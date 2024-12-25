كأس أبطال الكريكيت 2025: مباريات الهند في دبي وباكستان

لم يلعب المنتخب الهندي أي مباراة في باكستان منذ عام 2006 بسبب التوترات السياسية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، كانت المباريات بين المنتخبين تُلعب على ملاعب خارج باكستان، وكانت الإمارات العربية المتحدة غالباً الخيار الأمثل.

وستقام مباريات البطولة في باكستان ودبي، مما يتيح للسكان فرصة الاستمتاع بجميع مباريات الهند في المدينة.