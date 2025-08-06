كأس آسيا في الإمارات:11 الف درهم قيمة تذكرة مزيفة لمباراة الهند وباكستان

منذ الإعلان عن جدول مباريات كأس آسيا الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الأسبوع، يترقب المشجعون بشغف الإعلان الرسمي عن التذاكر.

يواجه الغريمان الهند وباكستان بعضهما البعض في الملعب يوم 14 سبتمبر خلال مباريات دور المجموعات. يتابع عشاق رياضة الكريكت حول العالم كل كرة في هذه المواجهة المرتقبة.

غالبًا ما تُباع تذاكر هذه المباراة بفارغ الصبر في وقت قصير. في المرة الماضية، عندما تواجهت الهند وباكستان في الإمارات في كأس الأبطال للكريكت، اصطف الكثيرون في طابور لمدة ساعة على الأقل قبل أن يدركوا أن جميع التذاكر قد نفدت.

إذا كنت من بين عشاق الكريكت الذين يحاولون الحصول على تذكرة هذه المرة، يجب أن تنتبه للمحتالين المحتملين. فقد بدأت بعض المواقع الإلكترونية التي تبيع تذاكر مزيفة بالظهور بالفعل.

احتيال معقد

كشف بحث بسيط أجرته صحيفة "خليج تايمز" على جوجل باستخدام عبارة "تذاكر كأس آسيا الهند باكستان" عن عدد كبير من المواقع التي تقدم تذاكر للمباراة.

بعض هذه المواقع كانت "مدعومة" وتظهر في مواقع مثالية على صفحة نتائج بحث جوجل، مما يسهل على المشجعين غير المرتابين النقر عليها والوقوع ضحية للاحتيال.

أحد المواقع يعرض تذكرة "VIP" واحدة بسعر يزيد عن 11,000 درهم. كما تعرض مواقع أخرى لإعادة بيع التذاكر أسعارًا مبالغًا فيها.

تبدأ أسعار تذاكر "الدخول العام" بأكثر من 1,500 درهم على هذه المواقع.

ومع ذلك، لم يتم بعد بيع التذاكر الرسمية. حتى الآن، لم يصدر أي إعلان عن موعد طرح التذاكر للبيع، رغم أن المشجعين يتوقعون طرحها قريبًا.

أصدرت السلطات في الإمارات مرارًا وتكرارًا نصائح وتحذيرات، حثت فيها السكان على تجنب النقر على الروابط المشبوهة.

وقد نُصح السكان بالتحقق من رابط الموقع الذي ينقرون عليه بحثًا عن أخطاء إملائية أو مؤشرات أخرى قد تكشف أن الموقع قد يكون مزيفًا.