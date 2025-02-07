"شعيب أختر" يشيد ببطولة"آي إل تي 20 "ويصفها بالأفضل
مع اقتراب الموسم الثالث من بطولة " آي إل تي 20" من نهايته الكبرى يوم الأحد، أشاد لاعب الرمي الباكستاني العظيم "شويب أختر" بجودة لعب فرق الكريكيت التي قدمت أداءً رائعاً في البطولة.
وقال أختر خلال مؤتمر صحفي في دبي: "إن دوري آي إل تي 20 يتطور ويتحسن كل عام. أنا فخور بوجودي ضمن الدوري للمرة الثانية. أعتقد أن الأرقام تكشف الحقيقة عندما يتعلق الأمر بنسب المشاهدة ومدى انتشار البطولة. يمكنك أن ترى بوضوح جودة أداء اللاعبين هنا".
كما أشار إلى تنوع مواهب الرمي في الدوري، وأشاد بأداء فضل الحق فاروقي من فريق إم آي الإمارات، الذي يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في تحقيق ويكيتات برصيد 21 هذا الموسم، بينما حصل جيسون هولدر على 17 ويكيتات مع فريق أبوظبي نايت رايدرز."
كما كان نجم الإمارات الصاعد ولاعب "الخليج جاينتس" "أيان أفزال خان" هو المفضل لدى الجماهير بحصوله على 10 ويكيتات بينما كان الباكستاني "خزيمة بن تنوير" من أبرز اللاعبين مع فريق ديزرت فايبرز برصيد خمسة ويكيتات.
وقال أختر: "أعتقد أن فضل الحق فاروقي من أفضل الاكتشافات لأفغانستان. هو جيد جداً في التعامل مع الكرة الجديدة ويتعلم بسرعة. أعتقد أنه يجب أن يركز على الصورة الأكبر فيما يتعلق باللعب لبلاده".
وأضاف: "لدى أيان أيضاً مستقبل واعد في لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل الرؤية وراء هذه البطولة في تعزيز لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة وقد تم تحقيق ذلك بنجاح من خلال الأداء المتميز هذا الموسم. كما أظهر خزيمة (من فيصل آباد) الكثير من الإمكانيات."
وعندما سُئل عن نصيحته للاعبين الشباب الصاعدين، قال أختر: "أود أن أراهم يلعبون بشكل هجومي أكثر وأن يمزجوا بين الكرات السريعة والمرتدّة، مع التأكد من أن يبقى الضاربون في وضعية الدفاع".
واختتم أختر حديثه قائلاً: "لقد رميت حوالي 23000 كرة وحوالي 10000 كرة مرتدة خلال مسيرتي كلاعب. تُظهر الإحصائيات مدى حبي للرمي السريع الهجومي. من المهم أن ترمي في مناطق جيدة وبمسافة مناسبة. هذا هو ما يهم، وهذا ما سيجعلك تحصل على الويكيتات".