"فاروقي" يستعد للدفاع عن لقب "إم آي الإمارات" للكريكيت
من المتوقع أن يقدم الرامي السريع الأفغاني "فضل الحق فاروقي" (لاعب 43 مباراة في "تي 20"، 54 ويكيتات)، وهو أحد اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الفوز لفريق "إم آي الإمارات" باللقب في النسخة السابقة من الدوري الدولي للكريكيت "تي 20"، أداءً رائعاً آخر في الموسم الثالث الذي سيقام من 11 يناير إلى 9 فبراير 2025.
مع 17 ويكيتات في ثماني مباريات فقط في الموسم الماضي، أثبت فاروقي جدارته على مستوى عال وهو الآن يركز على مساعدة "إم آي الإمارات" في الحفاظ على لقبه في واحدة من أكثر دوريات تي 20 تنافسية في العالم.
ومع استعداده للموسم الجديد، أكد الرامي السريع الأعسر، الذي سرعان ما اكتسب سمعة كرامي ماهر في إنهاء المباريات، على عزيمة الفريق."
وقال "يعلم الجميع أن نادي "إم آي الإمارات" كان بطل الموسم الماضي، ومهمة البطل هي الدفاع عن اللقب. وتركيزنا منصب على ضمان ظهورنا كأبطال مرة أخرى هذا الموسم".
شهد الموسم السابق من بطولة موانئ دبي العالمية تي 20، منافسة مثيرة بين الفرق. تعادل الفريقان الأول والثاني برصيد 12 نقطة بينما تعادل الفريقان في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط (يفصل بينهما فقط معدل الجري الصافي).
وأكد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أن هامش الخطأ كان ضئيلًا في البطولة، وقال: "مع وجود ثمانية أو تسعة لاعبين دوليين في كل فريق، تصبح المنافسة صعبة للغاية بطبيعة الحال. يشارك أفضل اللاعبين في العالم هنا، لذا فإن مستوى المنافسة عال بشكل لا يصدق".
وأضاف أن المنافسة الشرسة تبشر بالخير لتنمية مهارات اللاعبين المحليين. وقال: "إذا قدم اللاعب أداءً جيداً في مثل هذه المواقف الصعبة، فهذا يعزز ثقته بنفسه بشكل كبير. ويساعده ذلك على النمو بشكل أكبر وتحسين أدائه".
في حين فاز زميله في الفريق "وقار سلامخيل" بجائزة الحزام الأبيض (أفضل رامي)، فقد أنهى فضل الحق فاروقي المباراة أيضاً برصيد 17 ويكيتات بمعدل بلغ 7.66.
وأعرب فاروقي عن تفاؤله بتكرار أدائه في الموسم الجديد، وقال: "كان الموسم الماضي رائعاً بالنسبة لي، وهدفي هذا الموسم هو الأداء بنفس المستوى. أريد الاستفادة من مهاراتي بشكل فعال والمساهمة بقدر استطاعتي. هدفي هو تقديم أداء قوي طوال الموسم، وقيادة الفريق إلى النصر والفوز بالحزام الأبيض".
وأشاد فاروقي بزملائه في الفريق، محمد وسيم، الذي حصل على الحزام الأزرق - أفضل لاعب في الإمارات العربية المتحدة للموسم الثاني على التوالي، وأسرع رام محمد روهيد، كأمثلة على لاعبي الإمارات العربية المتحدة الذين تفوقوا في الدوري الدولي للكريكيت "تي 20"، وقال: "يمكنني القول إن هذه هي أفضل بطولة في العالم تقريباً حيث يتنافس هنا بعض من أفضل اللاعبين في العالم. إن المنافسة والأداء في مثل هذه البيئة عالية المستوى هي فرصة كبيرة للاعب من الإمارات العربية المتحدة. عندما ينجح اللاعبون في مثل هذه الظروف الصعبة، فهذا إنجاز رائع. محمد وسيم ومحمد روهيد مثالان على ذلك. أعتقد أنه بسبب هذا الدوري، فإن لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة تتحسن كثيراً ".
سيخوض فريق "إم آي الإمارات" مباراته الأولى في الموسم الثالث من بطولة موانئ دبي العالمية تي 20 ضد فريق دبي كابيتلز في 13 يناير في ملعب زايد للكريكيت - وهي مباراة إعادة لنهائي الموسم الثاني.
احتفظت الفرق الستة بنجوم تي 20 مثل أندريه راسل (أبوظبي نايت رايدرز)؛ سونيل نارين (أبوظبي نايت رايدرز)؛ أليكس هيلز (ديزرت فايبرز)؛ شيرفان روثرفورد (ديزرت فايبرز)؛ ديفيد وارنر (دبي كابيتلز)؛ روفمان باول (دبي كابيتلز)؛ كريس جوردان (جلف جاينتس)؛ شيمرون هيتماير (جلف جاينتس)؛ أكيل حسين (إم آي الإمارات)؛ نيكولاس بوران (إم آي الإمارات)؛ عادل راشد (الشارقة ووريورز وايلد كارد في الموسم الثاني) وجونسون تشارلز (الشارقة ووريورز).
يعود لاعب الكرة البيضاء الإنجليزي العظيم "جيسون روي" (الشارقة ووريورز) إلى الدوري بعد مشاركته في مباراتين مع فريق أبوظبي نايت رايدرز الموسم الماضي.
تم تعزيز فريق الشارقة ووريورز بشكل أكبر من خلال ضم اللاعب الإنجليزي "جوس أتكينسون" الذي يعود أيضاَ إلى الدوري الدولي للكريكيت "تي 20".
سيشارك قائد منتخب جزر الهند الغربية السابق "جيسون هولدر" مع فريق أبوظبي نايت رايدرز، وهو اللاعب الذي لعب مع فريق دبي كابيتلز في الموسم الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يشارك كل من فخر زمان (ديزرت فايبرز)، وشاي هوب (دبي كابيتلز)، ولوكي فيرجسون (ديزرت فايبرز)، وروستون تشيس (أبوظبي نايت رايدرز)، وماثيو ويد (الشارقة ووريورز)، وإبراهيم زادران (جلف جاينتس)، وروماريو شيبرد (إم آي الإمارات) لأول مرة في الدوري الدولي للكريكيت "تي 20" في الموسم الثالث.