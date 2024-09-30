صداقة الكريكيت: "جافاسكار" و"بهاتيا" يحتفلان بعقود من الذكريات
في أبريل/نيسان 1981 وصل "سونيل جافاسكار" إلى الشارقة لقيادة فريق من اللاعبين الهنود ضد فريق باكستاني في مباراة استعراضية على ملعب مؤقت.
ولم يكن المعلم الصغير يعلم أن المباراة الاستعراضية التي استقطبت الآلاف من المغتربين من جنوب آسيا إلى المدرجات المؤقتة، ستؤدي إلى صداقة دائمة مع أحد عشاق لعبة الكريكيت في دبي.
كان ذلك في يوم المباراة، عندما التقى "ساني جافاسكار"، الذي يمكن القول إنه أعظم رجل افتتاحي في تاريخ الاختبارات ومثله الأعلى في الطفولة "ساشين تيندولكار"، بـ"شيام بهاتيا".
غادر بهاتيا الهند إلى دبي في عام 1965 للعمل في مجال التأمين قبل أن يبدأ عمله الخاص في عام 1979.
ولكن أكثر من نجاحه كرجل أعمال، كان شغف بهاتيا بالكريكيت ودوره في تطوير اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية في الإمارات العربية المتحدة هو الذي جذب انتباه جافاسكار حقاً.
صداقة ازدهرت على مر السنين
وفي إطار تكريم هذه الصداقة في عيد ميلاد جافاسكار الخامس والسبعين، أهدى بهاتيا الأيقونة الهندية ساني جي كتاباً قام بتأليفه بالتعاون مع الصحفي الرياضي الهندي ديباشيش داتا.
واعترف جافاسكار، الذي سجل 34 قرناً من الأهداف في الاختبارات، أنه كان متردداً في البداية بشأن نشر كتاب للاحتفال بهذه العلامة المميزة في حياته.
باستخدام ذكائه الحاد وروح الدعابة، كشف أول رجل يصل إلى 10 آلاف جولة اختبارية كيف أجبره إصرار بهاتيا في النهاية على إظهار العلم الأبيض.
قال جافاسكار خلال حفل إطلاق الكتاب في نادي الكريكيت الهندي في مومباي: "كنت أؤجل الأمر مراراً، دائماً أقول إنه يمكننا القيام بذلك لاحقاً. لكنني شعرت كما لو كنت أتعرض للملاحقة من قبل لاعب بولينغ يتبعني بخطوط طويلة ومزعجة، وفي النهاية، لم أتمكن من الهروب وتم القبض علي."
كما أن خط بهاتيا المزعج وطوله قد تركا سحرهما على بعض أعظم لاعبي الكريكيت الذين ساهموا في الكتاب، حيث شارك كل منهم رؤيته حول ما جعل جافاسكار شخصية مبدعة.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، تحدث قائد المنتخب الهندي السابق عن كتابه الجديد والهدايا التي تلقاها من المشجعين ولماذا يعد متحف بهاتيا للكريكيت في دبي بمثابة "هدية مذهلة لعشاق الكريكيت".
س: قبل أن نتحدث عن الكتاب، هل يمكنك أن تخبرنا عن ذكرياتك الأولى عن لقاء بهاتيا؟
إذا لم تخني الذاكرة، فقد التقينا لأول مرة في عام 1981 عندما أقيمت أول مباراة في الشارقة بين فريقي جافاسكار شي وميانداد شي. وبعد ذلك، اعتدنا على الالتقاء كلما أقيمت بطولة في الشارقة.
س: كيف ازدهرت هذه الصداقة على مر السنين؟
قد ساعد حب شيام للعبة وكرم ضيافته للفريق الهندي أثناء وجوده في الشارقة في تنمية هذه الصداقة.
إن كتاب Q Sunny G هو هدية رائعة لك بمناسبة عيد ميلادك الخامس والسبعين. وتتضمن قائمة الكتاب أسماء مثل جاري سوبرز، وكلايف لويد، وفيف ريتشاردز، وساتشين تيندولكار، وكابيل ديف، وآلان بوردر، وزهير عباس.
"هذا الكتاب هو حقاً هدية خاصة جداً من باتيا، إلى جانب ديباشيش داتا، الذي أصبح أيضاً صديقاً جيداً لي على مر السنين. لقد أقنعوا العديد من زملائي ومعاصري وأصدقائي بكتابة انطباعاتهم عني. ولا شك أن هذه المهمة ليست سهلة، فمعظمهم مترددون في إجراء مثل هذه المقابلات."
س: هل يمكنك أن تشارك قرّائنا ذكرياتك عن تلقيك لأروع هدية من المشجعين في حياتك كلاعب كريكيت. هدية أو لفتة، شيء فريد للغاية، لا يزال يحتل مكانة خاصة في قلبك؟
"لقد كنت محظوظاً بتلقي العديد من الهدايا على مر السنين، بعضها كان باهظ الثمن حقاً، لكن ما أعتز به أكثر هو عاطفة المهنئين التي تأتي من القلب، والتي لا يمكن شراؤها. ومع ذلك، أترقب كل عام تلقي بطاقة تهنئة بعيد ميلادي من ديباك سارايا من أحمد آباد. منذ عام 1971، يرسل لي بطاقة تحمل عنوان 'إمبيرور ساني'، وكل بطاقة فريدة من نوعها، تحمل رسالة وأمنية تبعث على الدفء والحنان."
س: تماماً مثل بطاقة عيد الميلاد التي أرسلها السيد سارايا، هناك ما هو فريد أيضاً وهو متحف الكريكيت الخاص بالسيد بهاتيا في مقر إقامته في دبي. إنه جميل للغاية وغني بتذكارات الكريكيت الموقعة، وكتب ومجلات الكريكيت التي يزيد عمرها عن مائة عام. لا يمكن رؤية مثل هذه المتاحف إلا في ملاعب الكريكيت الشهيرة مثل ملعب اللوردز وملعب الكريكيت في ملبورن، وليس في مقر إقامة شخص ما. كيف تشعر في كل مرة تزور فيها متحف بهاتيا في دبي؟
"في كل مرة أزور فيها المتحف، أُعبر عن امتناني لله على أن لعبتنا المحبوبة تحظى بمثل هؤلاء المحبين المتحمسين. حقاً، يمكن للمرء أن يضيع في عالم الحنين إلى الماضي، متذكراً أيام طفولته وأحلامه بلعب اللعبة على مستوى أعلى. يُمكن أن يقضي الزائر أياماً وليالي في تصفح العناصر المعروضة، حيث تُعد الكتب والمجلات والأفلام ومقاطع الفيديو القديمة تجربة مذهلة لعشاق لعبة الكريكيت."
س: إلى جانب المتحف، يُعرف بهاتيا أيضاً بدوره في نشر اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية في مختلف أنحاء العالم. فهو يرسل معدات الكريكيت إلى دول مثل اليابان وقبل بدء الحرب، ساعد أوكرانيا أيضاً في تطوير لعبة الكريكيت. ومن النادر جداً أن نرى أشخاصاً يستخدمون امتيازاتهم لمساعدة الآخرين بإيثار...
وهذا يخبرك مرة أخرى لماذا حظيت لعبتنا بعشاق مثل شيام. فهو لا يستفيد من ذلك على المستوى الشخصي، ولكنه مسرور بنشر اللعبة في مختلف أنحاء العالم. أخبرني كم عدد الأشخاص في العالم الذين قد ينفقون أموالهم من جيوبهم الخاصة لإرسال معدات الكريكيت إلى مناطق مختلفة؟ أعتقد أن المجلس الدولي للكريكيت يجب أن يعترف بخدماته ويكرّمه بدعوته إلى جميع الأحداث الكبرى التي يستضيفها. وغالباً ما تكون صناديق الضيافة في المجلس الدولي للكريكيت مليئة بأشخاص لم يفعلوا شيئاً يذكر للعبة.
س: كيف لا نسأل عن أيام مجد لعبة الكريكيت في الشارقة؟ لقد قمت بقيادة الهند للفوز بكأس آسيا عام 1984، وهي أول بطولة رسمية في الشارقة. بالطبع، قبل تلك البطولة، كانت هناك مباراة استعراضية رفيعة المستوى بين فريقي جافاسكار الحادي عشر وميانداد الحادي عشر في عام 1981. كانت بداية رائعة ألهمت عبد الرحمن بوخاطر (رجل الأعمال الإماراتي ومروج لعبة الكريكيت) لبناء ملعب الشارقة والباقي هو التاريخ؟
كانت تلك المباراة الاستعراضية بمثابة بداية لعبة الكريكيت الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة. والسيد بوخاطر هو شخص آخر صاحب رؤية وعاشق للعبة، ويستحق التكريم من قبل السلطات أيضاً. ليس لدي أي ذكريات خاصة عن تلك المباراة الأولى، ولكن بعد ذلك، كانت هناك بعض المباريات المثيرة في الشارقة، التي أكملت مؤخراً 250 مباراة دولية هناك. رائع!
س: باعتبارك أحد أساطير اللعبة، ما مدى إعجابك بلعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة؟ لقد وصل فريق الإمارات تحت 19 عاماً إلى نهائي كأس آسيا العام الماضي، متغلباً على سريلانكا وباكستان. حتى فريق الإمارات للسيدات تأهل إلى كأس آسيا في النسختين السابقتين؟
من المشجع أن نرى التقدم الذي أحرزته فرق الرجال والسيدات في الإمارات العربية المتحدة. فهم يتمتعون بالموهبة والدافع وكل ما يحتاجون إليه هو الإيمان بأنفسهم لاتخاذ الخطوة الكبيرة التالية.