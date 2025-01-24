"شاناكا" يقود"دبي كابيتالز" لفوز مثير على"جلف جاينتس"
تقدم فريق "دبي كابيتالز" إلى المركز الثالث في الموسم الثالث من بطولة ILT20 بعد فوزه المثير على فريق جلف جاينتس بخمسة ويكيتات في استاد دبي الدولي يوم الخميس.
بعد اختيارهم اللعب بالكرة، قيد فريق كابيتالز فريق جاينتس بـ153/5 في 20 جولة على الرغم من حصول جوردان كوكس على 70 نقطة من 53 كرة.
وفي الرد، كان فريق كابيتالز في ورطة بنتيجة 4-77 في 12.2 جولة حيث أثار لاعب الإمارات العربية المتحدة أيان أفضال خان (4-0-23-2) الإعجاب مرة أخرى بالكرة.
كان شاي هوب (47) لاعب جزر الهند الغربية هو أفضل مسجل لصالح كابيتالز، ولكن عندما سقط أمام بليسينج موزاراباني بينما كان الفريق لا يزال بحاجة إلى 43 نقطة من 23 كرة، أصبحت المباراة مفتوحة لأي شخص.
ثم انضم داسون شاناكا (34 لم يخرج من 10 كرات) إلى القائد سيكندر رازا (26 لم يخرج من 15 كرة) في الوسط وشن السريلانكي هجمة مرتدة مذهلة ليقود كابيتالز إلى خط النهاية لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم.
واعترف جيمس فينس، قائد فريق جلف جاينتس، بأن شاناكا حسم المباراة في الأشواط الثلاثة الأخيرة.
وقال فينس "لقد تمكن شاناكا من تسجيل هدف نظيف وانتزعه منا في آخر ثلاث أشواط. لقد كان أداءنا أفضل بكثير بشكل عام وشعرنا أنها كانت نتيجة جيدة".
ويواجه فريق أبوظبي نايت رايدرز نظيره إم آي الإمارات يوم الجمعة في ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي.
النتائج المختصرة
دبي كابيتالز يتغلب على جلف جاينتس بخمسة ويكيتات
جلف جاينتس 153/5 في 20 جولة (جوردان كوكس – 70، جيرهارد إيراسموس – 29، دوشمانثا شاميرا – 1 مقابل 31، ظاهر خان – 1 مقابل 32)
دبي كابيتالز 154/5 في 18.4 جولة (شاي هوب -47، داسون شاناكا - 34 لم يخرج، سيكندر رضا - 27 لم يخرج، أعيان خان - 2 مقابل 23، محمد زهيب - 1 مقابل 22)