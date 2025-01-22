فوز كبير لـ"إم آي الإمارات" على "أبو ظبي نايت رايدرز" بأداء رائع لـ"شيبرد" و"بوران"
قدم فريق "إم آي الإمارات" عرضاً متميزاً محققاً فوزاً بفارق 28 نقطة على "أبوظبي نايت رايدرز" في استاد الشيخ زايد يوم الثلاثاء.
وكان للاعبي فريق الإمارات أمثال "روماريو شيبرد" و"نيكولاس بوران" الفضل في تحقيق الفوز حيث لعبا دوراً حاسماً في مساعدة فريقهما على الوصول إلى نقطتين فقط من المتصدرين.
وأظهر لاعبو الكريكيت في فريق إم آي الإمارات أداءً رائعاً في تلك الليلة، حيث حصل أربعة منهم على ويكيت لكل منهم، بينما تمكن "ألزارّي جوزيف" وشيبرد من أخذ ويكيتين لكل منهما ليوقفوا مطاردة فريق أبوظبي نايت رايدرز.
بدأ فريق إم آي الإمارات المباراة بشكل جيد، حيث قدم الثنائي الافتتاحي "كوسال بيريرا" و"محمد وسيم" (38) أداءً رائعاً في المقدمة. وبعد أن سجل الثنائي 42 نقطة، كان السريلانكي بيريرا أول من غادر الملعب مسجلاً 23 نقطة، قبل نهاية اللعب. دخل توم بانتون، وبالتعاون مع وسيم، حافظ الفريق على تقدم النتيجة.
وفي منتصف الشوط، طُرد "بانتون" بعد تسع ضربات، وبعدها بقليل حذا وسيم حذوه بعد 38 ضربة. وانضم كيرون بولارد إلى القائد نيكولاس بوران، لكن الرامي المخضرم باليد اليمنى وجد صعوبة في البدء، وفي النهاية طُرد على يد علي خان بعد خمس ضربات. وفي هذه المرحلة، أصبحت النتيجة 102/4، قبل 6 أشواط فقط من النهاية.
وكان "دان موسلي" هو التالي الذي سقط عند النقطة السادسة، وبعد ذلك انضم روماريو شيبرد إلى قائده في المرحلة الأخيرة من الجولة.
كان بوران، الذي كان يضرب الكرة بشكل قوي، يقترب من نصف مئويته قبل أن يخرجه جايسون هولدر بعد أن سجل 49 نقطة رائعة. هذا وضع التركيز على شيبرد في الكرات الأخيرة. بدأ الضارب القوي باليد اليمنى في زيادة السرعة وضرب ثلاث ضربات عظمى إلى جانب أربع حدود، ليختتم برصيد 38 نقطة دون إخفاق من 13 كرة. فريق إم آي الإمارات، الذي تباطأ في بعض الكرات في منتصف المباراة، أنهى اللقاء بتسجيل 186/6.
وبدأ فريق أبو ظبي نايت رايدرز المباراة بشكل سريع، حيث هاجم لاعبا الافتتاح كايل مايرز وأندريس جوس لاعبي الضرب في فريق إم آي الإمارات. وسجل مايرز، الذي سدد ثلاث ضربات سداسية، 22 نقطة من 14 كرة، قبل أن يخرجه دان موسلي بضربة رائعة في الملعب. وأنهى ذلك سلسلة من 39 نقطة في الشوط الرابع، وبعدها سيطر فريق إم آي الإمارات على المباراة.
وتمكن "أكيل هوسين" من إخراج جو كلارك بعد ثلاث نقاط، ثم قام روماريو شيبرد بإخراج مايكل-كايل بيبر بعد خمس نقاط وأليشاند شرفو بأربع نقاط. في نهاية فترة القوة المثيرة، كان فريق أبوظبي نايت رايدرز قد وصل إلى 56/4.
تمكن وقار سلامخييل من إخراج لوري إيفانز بعد أن سجل سبع نقاط، ثم أضاف زاهور خان إخراج غوس الذي تم الإمساك به في العمق بعد أن سجل 34 نقطة، مما ضغط على فريق أبوظبي نايت رايدرز. جاء سوني نارين وأندريه راسل إلى الملعب، حيث أحرز الضاربان القويان شراكة تجاوزت 50 نقطة، مما أعاد الأمل في العودة. ومع ذلك، في الكرة 18، تم الإمساك بنارين عند الغطاء بعد أن سجل 13 نقطة، ثم أخرج فضل حق فاروقي ديفيد ويلي في الكرة 19. رغم أن راسل بقي دون إخفاق بـ 37 نقطة من 23 كرة، إلا أنه لم يتمكن من قيادة فريقه للفوز، ليحقق إم آي الإمارات فوزاً مريحاً في تلك الليلة.
وقال شيبرد الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "أشعر بالسعادة وكنا نعلم مدى أهمية هذه المباراة. كنت مسترخياً لأن نيكولاس بوران كان موجوداً وكنت أحاول الوصول إلى الشوط الأخير وأرى ما يمكنني الحصول عليه. كلما قدمت أداء جيداً في قسم واحد فإن ذلك يمنحك الثقة".
نتائج مختصرة
حقق فريق إم آي الإمارات الفوز على فريق أبوظبي نايت رايدرز بفارق 28 نقطة.
إم آي الإمارات 186/6 في 20 زيادة (نيكولاس بوران 49، روماريو شيبرد 38 لم يخرج، محمد وسيم 38، جايسون هولدر 2 مقابل 38، علي خان 2 مقابل 58)
أبو ظبي نايت رايدرز 158/9 في 20 جولة (أندريه راسل 37 لم يخرج، أندريس جوس 34، روماريو شيبرد 2/14، ألزاري جوزيف 2/33، وقار سلامخيل 1/13)
لاعب المباراة: روماريو شيبرد