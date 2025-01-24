"شاناكا" يقود"دبي كابيتالز" لفوز مثير على"جلف جاينتس"

كان شاي هوب (47) لاعب جزر الهند الغربية هو أفضل مسجل لصالح كابيتالز، ولكن عندما سقط أمام بليسينج موزاراباني بينما كان الفريق لا يزال بحاجة إلى 43 نقطة من 23 كرة، أصبحت المباراة مفتوحة لأي شخص.