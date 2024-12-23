عامر: إقصاء "تيندولكار" و"كوهلي" من أعظم إنجازاتي في الكريكيت

وقال "فيرات كوهلي هو أعظم لاعب في هذا الجيل. أضحك عندما تتم مقارنته ببابار أعظم أو ستيف سميث أو جو روت. لا يمكننا مقارنة فيرات كوهلي بأي شخص آخر لأنه فاز بالعديد من المباريات لصالح الهند، وهو أمر يبدو مستحيلاً بالنسبة لأي لاعب. ليس فقط في صيغة واحدة، ولكن في جميع الصيغ الثلاثة، فيرات هو أعظم لاعب في هذا الجيل".