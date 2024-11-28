"عجمان بولتس"ينتصر بفارق 31 جولة بأداء"أليكس هيلز"
حقق فريق "عجمان بولتس" فوزاً مذهلاً على فريق "بانجلا تايجرز" في بطولة أبوظبي "T10 " لعام 2024 في ملعب زايد للكريكيت بفارق 31 جولة.
في المباراة الأولى، استفاد فريق عجمان بولتس من ضربة قوية من الضارب الإنجليزي القوي "أليكس هيلز" ليحقق 133/1 في 10 أشواط. وسجل هيلز 75 نقطة من 30 شوطاً، وهي الضربة التي تضمنت 6 ضربات سداسية ومثلها من الضربات الرباعية.
كما قدم شيفون دانييل (27 من 18) وجيمي نيشام (20* من 13) مساهمات قيمة بالمضرب.
في الرد، لم يكن لدى فريق بانجلا تايجرز بداية رائعة حقاً في المطاردة وخسر الويكيتات على فترات منتظمة ليتقلص إلى 55/5 قبل أن يدفع القائد شاكيب الحسن بالمضرب ويسجل 29 * من 19.
ولكن جهوده لم تنجح في مساعدة الفريق على الفوز، حيث نجح فريق بانجلا تايجرز في النهاية في تسجيل نتيجة 102/6.
وحصل محمد محسن على بضعة ويكيتات للفريق بينما حصل "مجيب الرحمن" و"جيمس نيشام" و"دونيث ويلاج" على ويكيت واحد لكل منهم.
وهذا هو الفوز الثاني لعجمان بولتس في البطولة، حيث خاض الفريقان خمس مباريات حتى الآن في البطولة، وحققا الفوز في مباراتين.
سيواجه فريق بانجلا تايجرز فريق ديكان غلاديتيرز في مباراته القادمة يوم الخميس بينما سيواجه فريق بولتس فريق (محاربي الشمال) في مباراتهما الخاصة يوم الجمعة.