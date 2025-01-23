"زمان" و"أمير" يتألقان في انتصار "ديزرت فايبرز" على "الشارقة ووريورز"
عاد فريق "ديزرت فايبرز" إلى مسارات الفوز في الموسم الثالث من ILT20 حيث قدموا أداءً رائعاً ليتفوقوا على فريق الشارقة ووريرز ويحصدوا فوزاً كبيراً بـ 10 ويكيت في ملعب دبي الدولي يوم الأربعاء.
واستفاد فريق ديزرت فايبرز من تألق فخر زمان الذي سجل 71 نقطة من 39 كرة، ونجاح محمد أمير في تسجيل أربعة ويكيتات، ليحقق فوزاً حاسماً ويعزز موقعه في صدارة الترتيب.
وبعد أن نجح فريق الشارقة في تسجيل 91 نقطة، لم يهدر فريق ديزرت فايبرز أي وقت في مطاردته حيث نجح أليكس هيلز (23 نقطة من 21 كرة) في تسجيل نقطة بداية رائعة بفضل سلسلة من الضربات الحدودية. وانضم زمان إلى المباراة بتسديدات نظيفة حيث نجح في تفكيك هجوم الشارقة بضربات رائعة حيث تمكن فريق فايبرز من الوصول إلى أرض الملعب في غضون 10 أشواط فقط.
وفي وقت سابق، فاز فريق ديزرت فايبرز بالقرعة واختار ضرب الكرة. وقد أثبت ذلك أنه قرار رائع حيث استخدم أمير سحره بالكرة الجديدة. ولم يحتاج الرامي الباكستاني سوى أربع تمريرات لتوضيح نواياه حيث مررها جونسون تشارلز من على وساداته مباشرة إلى دان لورانس على طول الحبال في المربع الخلفي العميق. وحصل أمير على ويكيتين في أول جولة له حيث أعاد أفيشكا فرناندو إلى الجناح أيضاً.
عاد أمير ليطارد تشكيلة الشارقة ووريورز حيث استغل الملعب بالكامل. وأسقطت تمريرة أقصر قليلاً روهان مصطفى، الذي حاول إبعادها على جانب الساق، لكنه لم ينجح إلا في إبعادها إلى حافة المقدمة ونجح سام كوران في الإمساك بها بسهولة.
أنهى أمير المباراة بنتيجة 4/24، والذي لديه أفضل أداء في الرمي في تاريخ ديزيرت فايبرز. كما حقق وانيندو هاسارانجا إنجازاً تاريخياً حيث كانت نتيجة 3/10 هي الفترة الأكثر حرصاً في ILT20.
"باعتبارك لاعب رمي جديد، فأنت تحاول توجيه الكرة. أعتقد أنه يتعين عليك أن تلعب وفقاً للويكيت وأن تضرب المناطق الصحيحة"، كما قال أمير.
"يجب عليك كلاعب رمي أن تتكيف بأسرع ما يمكن مع الظروف. لدينا وحدة رمي رائعة."
النتائج المختصرة:
تغلب فريق ديزرت فايبرز على فريق الشارقة ووريورز بفارق 10 ويكيت
الشارقة واريرز 91/10 في 19.1 زيادة (جيسون روي 30 لم يخرج، هارميت سينغ 11، محمد أمير 4 مقابل 24، وانيندو هاسارانغا 3 مقابل 10، سام كوران 2 مقابل 14)
ديزرت فايبرز 95/0 في 10 أشواط (فاخر زمان 71 لم يخرج، أليكس هيلز 23 لم يخرج)
لاعب المباراة : محمد أمير