"شعيب أختر" يشيد ببطولة"آي إل تي 20 "ويصفها بالأفضل

وأضاف: "لدى أيان أيضاً مستقبل واعد في لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل الرؤية وراء هذه البطولة في تعزيز لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة وقد تم تحقيق ذلك بنجاح من خلال الأداء المتميز هذا الموسم. كما أظهر خزيمة (من فيصل آباد) الكثير من الإمكانيات."