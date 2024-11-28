"عجمان بولتس"ينتصر بفارق 31 جولة بأداء"أليكس هيلز"

في المباراة الأولى، استفاد فريق عجمان بولتس من ضربة قوية من الضارب الإنجليزي القوي "أليكس هيلز" ليحقق 133/1 في 10 أشواط. وسجل هيلز 75 نقطة من 30 شوطاً، وهي الضربة التي تضمنت 6 ضربات سداسية ومثلها من الضربات الرباعية.