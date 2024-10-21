"ماهيكا جاور"..من الإمارات إلى قمة الكريكيت في إنجلترا

وقال "لقد برزت قدرتها على التحكم بالكرة و في تحركاتها بالنسبة لشخص في سنها بشكل واضح (عندما رأيتها لأول مرة). لذا، فمن الواضح أنها قامت بالكثير من العمل الرائع هنا (الإمارات العربية المتحدة)".

"من الواضح أن الفضل يعود إلى الأشخاص الذين قاموا بتدريبها هنا. أعتقد أنها ظهرت لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في سن الثانية عشرة، ومن المذهل لشخص صغير السن أن يتمكن من لعب الكريكيت الدولي".