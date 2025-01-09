"دي بي وورلد آي إل تي 20" تستقطب نجوم الكريكيت العالميين
قبل 72 ساعة فقط من انطلاق الموسم الثالث من بطولة "دي بي وورلد آي إل تي 20" (11 يناير - 9 فبراير)، وصل نجوم الكريكيت "تيم ساوثي"، و"بين دنك"، و"أزام خان"، و"تايمل ميلز"، و"جو ويذرلي"، و"آدم هوز" إلى مكتب صحيفة "خليج تايمز" في دبي يوم أمس الأربعاء ليكونوا جزءاً من جولة الكأس ويشاركوا قصصهم المذهلة في اللعبة.
وتلقت البطولة البارزة، التي أصبحت بالفعل ثاني أكثر الدوريات مشاهدة في العالم بعد الدوري الهندي الممتاز، دفعة كبيرة الشهر الماضي عندما أعلن نادي الشارقة واريورز عن التعاقد مع أسطورة نيوزيلندا "ساوثي".
وكان اللاعب النيوزيلندي الأسطوري، الذي اعتزل لعبة الكريكيت الدولية الشهر الماضي بفوزه على إنجلترا في الاختبار الأخير في مسيرته، في حالة معنوية رائعة يوم الأربعاء وهو يتطلع إلى موسم "آي إل تي 20" الجديد.
وقال الرامي السريع البالغ من العمر 36 عاماً والذي أنهى مسيرته الدولية برصيد 776 ويكراً عبر الأشكال الثلاثة للعبة: "كانت طريقة رائعة لإنهاء مسيرتي الدولية بالفوز مع نيوزيلندا والآن أتطلع حقاً إلى هذه البطولة. أنا متحمس لأن أكون جزءاً من "آي إل تي 20"".
كما سيقود "ساوثي" فريق "واريورز" في موسمه الأول في "آي إل تي 20".
وقال "إن قيادة الفريق تمثل تحدياً مثيراً. إنه فريق جيد للغاية ويضم مزيجاً جيداً من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم".
وتمثل البطولة، التي ستشهد أيضاً عودة الأسطورة الأسترالي "ديفيد وارنر" إلى فريق دبي كابيتلز، منصة رائعة للاعبي الإمارات المحليين للتعلم من النجوم الكبار.
وأضاف "ساوثي": "بالطبع هذه البطولة تمنحهم فرصة للتطور وتحسين لعبهم والتعلم من أفضل اللاعبين الدوليين".
"آمل أن يواصل اللاعبون المحليون التعلم والاستمرار في طرح الأسئلة حول اللعبة. وآمل أن يستمتعوا بلعبتهم وأن يستمروا في إيجاد طرق ليصبحوا لاعبي كريكيت أفضل."
في هذه الأثناء، يأمل حارس الويكيت الباكستاني الموهوب "عزام خان" في لعب دور كبير في الموسم الثالث بمهاراته المتفجرة مع فريق ديزرت فايبرز.
وقال "عزام"، نجل قائد المنتخب الباكستاني السابق "معين خان": "لقد قدمت موسماً رائعاً العام الماضي، لذا فأنا متحمس جداً هذا العام أيضاً".
"لم نفز بالبطولة بعد، لذا سيكون من الرائع أن ننتهي بالفوز. وأغتنم هذه الفرصة أيضاً لأتمنى للجميع حظاً سعيداً في البطولة. أنا متحمس جداً للبطولة. دعونا نرى ما سيحدث".
وحضر الحدث أيضاً العديد من لاعبي الكريكيت الشباب الطموحين يوم الأربعاء.
ونصح "عزام" البالغ من العمر 26 عاماً اللاعبين بممارسة لعبة الكريكيت دائماً بعقلية إيجابية دون القلق بشأن نتائج المباريات.
"إذا أصبحت سلبياً، فقد تفقد الثقة في نفسك. لذلك أعتقد شخصياً أنك تحتاج دائماً إلى أن تكون إيجابياً للعب الكريكيت وهذا ما أحاول دائماً القيام به"، كما صرّح.
ردّد "تايمل ميلز"، الرامي السريع الإنجليزي الذي سيلعب لفريق جولف جاينتس، مشاعر "عزام" عندما سُئل عن النصيحة التي يقدمها للاعبي الكريكيت المبتدئين في الإمارات العربية المتحدة.
وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً "استمتع فقط بلعبة الكريكيت. ابحث عن شيء تجيده بشكل خاص، سواء كان المضرب أو الكرة، واستمتع باللعبة".
ويأمل "آدم هوز"، زميل "عزام" في فريق ديزرت فايبرز، في تحقيق بداية رائعة في البطولة.
وأضاف اللاعب الإنجليزي: "أشعر أنني بحالة جيدة ومتحمس للغاية لبدء البطولة".
"الهدف بالطبع هو محاولة الفوز بهذه البطولة. لدينا فريق جيد وسيكون من الجيد جداً بالنسبة لنا إذا تمكنا من تحقيق بداية جيدة".
في حين أشاد "جو ويذرلي"، لاعب الكريكيت الإنجليزي الآخر الذي سيدافع عن ألوان نادي دبي كابيتلز، بمرافق الكريكيت ذات المستوى العالمي في الإمارات العربية المتحدة، تحدث زميله في الفريق "بن دنك" عن المشهد المتغير للكريكيت بعد انفجار دوريات الكريكيت العالمية.
وقال اللاعب الأسترالي: "لقد تغيّرت لعبة الكريكيت كثيراً خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية. ما فعلته لعبة الكريكيت في جميع أنحاء العالم هو إعطاء الفرصة للاعبين المحليين والمتفرجين المحليين لمشاهدة بعض أفضل لاعبي الكريكيت في العالم".
"لذلك، ستستمر بطولات الكريكيت الاحترافية في النمو، وسيكون لدى اللاعبين المحليين فرص أكبر للتعلم من لاعبين عالميين، وهذا أمر جيد للغاية."
حصل بعض لاعبي الكريكيت الطموحين على تواقيع اللاعبين كما حصلوا أيضاً على فرصة للعب أمام النجوم في شبكة مؤقتة أعدّتها صحيفة "خليج تايمز "، الشريك الإعلامي الرسمي لـ "آي إل تي 20".
كل ما تحتاج إلى معرفته
دي بي وورلد آي إل تي 20
متى: 11 يناير - 9 فبراير
الموقع: دبي، وأبوظبي، والشارقة
الفرق: 6
أبوظبي نايت رايدرز
ديزرت فايبرز
دبي كابيتلز
جولف جاينتس
إم آي إماراتس
الشارقة واريرز
من هم النجوم الكبار؟
"أندريه راسل" (أبوظبي نايت رايدرز)، "سونيل نارين" (أبوظبي نايت رايدرز)، "أليكس هيلز" (ديزرت فايبرز)، "شيرفان روثرفورد" (ديزرت فايبرز)، "ديفيد وارنر" (دبي كابيتلز)، "روفمان باول" (دبي كابيتلز)، "كريس جوردان" (جولف جاينتس)، "شيمرون هيتماير" (جولف جاينتس)، "نيكولاس بوران" (إم آي إماراتس)، "عادل راشد" (الشارقة واريرز)، "جونسون تشارلز" (الشارقة واريرز)، "تيم ساوثي" (الشارقة واريرز)، "فخر زمان" (ديزرت فايبرز)، "شاي هوب" (دبي كابيتلز)، "لوك فيرجسون" (ديزرت فايبرز)، "روستون تشيس" (أبوظبي نايت رايدرز)، "ماثيو ويد" (الشارقة واريرز)، "إبراهيم زادران" (جولف جاينتس)، "روماريو شيبرد" (إم آي إماراتس)، "فيل سولت" (أبوظبي نايت رايدرز).
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