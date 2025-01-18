ضربة "فرناندو" القياسية تمنح "الشارقة ووريورز" الفوز على "دبي كابيتالز"
أشعل "أفيشكا فرناندو" أجواء ملعب الشارقة للكريكيت بأداء مذهل، مما قاد فريق الشارقة ووريورز إلى مطاردة قياسية في تاريخ ILT20.
في محاولته الوصول إلى 202 نقطة ضد فريق دبي كابيتالز، حطم فرناندو الرقم القياسي بتسجيله 81 نقطة من 27 كرة فقط، ليصل إلى نصف قرن في 16 كرة فقط، وهو أسرع رقم في تاريخ البطولة.
وضمنت جولة فرناندو، التي تضمنت ثماني سداسيات ضخمة وستة رباعيات، لوريورز تحقيق الهدف في 18.1 جولة مع وجود خمسة ويكيت في متناول اليد.
وفي وقت سابق من المساء، لعب "شاي هوب" دوراً محورياً لصالح كابيتالز، حيث سجل 83 نقطة لمساعدة فريقه على تحقيق فوز صعب في 201/5.
وفي مواجهة هدف صعب، ضمن "جونسون تشارلز" بقاء فريق الشارقة واريورز على المسار الصحيح في الأشواط القليلة الأولى. وبدعم من جيسون روي في أحد الأطراف، تولى تشارلز هجوم فريق كابيتالز، مسجلاً ثلاث ضربات رباعية وثلاث ضربات سداسية في طريقه إلى تسجيل 37 نقطة في 19 كرة. وتوقف هجومه في الشوط الأخير من اللعب بقوة، حيث طرده أولي ستون ليترك فريق واريورز عند 56/1.
ثم تمكن "دوشمانثا شاميرا" من اختراق دفاع "جيسون روي" في الشوط السابع بتسجيلها 26 نقطة. وفي الشوط التاسع، عادت أفيشكا فرناندو إلى الحياة بعد أن سجلت 6 نقاط و4 نقاط في رميتين متتاليتين.
كما ساهم الإماراتي روهان مصطفى بـ 17 جولة وحدود حيوية حتى أصبح الويكيت الثاني لشاميرا في المباراة ليصبح النتيجة 132/3 في 12.1 جولة.
وأظهر فرناندو هيمنته المطلقة حيث حطم الرقم القياسي لـ ILT20 لأسرع نصف قرن، حيث وصل إلى هذا الإنجاز في 16 كرة فقط. (الرقم القياسي السابق، الذي سجله عزام خان من Desert Vipers، كان 18 كرة).
ثم سجل فرناندو ثلاث ضربات سداسية متتالية ضد جولبادين نياب في شوط من 27 جولة، وهو ما يمثل أيضًا أكبر عدد من الجولات التي استقبلها الفريق في شوط واحد في تاريخ ILT20. وهدأ هجوم فرناندو أخيرًا عندما سدد أوبيد ماكوي ضربة رأس ضده، بعد أن تأخر في الشوط السادس عشر.
وظل لوك ويلز هادئًا ليسجل 31 نقطة في 17 كرة ليساعد ووريورز على تحقيق الفوز بسهولة.
أفضل لاعب في المباراة فرناندو: "أردت أن ألعب بأسلوبي الطبيعي، وأشكر الله على ما حدث. كان الملعب رائعًا للضرب عليه، وعندما سجلوا 200 نقطة، أدركت أنني يجب أن ألعب بشكل إيجابي. لقد حدث ذلك بشكل طبيعي، وأنا ممتن لذلك. لم أدرك أنني حطمت الرقم القياسي لأسرع خمسين نقطة، لكنني سعيد بالأداء".
وقال قائد فريق دبي كابيتالز اسكندر رضا: "أعتقد أن النتيجة كانت جيدة للغاية. لا نرى عادة 202 نقطة في الشارقة، لذا كنت واثقًا تمامًا من أنها نتيجة قوية، وكان من المفترض أن نتمكن من الفوز بالمباراة".
نتائج مختصرة
الشارقة ووريورز يتغلب على دبي كابيتالز بخمسة ويكيتات
دبي كابيتالز 201/5 في 20 جولة (شاي هوب 83 لم يخرج، روفمان باول 28، اسكندر رضا 27، تيم ساوثي 2 مقابل 35، كريم جانات 1 مقابل 24، عادل راشد 1 مقابل 36)
الشارقة ووريورز 202/5 في 18.1 جولة (أفيشكا فرناندو 81، جونسون تشارلز 37، لوك ويلز 31 لم يخرج، دوشمانثا شاميرا 3 مقابل 30، أوبيد ماكوي 1 مقابل 30)
لاعب المباراة: افيشكا فرناندو