"ديكان جلادييتورز": فوز ثالث في بطولة أبوظبي"تي 10"
سطّر "ديكان جلادييتورز" اسمه بحروف من ذهب في بطولة أبوظبي "تي 10" لعام 2024، محققاً فوزاً كاسحاً بثمانية ويكيت على "موريسفيل سامب آرمي" في نهائي مثير احتضنه ملعب زايد للكريكيت مساء الأحد.
بهذا الفوز، رفع "ديكان جلادييتورز" كأس البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، معززاً سطوته على لقب "تي 10" الذي سبق له أن أحرزه عامي 2021 و2022.
وهذا رغم حلوله في المركز الثاني في الموسم الماضي.
ولكن يوم الأحد، وقف "موريسفيل سامب آرمي" عاجزاً أمام زحف لاعبي "ديكان جلادييتورز" نحو المجد. فقد انطلقوا بسرعة الصاروخ نحو تحقيق الهدف، مسجلين 105 ركضات في 6.5 أوفر، بخسارة ويكيتين فقط.
وتألق النجم "توم كولر كادمور" في افتتاحية الضرب، مسجلاً 56 ركضة من 21 كرة فقط، زينها بخمس رباعيات وأربع سداسيات، ليكون بطل المباراة بلا منازع. بينما سجل القائد "نيكولاس بوران" 28 ركضة سريعة من 10 كرات فقط.
وفي وقت سابق، أحكم "جلادييتورز" قبضته على "موريسفيل سامب آرمي"، قائداً إياهم إلى نتيجة متواضعة بلغت 104 مقابل سبعة في 10 أوفر، وذلك رغم مقاومة النجم الجنوب أفريقي "فاف دو بليسيس" الذي سجل 34 ركضة من 23 كرة.
وتألق "ريتشارد جليسون" في صفوف الفائزين، مسجلاً أفضل أرقام في الرمي بواقع 2-0-16-2.
وكان "موريسفيل سامب آرمي" قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه المثير بخمسة ويكيتات على "دلهي بولز" في التصفيات الثانية.
وفي مطاردة مثيرة لبلوغ هدف 90 ركضة، وجد اللاعب الدولي الأمريكي "أندريس جوس" نفسه في مواجهة ضغط هجومي مكثف من "دلهي بولز". لكن جوس أثبت صلابته وتماسكه، وصمد حتى الرمق الأخير ليقود فريقه إلى بر الأمان، بعد أن سجل 38 ركضة حاسمة.
وواصل الضارب الأيمن لعب دور البطل، متجاهلاً الويكيتات من حوله، وحافظ على هدوئه حتى بعد أن تعرض لضربة مفاجئة على خوذته من الباكستاني السريع "سلمان إرشاد".
لكن المباراة انقلبت رأساً على عقب عندما تمكن "إرشاد" من اقتناص ويكيتين متتاليتين، مُطيحاً بكل من "جوس" و"كريم جانات". وفجأة، وجد "سامب آرمي" نفسه في مأزق حقيقي، حيث أصبح بحاجة إلى 30 ركضة للفوز في ثلاث أوفر فقط، بخمسة ويكيتات متبقية.
لكن الخبرة حسمت الأمور في النهاية، حيث ضمن الثنائي المُحنك، الإنجليزي "جاك تايلور" والباكستاني "عماد وسيم"، استمرار الزحف نحو الهدف. وبعد أن استقرّا في البداية، انطلقا في مهرجان من الضربات القوية، ليُنهيا المباراة بأسلوب رائع قبل ثلاث كرات من نهايتها. وكان أداء "تايلور" الحاسم (23 ركضة من 11 كرة) كافياً لقيادة "موريسفيل" إلى النهائي، محققاً فوزاً مثيراً بخمسة ويكيتات.
وفي وقت سابق، تزعزع فريق "دلهي بولز" بأداء رائع من جانب "سامب آرمي" في الرمي حيث تعاون الدولي السريلانكي "إيسورو أودانا" واللاعب الأفغاني "أمير حمزة" في تفكيك تشكيلة "بولز" الصلبة في الضرب.
فبينما اقتنص أودانا ثلاثة ويكيتات مقابل 17 ركضة في 2 أوفر مذهلين، حصد حمزة ويكيتين مقابل 22 ركضة. واستحق الرامي الأيسر لقب أفضل لاعب في المباراة بجدارة عن جهوده الكبيرة.
ونجح "سامب آرمي" في تقييد "بولز" عند نتيجة متواضعة بلغت 89/7 في 10 أوفر، ممهّداً الطريق أمام مطاردة سهلة للهدف. ولم يُضيّع "سامب آرمي" الفرصة، فأنهى المباراة بهدوء وبراعة قبل خمس كرات من النهاية.