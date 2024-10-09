شفيق أحمد يغلق هاتفه لتجنب التوتر أثناء مباراة ابنه عبد الله
"في صباح يوم الاثنين، كان شفيق أحمد، مدرب الكريكيت في أكاديمية جيمس مودرن بدبي، يقف على أرض الملعب بنظرات شاردة وقلق يسيطر عليه. رغم أنه كان يستعد لجلسة تدريبية مهمة مع طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة، إلا أن عقله كان في مكان آخر. كان قلبه في "ملتان"، حيث تستعد مدينته لاستضافة أول مباراة تجريبية بين باكستان وإنجلترا منذ عقود .
أدرك أحمد أن هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة لابنه، عبد الله شفيق، لإنقاذ مكانه في فريق اختبار باكستان بعد أداء مرعب مع المضرب.
وحقق المهاجم الأنيق بداية رائعة لمسيرته الدولية، حيث سجل مئات الأهداف في مرمى أستراليا وإنجلترا، ومئات الأهداف في مرمى سريلانكا العام الماضي.
وكان اللاعب الذي يلعب باليد اليمنى هو النقطة المضيئة الوحيدة لباكستان في قسم المضرب في بطولة كأس العالم (أو دي أيه) السيئة للغاية للفريق في الهند العام الماضي، لكن يبدو أن لا شيء نجح معه هذا العام حيث عانى من أجل تسجيل الأهداف.
وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً محظوظاً بالحفاظ على مكانه في السلسلة رفيعة المستوى ضد فريق إنجلترا الهائل في أرضه على الرغم من تحمله وقتاً عصيباً في هزيمة باكستان المحرجة أمام بنجلاديش الشهر الماضي.
وعلى هذه الخلفية انطلق شفيق لافتتاح المباراة ضد إنجلترا صباح الاثنين في مباراة كانت حاسمة بالنسبة له.
وهنا في دبي، كان أحمد، والده الذي اكتشف موهبته عندما كان في الثالثة من عمره فقط، يشعر بالتوتر.
لذا، فعل مدرب الكريكيت المخضرم الشيء الوحيد الذي كان بإمكانه فعله للهروب من التوتر العصبي - أغلق هاتفه المحمول وركز على تدريب لاعبي الكريكيت الشباب في أكاديمية جيمس مودرن.
"لقد فعلت ذلك لأنني كنتُ متوتراً للغاية. وأيضاً، بعد وصولي إلى المدرسة، كان عليّ التركيز على وظيفتي"، هذا ما قاله أحمد لصحيفة الخليج تايمز .
"لو راجعت النتيجة بين الشوطين ولو فشل (شفيق) مرة أخرى لكنت تعرضت للأذى. لذا كان من المهم بالنسبة لي أن أركز على عملي".
كان لدى أحمد أسباب للابتسام بعد أن قام بتشغيل الهاتف المحمول حيث سجل شفيق للتو مائة رائعة (102) في ملتان لوضع باكستان في موقف قوي ضد الفريق الإنجليزي الزائر.
"كنت سعيداً جداً عندما رأيت النتيجة. كانت هذه مباراة مهمة جداً بالنسبة له. لقد سجل مئات النقاط العام الماضي، كما سجل أكثر من 60 نقطة في اختبار ملبورن. ولكن بعد ذلك، لم يكن قادراً على الأداء. لم يكن أداؤه على المستوى المطلوب. كان تحت الضغط."
ويشعر أحمد أن هذه الضربة قد تكون بمثابة نقطة تحول في حياة ابنه في لعبة الكريكيت الاختبارية، وهي أصعب أشكال اللعبة.
كما قال"كلاعب مضرب، عندما لا تتمكن من التسجيل في بضع مباريات، فإنك تكون دائماً تحت الضغط. حتى اللاعب العظيم ساشين تيندولكار واللاعب العظيم برايان لارا كانا تحت الضغط عندما فشلا في التسجيل في بضع مباريات".
"لذا، كان من الطبيعي أن يشعر بالضغط. ولهذا السبب فإن هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة له، وربما تكون هذه المباراة هي الأهم في مسيرته. وآمل أن تمنحه هذه المباراة دفعة ثقة كبيرة وأن يتمكن من خوض المزيد من المباريات التجريبية لصالح بلاده".
"أحمد، الذي كان قد شارك في الملاعب الباكستانية مع نجوم الكريكيت المحليين مثل إعجاز أحمد ووسيم أكرم قبل أن ينتقل إلى مسيرته التدريبية بدوام كامل، كان يدرك تماماً في تلك اللحظة العصيبة ضغوط اللعب على مستوى النخبة.
وقال أحمد: "طلبت منه أن يبقى إيجابياً مهما كانت الظروف. يمكنك دائماً تحسين جوانبك الفنية والعمل عليها مع مدربي الفريق، لكن الأهم هو الحفاظ على عقلية إيجابية. الأمر ليس فقط عن الكريكيت، بل عن كيفية مواجهتك للتحديات التي تأتي في طريقك، قلت له هذا مراراً وتكراراً ."