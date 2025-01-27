قائدة منتخب الإمارات للكريكيت تحلم باللعب في الدوري الممتاز

نعم، أتمنى حقاً أن يلهم هذا المزيد من الفتيات الصّغيرات لممارسة لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أن لعبة الكريكيت النسائية تتزايد بالتأكيد في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على الإمارات العربية المتحدة أيضاً. فنحن نشهد المزيد من الفتيات الصغيرات يحملن المضارب والكرة ويخرجن لممارسة هذه الرياضة لأنهن يعشقن ممارستها، ويستمتعن بها، وهذا شيء من شأنه حقاً أن يساعد في نمو لعبة الكريكيت النسائية في هذه المنطقة بشكل أكبر.