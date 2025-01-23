"زمان" و"أمير" يتألقان في انتصار "ديزرت فايبرز" على "الشارقة ووريورز"

وفي وقت سابق، فاز فريق ديزرت فايبرز بالقرعة واختار ضرب الكرة. وقد أثبت ذلك أنه قرار رائع حيث استخدم أمير سحره بالكرة الجديدة. ولم يحتاج الرامي الباكستاني سوى أربع تمريرات لتوضيح نواياه حيث مررها جونسون تشارلز من على وساداته مباشرة إلى دان لورانس على طول الحبال في المربع الخلفي العميق. وحصل أمير على ويكيتين في أول جولة له حيث أعاد أفيشكا فرناندو إلى الجناح أيضاً.