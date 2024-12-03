"ديكان جلادييتورز": فوز ثالث في بطولة أبوظبي"تي 10"

لكن الخبرة حسمت الأمور في النهاية، حيث ضمن الثنائي المُحنك، الإنجليزي "جاك تايلور" والباكستاني "عماد وسيم"، استمرار الزحف نحو الهدف. وبعد أن استقرّا في البداية، انطلقا في مهرجان من الضربات القوية، ليُنهيا المباراة بأسلوب رائع قبل ثلاث كرات من نهايتها. وكان أداء "تايلور" الحاسم (23 ركضة من 11 كرة) كافياً لقيادة "موريسفيل" إلى النهائي، محققاً فوزاً مثيراً بخمسة ويكيتات.