كأس العالم للسيدات"تي 20": حقبة جديدة للكريكيت النسائية

واستضافت أستراليا البطولة في 2018 واستعادت اللقب حينها ولم تتخلَ عنه منذ ذلك الحين. وفي عام 2020، أُخذت البطولة إلى مستوى جديد عندما حضر أكثر من 86,174 مشجعاً النهائي في ملعب "ملبورن للكريكيت"، وهو رقم قياسي بالنسبة لمباراة كريكيت نسائية، وشاهدوا انتصار أستراليا على الهند التي وصلت لأول مرة إلى النهائي.