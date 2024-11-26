"ليام ليفينغستون" يقود "بانجلا تايجرز" لانتصار مثير في بطولة أبوظبي "تي 10"
تألق "ليام ليفينغستون" في قيادة هجوم "بانجلا تايجرز"، محققاً 40 ركضة دون هزيمة، في 12 كرة فقط، ليقود فريقه نحو أول انتصار له هذا الموسم.
ودخل اللاعب الدولي الإنجليزي إلى أرض الملعب في لحظة حرجة، حيث كان فريقه بحاجة إلى 60 ركضة لتحقيق الفوز. وانطلق "ليفينغستون" كالصاروخ، مطلقاً وابلاً من الضربات القوية التي أنهكت خصمه، ليُحكم قبضته على مجريات المباراة. سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً خمس ضربات سداسية وثلاث رباعية، ليُهدي "تايجرز" فوزاً مريحاً بسبعة ويكيتات.
وفي وقت سابق، قدّم "نيخيل تشودري"، لاعب "دلهي بولز"، جولة رائعة مسجلاً 47 ركضة من 16 كرة فقط، ليُسهم في وصول فريقه إلى مجموع ضخم بلغ 123/6 في 20 أوفر. وقد بدأ فريق "تايجرز" المباراة بحذر شديد، ليجد نفسه في مأزق حقيقي، حيث احتاج إلى 35 ركضة في آخر 10 كرات.
لكن "ليفينغستون" أشعل المباراة بمضربه الفتّاك، ليقود فريقه إلى انتصار مُثير حقق به أول فوز له في هذا الموسم.
وفي ذات الوقت، حقق "عجمان بولتس"، بقيادة محمد نبي، أول انتصار له، بفضل تألق الثنائي المُذهل: لاعب إنجلترا الدولي السابق "رافي بوبارا" (56 من 21 كرة) وقائد أفغانستان السابق "جولبادين نايب" (55 من 24 كرة)، حيث قدّم كل منهما عرضاً هجومياً ساحراً، مسجلين 50 ركضة بسرعة الصاروخ. وبفضل جهودهما الجبارة، سجل فريق عجمان 142/6، محدداً هدفاً شاقاً للمنافسين.
وعلى الرغم من الانطلاقة القوية لـ "راسي فان دير دوسن" (24 من 12 كرة)، والشوط الناري الذي قدمه القائد "ثيسارا بيريرا" (36 من 13 كرة)، فشل فريق "تشيناي بريف جاغوارز" في مطاردة الهدف، ليسجل 124/5 فقط في 10 أوفر. وتألق نبي في الجانب الآخر، حيث حصد ويكيتين ثمينتين، ليقود فريقه إلى الفوز بفارق 18 ركضة.