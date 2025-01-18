ضربة "فرناندو" القياسية تمنح "الشارقة ووريورز" الفوز على "دبي كابيتالز"

ثم سجل فرناندو ثلاث ضربات سداسية متتالية ضد جولبادين نياب في شوط من 27 جولة، وهو ما يمثل أيضًا أكبر عدد من الجولات التي استقبلها الفريق في شوط واحد في تاريخ ILT20. وهدأ هجوم فرناندو أخيرًا عندما سدد أوبيد ماكوي ضربة رأس ضده، بعد أن تأخر في الشوط السادس عشر.