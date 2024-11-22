"دي سيلفا": "كوهلي" لا يزال أحد أفضل لاعبي الكريكيت في العالم

بحلول هذا الوقت، كان الجميع من حوله متشوقين لمعرفة من سيسميه كأفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ الكريكيت.

"قال قبل أن يتوقف مرة أخرى: "فيف ريتشاردز وبريان لارا. والثالث هو بين ساشين تيندولكار وفيرات كوهلي".