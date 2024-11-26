"ليام ليفينغستون" يقود "بانجلا تايجرز" لانتصار مثير في بطولة أبوظبي "تي 10"

وفي وقت سابق، قدّم "نيخيل تشودري"، لاعب "دلهي بولز"، جولة رائعة مسجلاً 47 ركضة من 16 كرة فقط، ليُسهم في وصول فريقه إلى مجموع ضخم بلغ 123/6 في 20 أوفر. وقد بدأ فريق "تايجرز" المباراة بحذر شديد، ليجد نفسه في مأزق حقيقي، حيث احتاج إلى 35 ركضة في آخر 10 كرات.