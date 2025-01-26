فوز"جولف جاينتس" على"إم آي الإمارات" في مباراة حماسية
اضطر فريق الخليج العملاق إلى بذل جهد كبير، واستجاب بشكل رائع، ليهزم فريق الإمارات بفارق هدفين، في مباراة مثيرة على ملعب الشيخ زايد في أبو ظبي يوم السبت في الموسم الثالث من ILT20.
وبدا فريق الخليج العملاق وكأنه في موقف متدهور في إحدى المراحل، قبل أن يُظهر ترتيبه الأدنى أعصابًا من فولاذ ليقود الفريق إلى خط النهاية ضد فريق الإمارات. يساعد الفوز فريق الخليج العملاق على التقدم إلى المركز الخامس في جدول النقاط.
بعد أن طُلب منهم الضرب أولاً، فاز فريق "إم آي الإمارات" بنتيجة 151/6 في 20 جولة. وسجل توم بانتون 56 نقطة بينما سجل كيرون بولارد 34 نقطة.
وحصل دانييل وورال على 2 ويكيت مقابل 19 لصالح فريق الخليج العملاق.
في الرد، وصل فريق الخليج العملاق إلى الهدف في الكرة الأخيرة من المباراة، وخسر ثمانية ويكيت.
حصل جيرهارد إيراسموس على 37 نقطة وتوم ألسوب على 32 نقطة.
تعاون أيان أفضال خان من الإمارات العربية المتحدة مع توم كوران (16) ومحمد زهيب (1 لم يخرج) لتحقيق فوز مثير بعد الرمية الأخيرة من المباراة.
وكان أيان، الذي سجل 11 من أصل ست تمريرات، فعالاً في مساعدة فريقه على الفوز.
وفي وقت سابق، تغلب فريق ديزرت فايبرز (152/2 في 14.5 جولة) على فريق الشارقة ووريورز (151/8 في 20 جولة) بفارق ثمانية ويكيت في المباراة الأولى يوم السبت.
ويظل فريق ديزرت فايبرز في الصدارة برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.
نتائج مختصرة
فاز فريق Gulf Giants على فريق MI Emirates بفارق هدفين
MI Emirates 151/6 في 20 جولة (توم بانتون - 56، كيرون بولارد - 34، دانيال وورال 2 مقابل 19، مارك أداير - 1 مقابل 24، بليسينج موزارابانى - 1 مقابل 16)
عمالقة الخليج 152/8 في 20 زيادة (جيرهارد إيراسموس – 37، توم ألسوب – 32، توم كوران 16، فضل الحق فاروقي – 3 مقابل 34، محمد روهيد خان – 2 مقابل 15)
تغلب فريق ديزرت فايبرز على فريق الشارقة ووريورز بفارق ثمانية ويكيتات
الشارقة ووريورز 151/8 في 20 جولة (جيسون روي 55، توم كولر كادمور 42، تيم سيفيرت 16، خزيمة تنوير 4 مقابل 22، ديفيد باين 2 مقابل 33)
Desert Vipers 152/2 في 14.5 جولة (أليكس هيلز 77 لم يخرج، سام كوران 54 لم يخرج، آدم ميلن 2 مقابل 17)