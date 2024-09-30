صداقة الكريكيت: "جافاسكار" و"بهاتيا" يحتفلان بعقود من الذكريات

قال جافاسكار خلال حفل إطلاق الكتاب في نادي الكريكيت الهندي في مومباي: "كنت أؤجل الأمر مراراً، دائماً أقول إنه يمكننا القيام بذلك لاحقاً. لكنني شعرت كما لو كنت أتعرض للملاحقة من قبل لاعب بولينغ يتبعني بخطوط طويلة ومزعجة، وفي النهاية، لم أتمكن من الهروب وتم القبض علي."

كما أن خط بهاتيا المزعج وطوله قد تركا سحرهما على بعض أعظم لاعبي الكريكيت الذين ساهموا في الكتاب، حيث شارك كل منهم رؤيته حول ما جعل جافاسكار شخصية مبدعة.