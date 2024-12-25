كأس أبطال الكريكيت 2025: مباريات الهند في دبي وباكستان
ابتهجوا أيها المتحمسون للكريكيت في دبي! فسوف تتمكنون قريباً من مشاهدة منافسي الكريكيت وهم يتنافسون وجهاً لوجه في المدينة.
من المقرر أن يواجه فريق الكريكيت الهندي منتخبات نيوزيلندا وبنغلاديش وباكستان في مرحلة المجموعات من بطولة كأس أبطال الكريكيت الدولية. باكستان هي الدولة المضيفة للبطولة، التي ستُقام في الفترة من 19 فبراير إلى 9 مارس 2025.
لم يلعب المنتخب الهندي أي مباراة في باكستان منذ عام 2006 بسبب التوترات السياسية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، كانت المباريات بين المنتخبين تُلعب على ملاعب خارج باكستان، وكانت الإمارات العربية المتحدة غالباً الخيار الأمثل.
وستقام مباريات البطولة في باكستان ودبي، مما يتيح للسكان فرصة الاستمتاع بجميع مباريات الهند في المدينة.
إليكم جدول مباريات كأس الأبطال الدولية 2025:
المجموعات:
المجموعة الأولى - باكستان، الهند، نيوزيلندا، بنغلاديش.
المجموعة الثانية - جنوب أفريقيا، أستراليا، أفغانستان، إنجلترا.
جدول بطولة كأس الأبطال:
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