"فاروقي" يستعد للدفاع عن لقب "إم آي الإمارات" للكريكيت

وأشاد فاروقي بزملائه في الفريق، محمد وسيم، الذي حصل على الحزام الأزرق - أفضل لاعب في الإمارات العربية المتحدة للموسم الثاني على التوالي، وأسرع رام محمد روهيد، كأمثلة على لاعبي الإمارات العربية المتحدة الذين تفوقوا في الدوري الدولي للكريكيت "تي 20"، وقال: "يمكنني القول إن هذه هي أفضل بطولة في العالم تقريباً حيث يتنافس هنا بعض من أفضل اللاعبين في العالم. إن المنافسة والأداء في مثل هذه البيئة عالية المستوى هي فرصة كبيرة للاعب من الإمارات العربية المتحدة. عندما ينجح اللاعبون في مثل هذه الظروف الصعبة، فهذا إنجاز رائع. محمد وسيم ومحمد روهيد مثالان على ذلك. أعتقد أنه بسبب هذا الدوري، فإن لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة تتحسن كثيراً ".