط"، هذا ما قاله "لويس" خلال مقابلة مع "صحيفة خليج تايمز".
"عندما رأيت "ماهيكا" تلعب في دور الرامي لأول مرة، ربما منذ عام ونصف تقريباً، تساءلت، "من هذه الفتاة؟" لقد شاهدت الكثير من اللاعبات منذ أن كنت لاعباً في لعبة الكريكيت. وأحب معرفة كيف يبدو اللاعبون الجيدون، وهي موهوبة بشكل لا يصدق."
خاضت "ماهيكا" 19 مباراة دولية في لعبة "تي 20" لصالح الإمارات العربية المتحدة منذ ظهورها لأول مرة في سن الثانية عشرة قبل أن تلفت انتباه المنتخب الوطني في إنجلترا، بلد ميلادها.
وفي العام الماضي، تصدرت عناوين الأخبار بأدائها المذهل في أول مباراة لها مع منتخب إنجلترا ضد سريلانكا.
كانت في طريقها للعب دور رئيسي في كأس العالم "تي 20" قبل أن تنهي الإصابة حلمها.
قال "لويس": "كنت أتمنى أن أراها تلعب في كأس العالم هذا. ولكن في المستقبل، سوف تكون لاعبة كريكيت مهمة للغاية لإنجلترا"،
"لويس"، الرامي السريع السابق الذي خاض 16 مباراة عبر ثلاثة أشكال من اللعبة مع فريق الرجال الإنجليزي أشاد بنظام الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة ودوره في تطوير موهبة "ماهيكا"، التي لا يزال والداها يعيشان في دبي.
وقال "لقد برزت قدرتها على التحكم بالكرة و في تحركاتها بالنسبة لشخص في سنها بشكل واضح (عندما رأيتها لأول مرة). لذا، فمن الواضح أنها قامت بالكثير من العمل الرائع هنا (الإمارات العربية المتحدة)".
"من الواضح أن الفضل يعود إلى الأشخاص الذين قاموا بتدريبها هنا. أعتقد أنها ظهرت لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في سن الثانية عشرة، ومن المذهل لشخص صغير السن أن يتمكن من لعب الكريكيت الدولي".
وكشف مدرب إنجلترا أيضاً عن ما يجعل ماهيكا لاعبة مميزة.
كما قال: "إنها طويلة جداً، يبلغ طولها ستة أقدام وثلاث أو أربع بوصات، وهذا أمر فريد من نوعه، فهي لاعبة يسارية يبلغ طولها ستة أقدام وأربع بوصات، وتؤرجح الكرة، وتحصل على الارتداد، ولديها مجموعة مهارات فريدة حقاً، وستصبح أسرع. في الوقت الحالي، تبلغ سرعتها حوالي 66-67 ميلاً في الساعة، وفي نظري، ستكون أسرع من ذلك بكثير".
وأضاف: "وعندما يحدث ذلك، سوف تصبح موهبة رائعة حقاً. أرى أنها سوف تصبح رامية دولية من الطراز الأول. ومهما قلت، لن أستطيع أن أثني على "ماهيكا" بالقدر الذي يوفيها حقها، فهي موهبة لا تصدق."
ومن المثير للدهشة أن اللاعبة التي تلعب بيدها اليسرى كانت تبلغ من العمر 16 عاماً فقط عندما أبقت نجوم الهند تحت السيطرة التامة بفضل فترة رائعة من 4-0-27-1 في مواجهة الإمارات ضد أقوى فريق في القارة في كأس آسيا 2022.
والآن، فإن انتقال "ماهيكا" السلس إلى الدوري الكبير في إنجلترا، وهي دولة تلعب مباريات تجريبية، من شأنه أن يلهم زملاءها السابقين في فريق الإمارات العربية المتحدة لملاحقة أحلامهم.
وقال "لويس": "نصيحتي (لجميع لاعبات الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة) هي أن يحلمن بتحقيق أحلام كبيرة".
"إذا كنت تحب لعب الكريكيت، فقط العب بقدر ما تستطيع، وتدرب بقدر ما تستطيع واحلم بأحلام كبيرة لأنه إذا حلمت بأحلام كبيرة فلن تعرف أبداً ما يمكنك تحقيقه في الحياة."
"لذا اذهب والحق طموحاتك وتابع ما تحب القيام به."