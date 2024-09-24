قائدة منتخب الكريكيت الهندي: هدفنا الفوز بكأس العالم تي 20 في الإمارات
قالت "هارمانبريت كور" قائدة فريق الكريكيت الوطني النسائي في الهند:
إن توقعاتنا هي الفوز بكأس العالم للسيدات تي 20 لعام 2024. إنه شيء كنا نسعى إليه كفريق منذ فترة، وسيظل رفع الكأس هدفنا.
لا يوجد نقص في الطموح والدافع في هذا الفريق، ولن ندخر جهداً في محاولة ترك بصمة، ولعب نوع جريء من لعبة الكريكيت.
إن التوقع واضح ومباشر: تحقيق المجد للبلاد وأنصارنا الذين يساندوننا بكل قوة، بغض النظر عن الجزء من العالم الذي نلعب فيه.
يعتبر كل عضو في الفريق بطولة كأس العالم للسيدات تي 20، بالإضافة إلى كل مباراة نلعبها، فرصة لتقديم أفضل ما لدينا بشكل جماعي، وإلهام لاعبي الكريكيت الشباب والطموحين في جميع أنحاء العالم لمتابعة وممارسة هذه الرياضة التي نحبها ونحترمها جميعاً.
إن الفوز بهذه الكأس هو حلم فريقنا، وأشعر أننا نمتلك ما يلزم كفريق لرفع الكأس. لقد وصلنا إلى نهائي كأس العالم للسيدات تي 20 لعام 2020 في أستراليا، واقتربنا بشكل مثير من الوصول إلى النهائي في النسخة السابقة في جنوب إفريقيا عام 2023. وهذا يوضح أن الفريق لديه المؤهلات اللازمة وما يلزم للتألق على أكبر محفل.
ستكون هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها في الإمارات العربية المتحدة، وهناك حماس كبير في المعسكر و الكثير مما نتطلع إليه. أنا متأكد من أن الجماهير ستتجمع بأعداد كبيرة، حيث سنلعب في دبي والشارقة.
يتمتع هذا الفريق بخبرة كبيرة، حيث خاض العديد من مباريات الكريكيت التنافسية في مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن بعض أعضاء فريقنا لا يزالون في أوائل العشرينيات من العمر، إلا أنهم شاركوا في الكثير من المباريات وواجهوا مواقف صعبة، وخرجوا منها منتصرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجوه الجديدة في الفريق تأتي مع الحرص على التعلم والأداء وجلب الحيوية إلى الفريق.
تسود روح الجماعية والاحترام المتبادل بين أعضاء المجموعة. فنحن ندعم بعضنا البعض ونحرص على عدم إهمال أي شخص. كما يساعدنا وجود فريق دعم يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على أجواء صحية داخل الفريق وحوله.
على كل حال، فإن استعداداتنا لهذه البطولة بدأت بمجرد انتهاء النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للسيدات تي20.
يتمتع الفريق برؤية واضحة وتم منح كل فرد الحرية الكاملة للتحضير بالطريقة التي تساعد الفريق على النجاح.
في حين أن مهارات لعبة الكريكيت مهمة بشكل واضح، إلا أن هناك تركيزاً متساوياً على لياقة اللاعبين لأننا ندرك مدى أهمية هذا الجانب من اللعبة ومدى قدرته على إحداث الفارق. كما يساعد أن جميع اللاعبين قد اقتنعوا بهذه الفكرة والنظام.
في حين أن استراتيجيات الفريق ستختلف وفقاً للدفاع، فإن تركيزنا يظل إلى حد كبير على البقاء على نقاط قوتنا وتحقيق العدالة الكاملة لإمكاناتنا.
(هارمانبريت كور هي قائدة فريق الكريكيت الوطني النسائي في الهند. ستقام بطولة كأس العالم للسيدات T20 لعام 2024 من 3 أكتوبر إلى 20 أكتوبر في الإمارات العربية المتحدة)