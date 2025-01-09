(من اليسار) نجوم الكريكيت جو ويذرلي، وتايمل ميلز، وآدم هوز، وتيم ساوثي، وبين دنك، وعزام خان يقفون مع كأس بطولة دي بي وورلد آي إل تي 20 في مكتب صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء. — صور بواسطة نيراج مورالي

كريكيت "دي بي وورلد آي إل تي 20" تستقطب نجوم الكريكيت العالميين قام "تيم ساوثي"، و"بن دنك"، و"عزام خان"، و"تايمل ميلز"، و"جو ويذرلي"، و"آدم هوز" بزيارة مكاتب خليج تايمز أمس