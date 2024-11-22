"دي سيلفا": "كوهلي" لا يزال أحد أفضل لاعبي الكريكيت في العالم
واقفاً في وسط ملعب الكريكيت العالمي الخلاب في منطقة جبل علي الحرة بدبي، ابتسم "أرافيندا دي سيلفا" للكاميرات وأجاب على جميع أسئلة المشجعين الذين حضروا لتحية لاعب الكريكيت السريلانكي الشهير.
وكانت جلسة التعارف للاعبي الكريكيت الهواة في كأس منطقة جبل علي الحرة، وهي بطولة للشركات، حيث استمر المشجعون في طرح الأسئلة على دي سيلفا حول إنجازاته في كأس العالم 1996، عندما قاد السريلانكي الموهوب فريقه للفوز بالبطولة، ليبدأ مسيرته في عالم الأساطير.
وكان المشجعون أيضاً فضوليين لمعرفة سر قدرته الجريئة على مواجهة بعض من أقوى الرماة في عصره، بالإضافة إلى آرائه حول انتشار لعبة الكريكيت T20 التي غيرت ديناميكية اللعبة منذ تقاعده في سن 37 عاماً في عام 2003.
ثم سأله أحدهم عن أسماء الرماة والضاربين الثلاثة المفضلين لديه على مر العصور.
توقف دي سيلفا لحظة قبل أن يذكر اسم منافس قديم.
قال "وسيم أكرم. يجب أن أقول أنه كان لاعباً رائعاً. لقد كان أفضل من واجهته" .
قال دي سيلفا: "ولكن من الصعب تحديد من هو الثاني والثالث، لأن هناك العديد من الرماة العظماء - ريتشارد هادلي، عمران خان، ثم كان لديك مجموعة من أربعة لاعبين رائعين في الرمي السريع من جزر الهند الغربية (مالكولم مارشال، مايكل هولدينج، آندي روبرتس وجويل جارنر). كلهم من الرماة العظماء."
بحلول هذا الوقت، كان الجميع من حوله متشوقين لمعرفة من سيسميه كأفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ الكريكيت.
"قال قبل أن يتوقف مرة أخرى: "فيف ريتشاردز وبريان لارا. والثالث هو بين ساشين تيندولكار وفيرات كوهلي".
وكان الاسم الأخير هو الذي جلب تصفيقاً حاراً من الجميع.
نعم، في كتاب دي سيلفا، يعتبر كوهلي جيداً بما يكفي ليتم الحديث عنه في الجملة نفسها مع ريتشاردز، ولارا، وتندولكار.
ويبدو أن السريلانكي المتقلب يحب كوهلي كثيراً، حتى أنه دعا اللاعب الهندي إلى منزله في كولومبو لتناول العشاء خلال إحدى جولات الهند إلى سريلانكا.
وكشف "أسانكا جوروسينها"، زميل دي سيلفا السابق الذي شارك معه في شراكة الفوز ضد أستراليا في نهائي كأس العالم 1996، في مقابلة كيف حاول لاعب سريلانكا الماهر الحصول على نظرة ثاقبة حول تألق كوهلي أثناء تناولهم وجبة معاً.
ليس من غير المعتاد حتى بالنسبة للرياضي الأسطوري أن يشعر بالرهبة من النجم الحالي.
كان كوهلي في عامي 2016 و2017 وحشاً مختلفاً - كان متألقاً بشدة مثل نوفاك ديوكوفيتش خلال ذروة مسيرة الصربي.
ولكن تماماً مثل أيقونة التنس البالغ من العمر 37 عاماً الذي عانى من أسوأ موسم في مسيرته منذ عام 2010، حيث أنهى عام 2024 بدون أي كأس جراند سلام في يده، يواجه كوهلي الآن فترة طويلة من التراجع في لعبة الكريكيت الاختبارية.
في عمر 36 عاماً، لن يكون الأمر أسهل بالنسبة للاعب الذي كان يلعب في السابق ضد لاعبين ذوي مهارات مختلفة أن يلعب بنفس الكفاءة.
لكن يبدو الآن أنه غير قادر على مجابهة الكرات البسيطة نسبياً التي يلقيها عليه الرماة الهواة على المسارات الدوارة.
وأثارت الهزيمة المهينة 3-0 أمام نيوزيلندا على أرضه العديد من التساؤلات، وبات منتقدوه الآن يطالبون بإراقة دمه.
وعلى هذه الخلفية، سيبدأ كوهلي بطولة كأس بوردر-جافاسكار ضد أستراليا في بيرث يوم الجمعة، في سلسلة اختبارات قد تكون حاسمة بالنسبة له في أستراليا.
وسوف يتردد صدى صراخ الاعتزال في أذن كوهلي إذا فشل في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في أستراليا، تلك الدولة التي قدم فيها بعضاً من أبرز عروضه في الماضي.
لكن دي سيلفا يقول إنه من الوقاحة أن يتساءل الناس حتى عن اعتزال لاعب كريكيت عظيم.
وقال دي سيلفا لصحيفة الخليج تايمز: "فيرات كوهلي بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا ليس لدي أي شك في مستواه. لكن ليس لدي أي تعليق بشأن اعتزاله، وأعتقد أن الأمر متروك له بالكامل . يجب أن يقرر متى يريد الاعتزال. إنه رجل قدم أداءً رائعاً بشكل غير عادي".
ومن الغريب أن كوهلي كان يمر أيضاً بمرحلة سيئة في عام 2014 بعد عودته من سلسلة مخيبة للآمال مع المضرب في إنجلترا.
وبعد أشهر قليلة من عودته، ذهب كوهلي إلى أستراليا لخوض سلسلة من أربع مباريات تجريبية لمواجهة هجوم بقيادة ميتشل جونسون الشرس.
وما تلا ذلك كان بمثابة أحداث أسطورية حيث حارب كوهلي النار بالنار، مسجلاً 692 نقطة مع أربع مئات رائعة.
قد تكون الهند قد خسرت تلك السلسلة، لكن كوهلي، الذي أصبح بالفعل أحد عجائب العصر الحديث في صيغة الكرة البيضاء بفضل تحقيقه للمطاردات المستحيلة، أثبت أيضاً أنه يمتلك القدرة على الانضمام إلى صفوف النخبة في لعبة الكريكيت.
ولكن هل يمكننا أن نتوقع نفس النوع من الخلاص من لاعب تجاوز الآن الثلاثين من عمره؟
سنحصل على الإجابة على هذا السؤال خلال الأيام الـ45 المقبلة عندما تواجه الهند أستراليا في سلسلة المباريات الخمس التجريبية.
ولكن مهما حدث في أستراليا، فإن دي سيلفا سيظل دائماً من أشد المعجبين بموهبة كوهلي وإصراره.
قال دي سيلفا: "أعتقد أن مثل هذه المواقف تظهر عندما تصل إلى سن معين، ولكن عندما تنظر حقًا إلى ما قدمه للكريكيت الهندي والأداء الذي أظهره طوال مسيرته، فإن ذلك أمر مذهل وقد جعل البلاد بأكملها فخورة. والأهم من ذلك بالنسبة للكريكيت، أعتقد أنه كان سفيراً رائعاً".
"لذا، أعتقد أن الأشخاص مثله لا ينبغي أن يكونوا تحت أي ضغط من وجهة نظري. عليه أن يقرر متى يريد الرحيل، وأنا متأكد من أنه سيعرف الوقت المناسب، لأنه من النوع الذي لا يريد أبداً السخرية من نفسه. لذا فهو يعرف تماماً متى يقول "كفى" ويواصل بقية حياته. وكما قلت سابقاً، هو أسطورة في اللعبة".
كانت الشمس قد غابت وراء حدود ملعب دي بي وورلد للكريكيت المحاط بالأشجار عندما وصف دي سيلفا كوهلي بأنه أحد أعظم لاعبي الكريكيت في تاريخ اللعبة.
الآن، صباح يوم الأربعاء، سيشعل المشجعون حول العالم أجهزة التلفاز لديهم مع بعض القلق بينما يغضب كوهلي في مواجهة انطفاء النور.