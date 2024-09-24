قائدة منتخب الكريكيت الهندي: هدفنا الفوز بكأس العالم تي 20 في الإمارات

يتمتع هذا الفريق بخبرة كبيرة، حيث خاض العديد من مباريات الكريكيت التنافسية في مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن بعض أعضاء فريقنا لا يزالون في أوائل العشرينيات من العمر، إلا أنهم شاركوا في الكثير من المباريات وواجهوا مواقف صعبة، وخرجوا منها منتصرين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجوه الجديدة في الفريق تأتي مع الحرص على التعلم والأداء وجلب الحيوية إلى الفريق.