"سرفراز خان": من أكاديمية دبي إلى نجم الكريكيت الهندي

في صيف عام 2015، فوجئ مدرب الكريكيت المخضرم في دبي "جوبال جاسابارا" عندما تلقى طلباً من "نوشاد خان".

وكان سرفراز، الابن الأكبر لنوشاد، وهو مدرب كريكيت مقيم في مومباي، قد حطم بالفعل عشرات الأرقام القياسية في الضرب في بطولات الفئات العمرية في الهند، بما في ذلك الرقم الذي سجله "ساشين تيندولكار".

وبحلول عام 2015، لعب سرفراز أيضاً إلى جانب "فيرات كوهلي"، و"أيه بي دي فيليرز"، و"كريس جايل" لفريق RCB (آر سي بي ) في الدوري الهندي الممتاز.