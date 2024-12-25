"ديزرت فايبرز" يضم النيبالي"مالا" في بطولة آي أل تي 20

ورغم أنه لا يزال في العشرين من عمره — حيث سيبلغ الحادية والعشرين بعد شهر من انتهاء البطولة — إلا أن مالا يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة في لعبة الكريكيت الدولية.

خاض الضارب الأيسر واللاعب ذو الذراع اليسرى أول مباراة له في بطولة (أو دي آي) ODI في سن 15 عاماً و340 يوماً، ضد الولايات المتحدة في فبراير 2020، ليصبح بذلك ثامن أصغر لاعب ذكر يظهر في هذا الشكل من أشكال اللعبة.

مالا هو خامس أعلى هداف نيبالي في بطولة توينتي 20 الدولية، حيث سجل 917 نقطة في 47 مباراة، مع 154 نقطة ، ومعدل ضربات بلغ 147.66، وهو الأفضل بين الضاربين النيباليين بأكثر من 500 نقطة في هذه الصيغة الدولية.

تلك المائة، 137 لم تخرج ضد منغوليا في دورة الألعاب الآسيوية 2023، تم إحرازها في 50 كرة فقط، مع ثماني رباعيات و12 سداسية، وهي أعلى نتيجة لضارب رقم ثلاثة في تاريخ مباريات تي 20 آي .