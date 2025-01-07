"سام كوران" يأمل في بداية قوية مع "ديزرت فايبرز"

وفاز اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ببطولة "ذا هاندرد" مع فريق "أوفال إنفينسيبلز" وبطولة "كانتري" مع "سيوري" في العام الماضي، والآن يطمح لبدء عام 2025 بتحقيق ألقاب إضافية بينما يسعى فريقه "ديزرت فايبرز" للقب الأول في البطولة.

قال كوران: "أعتقد أنني أحب الفوز بالبطولات. أي لاعب يحب الفوز بالبطولات، وفي العامين الماضيين فزت ببطولتين، وهو أمر رائع حقاً".

وأضاف: "أعتقد أن أحد مفاتيح ذلك هو ثقافة هذا الفريق - وهذا مهم حقاً. إن الأجواء والطاقة المحيطة بالمجموعة أمر حيوي، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى فايبرز بعد أن لعبت الجزء الأخير من الموسم معهم العام الماضي".

وقال: "بالنسبة لي، يرتبط الأمر بالمجيء إلى مكان أعرف فيه الكثير من الناس حيث يمكنك أن تشعر بالراحة، يمكنك التعبير عن نفسك،. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتدريب، يمكنك أن تكون جزءاً من تلك المجموعة الجادة والحيوية، حيث تتدرب بجدية حقاً وتكون صادقاً مع بعضكم البعض عندما يكون لديك يوم سيء".

وأضاف : "إن الرضا عن الذات هو شيء لا أحب القيام به حقاً. عندما يكون لديك يوم جيد، يجب أن تستمر في العودة وتقديم الأفضل. لذا، آمل أن نتمكن من الفوز بالكأس لفريق فايبرز. سيكون ذلك أمراً خاصاً حقاً. أنا متأكد من أن هذا هو هدف الجميع، ولكن في بطولة بها الكثير من المباريات، يجب أن تتأكد من عدم النظر إلى الأمام كثيراً والتركيز على كل مباراة على حدة".

وكان كوران واحداً من مجموعة من اللاعبين الذين ضمت أيضاً لاعب الرمي السريع الباكستاني محمد عامر، واللاعب الإماراتي الشامل دروف باراشار، وحارس المرمى تانيش سوري، ولاعب الكركيت الإنجليزي لوك وود. وقد اجتمعوا جميعاً في أكاديمية "أي سي سي" يوم الأحد من أجل أول ضربة قبل الموسم الجديد، استعداداً لانطلاق البطولة.

اختار صاحب الذراع اليسرى العودة إلى فايبرز بعد ظهوره في عام 2024 على الرغم من وجود عدد من الخيارات الممكنة، مع وجود العديد من الدوريات الجارية حول العالم في نفس الوقت.