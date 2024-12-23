عامر: إقصاء "تيندولكار" و"كوهلي" من أعظم إنجازاتي في الكريكيت
شارك لاعب البولينج السريع الباكستاني السابق محمد عامر قصصًا مثيرة للاهتمام عن حياته كلاعب كريكيت، وعن سعادته باستبعاد أسطورتي الضرب في الهند ساشين تيندولكار وفيرات كوهلي في برنامج Cricket Predicta Show.
كان أمير، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما حصل على الويكيت الكبير لتيندولكار خلال مباراة الهند وباكستان في كأس أبطال الكريكيت الدولي في عام 2009.
وقال أمير "كان طرد ساشين تيندولكار هو اللحظة الأكثر خصوصية بالنسبة لي. لقد لعبت أمامه مرة واحدة فقط في حياتي خلال بطولة كأس الأبطال لعام 2009، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وطردته أثناء اللعب ضد الهند. كنت قد شاهدته يلعب الكريكيت على شاشة التلفزيون وكنت أفكر دائمًا في مدى براعة ساشين في الضرب".
تم طرد تيندولكار بعد حصوله على ثماني نقاط حيث خرجت الهند، التي كانت تطارد 303، بعد أن حصلت على 248 نقطة في سنتوريون.
"كان اللعب أمام ساشين تيندولكار أمرًا مهمًا بالنسبة لي. فبعد ثلاثة أيام من طرده، لم أكن في كامل وعيي؛ ولم أصدق أنني حصلت على ويكيت ساشين"، يتذكر أمير.
"عندما ناولني القائد الكرة، كان قلبي ينبض بقوة. أخذت نفسا عميقا ورميت الكرة إليه. كانت حالتي تماما كما كانت عندما قابلت وسيم أكرم لأول مرة".
وأشاد لاعب البولينج الأيسر بعد ذلك بنجم هندي آخر، وهو فيرات كوهلي، ووصف اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بأنه أفضل لاعب في هذا الجيل.
وقال "فيرات كوهلي هو أعظم لاعب في هذا الجيل. أضحك عندما تتم مقارنته ببابار أعظم أو ستيف سميث أو جو روت. لا يمكننا مقارنة فيرات كوهلي بأي شخص آخر لأنه فاز بالعديد من المباريات لصالح الهند، وهو أمر يبدو مستحيلاً بالنسبة لأي لاعب. ليس فقط في صيغة واحدة، ولكن في جميع الصيغ الثلاثة، فيرات هو أعظم لاعب في هذا الجيل".
"إن أخلاقيات العمل التي يتسم بها كوهلي تميزه عن جميع اللاعبين. فبعد الفترة السيئة التي قضاها في إنجلترا في عام 2014، لم يكن الأداء الذي قدمه بشكل ثابت طيلة السنوات العشر التالية إنجازًا عاديًا".
اشتهر أمير بإنتاج سلسلة انتصارات (6-2-16-3) لصالح باكستان في نهائي كأس الأبطال 2017 ضد الهند.
وكان كوهلي من بين ضحاياه في ذلك اليوم، حيث خسرت الهند أمام باكستان بفارق 180 نقطة.
وقال أمير "كان هدفه في نهائي كأس الأبطال 2017 مهما للغاية بالنسبة لنا، مما ساعدنا على الفوز في النهائي".
"لو لم يتم إقالة فيرات، لكنا خسرنا المباراة النهائية لأننا جميعًا نعلم مدى استثنائية سجل فيرات في مطاردة الأهداف".