"سام كوران" يأمل في بداية قوية مع "ديزرت فايبرز"
يأمل "سام كوران"، بطل إنجلترا لعام 2024، أن يتمكن من نقل هذه الوتيرة الناجحة إلى فريق "ديزرت فايبرز" في الموسم الثالث من بطولة دي بي وورلد أي أل تي 20، التي ستنطلق في 11 يناير.
وفاز اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ببطولة "ذا هاندرد" مع فريق "أوفال إنفينسيبلز" وبطولة "كانتري" مع "سيوري" في العام الماضي، والآن يطمح لبدء عام 2025 بتحقيق ألقاب إضافية بينما يسعى فريقه "ديزرت فايبرز" للقب الأول في البطولة.
قال كوران: "أعتقد أنني أحب الفوز بالبطولات. أي لاعب يحب الفوز بالبطولات، وفي العامين الماضيين فزت ببطولتين، وهو أمر رائع حقاً".
وأضاف: "أعتقد أن أحد مفاتيح ذلك هو ثقافة هذا الفريق - وهذا مهم حقاً. إن الأجواء والطاقة المحيطة بالمجموعة أمر حيوي، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى فايبرز بعد أن لعبت الجزء الأخير من الموسم معهم العام الماضي".
وقال: "بالنسبة لي، يرتبط الأمر بالمجيء إلى مكان أعرف فيه الكثير من الناس حيث يمكنك أن تشعر بالراحة، يمكنك التعبير عن نفسك،. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتدريب، يمكنك أن تكون جزءاً من تلك المجموعة الجادة والحيوية، حيث تتدرب بجدية حقاً وتكون صادقاً مع بعضكم البعض عندما يكون لديك يوم سيء".
وأضاف : "إن الرضا عن الذات هو شيء لا أحب القيام به حقاً. عندما يكون لديك يوم جيد، يجب أن تستمر في العودة وتقديم الأفضل. لذا، آمل أن نتمكن من الفوز بالكأس لفريق فايبرز. سيكون ذلك أمراً خاصاً حقاً. أنا متأكد من أن هذا هو هدف الجميع، ولكن في بطولة بها الكثير من المباريات، يجب أن تتأكد من عدم النظر إلى الأمام كثيراً والتركيز على كل مباراة على حدة".
وكان كوران واحداً من مجموعة من اللاعبين الذين ضمت أيضاً لاعب الرمي السريع الباكستاني محمد عامر، واللاعب الإماراتي الشامل دروف باراشار، وحارس المرمى تانيش سوري، ولاعب الكركيت الإنجليزي لوك وود. وقد اجتمعوا جميعاً في أكاديمية "أي سي سي" يوم الأحد من أجل أول ضربة قبل الموسم الجديد، استعداداً لانطلاق البطولة.
اختار صاحب الذراع اليسرى العودة إلى فايبرز بعد ظهوره في عام 2024 على الرغم من وجود عدد من الخيارات الممكنة، مع وجود العديد من الدوريات الجارية حول العالم في نفس الوقت.
كما قال "الحقيقة أنني أعرف الكثير من الناس هنا. من الواضح أن (مدير الكريكيت في نادي ديزرت فايبرز) توم مودي هو الرجل الذي أعرفه جيداً لأنه مدربي الرئيسي في فريق أوفال إنفينسيبلز. لقد عمل مدرب القوة واللياقة البدنية في فريق فايبرز، دارين فينيس، معي في ساري لسنوات عديدة، ثم هناك جيمس فوستر، مدرب فايبرز الرئيسي. هناك الكثير من الوجوه المألوفة".
"لقد أعجبتني البيئة والثقافة التي نشأت في العام الماضي، على الرغم من أنني كنت هنا لمدة عشرة أيام فقط. البيئة شيء مهم للغاية بالنسبة لي، وأعلم أنني هنا لمدة خمسة أسابيع مقبلة، مع شعور بأننا قادرون على بناء شيء لطيف للغاية، وهو أمر إيجابي".
وقع شقيق سام توم، الذي كان جزءاً من فريق ديزرت فايبرز في الموسم الأول وغاب عن الموسم الثاني بسبب الإصابة، الآن مع غلف غينتس للموسم الثالث من دبي ورلد أي أل تي 20 .
وهذا يعني أن الأخوين سيلعبان في فريقين متنافسين في هذه البطولة، وهو أمر غير معتاد لأنهما زميلان في فريق "أوفال إنفينسيبلز" وفي سيوري. وقال سام إنه يتطلع إلى المنافسة القادمة بين الأخوين.
"لقد تحدثت مع توم بشأن هذا الأمر"، قال سام. "إنه موجود الآن في أستراليا، ويلعب في دوري "بيغ باش ليغا"، لكننا سجلنا هذا التاريخ بالفعل في الأجندة، مباراة فريق فايبرز ضد فريق غلف غينتس !"
"لقد لعبنا ضد بعضنا البعض مرة أو مرتين في الدوري الهندي الممتاز، أعتقد عندما كان مع دلهي. سيكون شعوراً غريباً جداً، لكنني أعتقد الآن أننا أصبحنا أكبر سناً قليلاً ولن يكون هناك حب في هذا الملعب."
"أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من حقوق التباهي حول طاولة العشاء وأنا متأكد من أن والدتنا ستكون هناك أيضاً. أنا متحمس جداً لهذا الأمر. مهما حدث، طالما أنني ضربته بستة أهداف، سأكون سعيداً!"
ومن المقرر أن تقام فعاليات الموسم الثالث من أي أل تي 20 في الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير في دبي وأبو ظبي والشارقة.
احتفظت فرق دبي ورلد أي أل تي 20 الستة بنجوم تي 20 -
أندريه راسل (أبو ظبي نايت رايدرز).
- سونيل نارين (أبو ظبي نايت رايدرز).
- أليكس هيلز (ديزرت فايبرز).
- شيرفان روثرفورد (ديزرت فايبرز).
- ديفيد وارنر (دبي كابيتلز).
- روفمان باول (دبي كابيتلز).
- كريس جوردان (جلف جاينتس).
- شيمرون هيتماير (جلف جاينتس).
- أكيل حسين (إم آي الإمارات).
- نيكولاس بوران (إم آي الإمارات).
- عادل راشد (الشارقة ووريورز وايلد كارد بيك في الموسم الثاني).
- جونسون تشارلز (الشارقة ووريورز).
يعود نجم الكرة البيضاء الإنجليزي جيسون روي (الشارقة ووريورز) إلى الدوري بعد أن شارك في مباراتين مع فريق أبو ظبي نايت رايدرز الموسم الماضي.
سيشارك قائد جزر الهند الغربية السابق جيسون هولدر مع فريق أبو ظبي نايت رايدرز، وهو اللاعب الشامل الذي لعب مع فريق دبي كابيتالز الموسم الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يشارك تيم ساوثي (الشارقة ووريورز)، و*فخر زمان* (ديزرت فايبرز)، و*شاي هوب* (دبي كابيتلز)، و*لوكي فيرجسون* (ديزرت فايبرز)، و*روستون تشيس* (أبوظبي نايت رايدرز)، و*ماثيو ويد* (الشارقة ووريورز)، و*إبراهيم زادران* (جلف جاينتس)، و*روماريو شيبرد* (إم آي الإمارات) لأول مرة في دبي ورلد أي أل تي 20 في الموسم الثالث.
فوستر يدعم فيرجسون
في هذه الأثناء، يعتقد مدرب فريق ديزرت فايبرز، جيمس فوستر، أن لاعب الكركيت النيوزيلندي لوكي فيرجسون هو الرجل المثالي لوظيفة قائد الفريق هذا الموسم.
وقرر فوستر، الذي وصل إلى دبي قبل انطلاق النسخة الثالثة من البطولة، تعيين فيرجسون لقيادة الفريق خلفاً للاعب دولي نيوزيلندي آخر هو كولن مونرو.
وفي حديثه مع بودكاست "فايبرز فويسز"، قال فوستر إن المجموعة الشاملة التي قدمها فيرجسون كقائد كانت لا تقاوم.
قال فوستر"أولاً وقبل كل شيء، إذا تحدثنا عن مهاراته في الكركيت، فهو لاعب مطلوب بشدة، ويتمتع بجودة عالية، وسرعة عالية، ويجلب هذا العامل المميز مع مجموعة مهاراته".
أضاف فوستر"أيضاً، إذا كنت تفكر من وجهة نظر ميدانية، فربما أقول إنه أحد أفضل لاعبي الميدان من بين أولئك الذين يعتبرون الرمي مهارة أساسية لديهم. فهو يضيف قيمة هناك، كما أنه يسجل بعض الأهداف المفيدة في الترتيب الأدنى أيضاً" .
قال فوستر "لقد أذهلني لوكى على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد كنت محظوظاً بالعمل معه في فريق نيوزيلندا. لقد عملت معه في الدوري الهندي الممتاز، وهو يتمتع بنظرة رائعة للعبة. لديه فهم عميق للكرة، وقدرته على قراءة المواقف واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب تجعله قائداً ممتازاً داخل الملعب".
"إنه شخص رائع. نعم، لم تكن لديه خبرة كبيرة في قيادة الفريق، لكنه تولى قيادة منتخب نيوزيلندا (في الماضي، في بنجلاديش، في عام 2023) ومرة أخرى، قام بعمل رائع هناك.
"لقد أحب الجميع العمل تحت قيادة لوكى كقائد للفريق، وقد حقق نتائج رائعة بالفعل. إنه هادئ للغاية. ويؤمن بلاعبيه ويدعمهم. كما أنه يتمتع بثبات كبير كفرد، وهو أمر آخر مهم للغاية".
وبالإضافة إلى القوة النارية التي يتمتع بها فيرجسون في الكركيت، يأتي الإماراتي السريع خزيمة بن تنوير، الذي يشتهر بسرعته الفائقة في الدوائر المحلية.
وأوضح فوستر أن قرار اختيار خزيمة في تشكيلة منتخب الإمارات هذا الموسم جاء بناء على تقييم مطول لصفاته.
وقال "الأمر لا يتعلق فقط بقدراته وسرعته الخام؛ فهو يتمتع بذكاء عظيم وهو متحمس للغاية ومتعطش للتعلم، وهو أمر رائع".
"إنه شاب متعطش للنجاح ويمكنه تعزيز مسيرته المهنية بمساعدة الجهاز الفني واللاعبين الذين لدينا هنا تحت تصرفه. أنا متحمس للغاية له".