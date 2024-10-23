"سرفراز خان": من أكاديمية دبي إلى نجم الكريكيت الهندي
في صيف عام 2015، فوجئ مدرب الكريكيت المخضرم في دبي "جوبال جاسابارا" عندما تلقى طلباً من "نوشاد خان".
وكان سرفراز، الابن الأكبر لنوشاد، وهو مدرب كريكيت مقيم في مومباي، قد حطم بالفعل عشرات الأرقام القياسية في الضرب في بطولات الفئات العمرية في الهند، بما في ذلك الرقم الذي سجله "ساشين تيندولكار".
وبحلول عام 2015، لعب سرفراز أيضاً إلى جانب "فيرات كوهلي"، و"أيه بي دي فيليرز"، و"كريس جايل" لفريق RCB (آر سي بي ) في الدوري الهندي الممتاز.
لذا كان لدى جاسابارا كل أسباب الدهشة عندما أرسل له نوشاد رسالة، يسأله فيها عما إذا كان هناك مكان لابنه في فريق الأكاديمية الخاص به (جي فورس) - G Force - الذي يضم شباب الإمارات العربية المتحدة في جولتهم في المملكة المتحدة.
يتذكر جاسابارا"التقيت بهذا الصبي ووالده لأول مرة في عام 2009 عندما كان عمره 12 عاماً فقط. كان هذا بعد أن حطم الرقم القياسي لتيندولكار (بضربة 439 في مباراة كريكيت مدرسية)" .
"لذا، اتصل السيد نوشاد بالسيد شيام بهاتيا (منظم مباريات الكريكيت في دبي) لأنه أراد أن يكتسب ابنه بعض الخبرة في اللعب في ظل الظروف الإنجليزية. طلب منه السيد بهاتيا أن يتواصل معي. وهكذا انضم إلى فريق أكاديميتنا في جولتنا في المملكة المتحدة عام 2015."
لقد حدث الكثير في حياة سرفراز منذ تلك الجولة في المملكة المتحدة عام 2015 مع فريق أكاديمية دبي.
من الإشادة به باعتباره نجم الضرب القادم في الهند إلى مواجهة المنتقدين الذين لم يفوتوا فرصة أبداً للسخرية من بنيته الجسدية الضخمة، كان سرفراز في معركة مستمرة مع الشياطين في كل خطوة من رحلته.
ولكن ما لم يتغير قط هو شهيته للأهداف. فقد ظل يطرق باب لجنة الاختيار بشاحنات محملة بالأهداف في لعبة الكريكيت المحلية.
وفي نهاية المطاف، تحقق حلمه باللعب لصالح الهند في وقت مبكر من هذا العام عندما تم استدعاؤه للمشاركة في سلسلة مباريات اختبار إنجلترا على أرضه.
استجاب سرفراز، شقيقه مشير، وهو أيضاً موهبة شابة لامعة، للتحدي المتمثل في مواجهة فريق من الطراز الأول بأداء رائع في أول مباراة اختبارية له.
"ومع ذلك، واجه التحدي الأكبر في المباراة الأولى ضد نيوزيلندا الأسبوع الماضي في بنغالور. فبعد طرده بسبب 'بطته' في نتيجة محرجة للهند بالجولة الأولى التي انتهت عند 46 نقطة، كان سرفراز تحت ضغط كبير عندما دخل المباراة مجدداً في ظل نتيجة 95 مقابل نقطتين، بينما كانت الهند لا تزال متأخرة بفارق 261 نقطة."
خطوة خاطئة هناك كان من الممكن أن تؤدي إلى تعطيل مسيرة اللاعب في الاختبار والذي لم يكن ليشارك في التشكيلة الأساسية لو كان سوبمان جيل لائقاً.
لكن سرفراز قرر التخلي عن الحذر، وشن هجمة مرتدة مذهلة، وعرض كامل نطاق تسديداته مع لمسة من الضربات الجريئة وغير التقليدية.
ربما فشلت تلك الضربة المذهلة التي بلغت 150 نقطة في منع نيوزيلندا من الفوز بأول اختبار لها منذ 36 عاماً على الأراضي الهندية، ولكنها سببت صداعاً كبيراً لإدارة الفريق الهندي.
قد تشهد المباراة الثانية، التي تبدأ بمباراة حاسمة في بوني، قيام سرفراز بدفع كيه إل راؤول خارج التشكيلة الأساسية.
من المحتمل أن يجد القائد "روهيت شارما" صعوبة في تجاهل سارفاراز، وهو لاعب أثبت كفاءته في لعبة الكريكيت المحلية والذي يتمتع بقدرة مذهلة على تغيير التروس في مرحلة حساسة من المباراة.
ولكن ليست الموهبة وحدها هي التي جعلت من اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لاعباً هائلاً.
يقول جاسابارا إن انضباطه وأخلاقياته في العمل قد تساعده في نهاية المطاف على تحقيق قفزة عملاقة في لعبة الكريكيت الدولية.
قال جاسابارا "لقد سجل نقاطاً في تلك الجولة في المملكة المتحدة مع أكاديميتنا. لكن تلك النقاط لم تكن مهمة. لقد ألهمت أخلاقياته في العمل وانضباطه العديد من لاعبينا في الأكاديمية".
"في البداية أرادوا أن يبقى معنا لبضعة أيام فقط، لكن انتهى به الأمر إلى البقاء معنا لمدة 15 يوماً. وكان كل يوم يواجه ما بين 400 إلى 500 كرة في جلسات الشبكة.
"لقد ألهم هذا المستوى من التفاني شبابنا، وأظهر احتراماً كبيراً للمدربين في أكاديميتنا".
إذا حصل سرفراز على الموافقة يوم الخميس لمواجهة لاعبي منتخب نيوزيلندا، فسوف يراهن على مساعدة الهند في التعافي من الهزيمة الأولى في الاختبار والحفاظ على آمال الفريق في الوصول إلى نهائي بطولة العالم للاختبار حية.
قال جاسابارا "كلاعب، لديه ما يلزم ليصبح نجماً كبيراً للهند. لكنه لن يتغير كشخص بسبب تربيته. قال لي والده ذات مرة إنهم كعائلة متجذرون جداً في ثقافتهم وتقاليدهم".
حتى أن نوشاد، وابنيه، سرفراز ومشير، 19 عاماً، اضطروا إلى النوم على منصات السكك الحديدية أثناء سفرهم من مكان إلى آخر لحضور بطولات الفئات العمرية.
قال جاسابارا: "لقد قدم نوشاد الكثير من التضحيات من أجلهم. ولهذا السبب يتمتع ولديه بقدر كبير من التواضع".
"ولديهم الكثير من الاحترام للأشخاص الذين كانوا جزءاً من هذه الرحلة."