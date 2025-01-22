فوز كبير لـ"إم آي الإمارات" على "أبو ظبي نايت رايدرز" بأداء رائع لـ"شيبرد" و"بوران"

تمكن وقار سلامخييل من إخراج لوري إيفانز بعد أن سجل سبع نقاط، ثم أضاف زاهور خان إخراج غوس الذي تم الإمساك به في العمق بعد أن سجل 34 نقطة، مما ضغط على فريق أبوظبي نايت رايدرز. جاء سوني نارين وأندريه راسل إلى الملعب، حيث أحرز الضاربان القويان شراكة تجاوزت 50 نقطة، مما أعاد الأمل في العودة. ومع ذلك، في الكرة 18، تم الإمساك بنارين عند الغطاء بعد أن سجل 13 نقطة، ثم أخرج فضل حق فاروقي ديفيد ويلي في الكرة 19. رغم أن راسل بقي دون إخفاق بـ 37 نقطة من 23 كرة، إلا أنه لم يتمكن من قيادة فريقه للفوز، ليحقق إم آي الإمارات فوزاً مريحاً في تلك الليلة.