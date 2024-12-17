"فيرات كوهلي" يواجه أزمة أداء مع الكرة الجديدة في الكريكت
تجددت الشكوك حول مستقبل "فيرات كوهلي" في مباريات الاختبار بعد أدائه المخيب بالمضرب في الجولة الأولى للهند في المباراة الثالثة ضد أستراليا في بريسبان."
تم اعتراض اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً من قبل "جوش هازلوود" أثناء محاولته تنفيذ ضربة تغطية.
والآن يبتهج لاعبو الرمي السريع للهجوم عندما يستعد "كوهلي" لمواجهة الكرة الجديدة في المباريات الاختبارية.
خلال السنوات الأربع الأخيرة، نجح الرماة الذين يعتمدون على التصويب في التغلب على لاعب كان في السابق يلاحقهم بضربة معصم رائعة وهجمات تغطية مثالية.
لكن ذلك أصبح الآن كأنه ماضٍ بعيد، حيث أصبحت ضربة التغطية عائقاً كبيراً أمام "كوهلي".
ورغم كونه لاعباً قوياً في صيغ الكريكيت ذات الكرة البيضاء حيث يمكنه الاستفادة من القوانين التي تخدم مصلحة الضاربين، لم يتمكن قائد الهند السابق من ضبط دوافعه بتوجيه ضربة التغطية في بداية الجولات في مباريات الاختبار، وهي الصيغة الأصعب في اللعبة.
وإن تلك الرغبة في تنفيذ ضربة التغطية غالباً ما تؤدي إلى سقوطه، حيث ينتهي به الأمر بإعطاء الحافة الخارجية، التي يتم التقاطها إما من قبل الحارس أو لاعبي الانزلاق.
ورغم أنه سجل مئة في الجولة الثانية من المباراة الأولى في بيرث، إلا أن تلك الضربة جاءت بعد أن قام الضاربان الافتتاحيان "ياشاسفي جايسوال" و "كيه إل راهول" بالعمل الشاق، حيث تصديا للكرة الجديدة وصدا الهجوم الأسترالي المتعب.
ولكن تم كشف سر أسلوبه في اللعب والتعامل مع الكرة من قبل لاعبي الرمي بالكرة الجديدة بعد انهيار ترتيب الفريق في الجولات الثلاث التالية – اثنان في أديلايد وواحدة في بريسبان.
وفي كل مرة، تم إيقاعه خارج خط العمود الخارجي للويكيت.
تم استبعاد "تشيتيشوار بوجارا"، أحد أكبر أبطال الهند في سلسلة الاختبارات التاريخية التي فازت بها أستراليا في عامي 2018 و 2021، من الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.
وعلى النقيض من "بوجارا"، فإن سمعة "كوهلي" ساعدته على البقاء في الفريق، لكن زميله السابق أشار إليه الآن بإصبع الاتهام بسبب ضعفه أمام الكرة الجديدة.
وقال "بوجارا" لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين "كنا نناقش أنه أُجبر على لعب الكرة الجديدة. لقد خرج في كل مرة لعب فيها الكرة الجديدة. عندما لعب الكرة القديمة، سجل مائة هدف في بيرث. لذا فهذه أيضاً نقطة هامة جداً".
"إن أسلوبه في اللعب غير مناسب للكرة الجديدة. ينبغي له أن يبدأ اللعب بعد مرور 10 أو 15 أو 20 جولة. إذا واجه الكرة الجديدة، فإن لاعبي الرمي يكونون في أفضل حالاتهم وثقتهم مرتفعة. وعندما يسجلون هدفين، يشعر الفريق بأكمله بالتحفيز".
تم طرد "كوهلي"، الذي سجل ثلاث مئات فقط في الاختبارات منذ عام 2020، بثلاث نقاط يوم الاثنين في آخر كرة قبل توقف هطول الأمطار في بريسبان، بعدما سدد ضربة ضعيفة خارج خط العمود الخارجي.
وكان الاستمرار في الوقوع في نفس الفخ هو سبب إحباط أسطورة الكريكيت "سونييل غافاسكار" يوم الإثنين.
وقال "جافاسكار" أثناء تعليقه: "إذا كانت على العمود الرابع، لكان الأمر مقبولاً. لكن هذه كانت بعيدة، على العمود السابع أو الثامن، يمكننا القول أنه لم يكن هناك حاجة للعب مثل هذه الكرة".
"كان سيشعر بخيبة أمل كبيرة جداً، وسيشعر بالغضب من ذلك. حتى قبل أن يلعب "ريشف بانث" أول كرة، بدأ المطر يهطل وتم تغطية الملعب. ولو كان "كوهلي" قد تحلى بالقليل من الصبر، لما تم إخراجه ولبقي مع كي إل راهول".
بعد أن سجل 27 نقطة في اختبارات الكريكيت من 2011 إلى 2019، تبدو معاناة "كوهلي" في الفترة التي تلت كوفيد غير مفهومة.
وفي حال فشله في إجراء التعديلات على لعبته، والأهم من ذلك التعديلات على حالته النفسية، ستتعالى الأصوات المطالبة باعتزاله مع نهاية هذه السلسلة القاسية من الاختبارات في أستراليا.