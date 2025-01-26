فوز"جولف جاينتس" على"إم آي الإمارات" في مباراة حماسية

وبدا فريق الخليج العملاق وكأنه في موقف متدهور في إحدى المراحل، قبل أن يُظهر ترتيبه الأدنى أعصابًا من فولاذ ليقود الفريق إلى خط النهاية ضد فريق الإمارات. يساعد الفوز فريق الخليج العملاق على التقدم إلى المركز الخامس في جدول النقاط.