شفيق أحمد يغلق هاتفه لتجنب التوتر أثناء مباراة ابنه عبد الله

وهنا في دبي، كان أحمد، والده الذي اكتشف موهبته عندما كان في الثالثة من عمره فقط، يشعر بالتوتر.

لذا، فعل مدرب الكريكيت المخضرم الشيء الوحيد الذي كان بإمكانه فعله للهروب من التوتر العصبي - أغلق هاتفه المحمول وركز على تدريب لاعبي الكريكيت الشباب في أكاديمية جيمس مودرن.