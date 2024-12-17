"فيرات كوهلي" يواجه أزمة أداء مع الكرة الجديدة في الكريكت

وقال "جافاسكار" أثناء تعليقه: "إذا كانت على العمود الرابع، لكان الأمر مقبولاً. لكن هذه كانت بعيدة، على العمود السابع أو الثامن، يمكننا القول أنه لم يكن هناك حاجة للعب مثل هذه الكرة".