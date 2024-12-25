"ديزرت فايبرز" يضم النيبالي"مالا" في بطولة آي أل تي 20
تم التعاقد مع "كوشال مالا"، لاعب الكركيت الشامل النيبالي، من قبل فريق "ديزرت فايبرز" للموسم الثالث القادم من دي بي ورلد آي أل تي 20 .
كان مالا أحد اللاعبين البارزين في الدوري النيبالي الممتاز الافتتاحي هذا الشهر، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق فايبرز كبديل للاعب الهولندي باس دي لييد، الذي تم استبعاده من البطولة بسبب الإصابة.
ورغم أنه لا يزال في العشرين من عمره — حيث سيبلغ الحادية والعشرين بعد شهر من انتهاء البطولة — إلا أن مالا يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة في لعبة الكريكيت الدولية.
خاض الضارب الأيسر واللاعب ذو الذراع اليسرى أول مباراة له في بطولة (أو دي آي) ODI في سن 15 عاماً و340 يوماً، ضد الولايات المتحدة في فبراير 2020، ليصبح بذلك ثامن أصغر لاعب ذكر يظهر في هذا الشكل من أشكال اللعبة.
مالا هو خامس أعلى هداف نيبالي في بطولة توينتي 20 الدولية، حيث سجل 917 نقطة في 47 مباراة، مع 154 نقطة ، ومعدل ضربات بلغ 147.66، وهو الأفضل بين الضاربين النيباليين بأكثر من 500 نقطة في هذه الصيغة الدولية.
تلك المائة، 137 لم تخرج ضد منغوليا في دورة الألعاب الآسيوية 2023، تم إحرازها في 50 كرة فقط، مع ثماني رباعيات و12 سداسية، وهي أعلى نتيجة لضارب رقم ثلاثة في تاريخ مباريات تي 20 آي .
كما سجل مالا 768 نقطة في 39 مباراة دولية، مع 154 نقطة، وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا مئات النقاط في كلا النوعين من الكرات البيضاء الدولية لنيبال.
علاوة على ذلك، لديه 43 ويكيت في مباريات (او دي آي) ODI و (تي 20 ال أس )T20Is وكان عضواً في فريق نيبال الذي شارك في كأس العالم ICC T20 في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي في وقت سابق من هذا العام.
وفي تعليقه على توقيع العقد مع كوشال مالا، قال مدير الكريكيت في نادي ديزرت فايبرز، توم مودي: "يسعدنا أن نرحب بكوشال في فريق ديزرت فايبرز. إنه لاعب شاب، ولكن رغم صغر سنه، فإنه يمتلك بالفعل خبرة كبيرة على مستوى عالٍ، ولذلك نحن واثقون أنه لن يتأثر بالانضمام إلى تشكيلة فريق فايبرز."
"إنها أيضاً إيجابية كبيرة أن يأتي كوشال إلينا بعد الفوز بالدوري النيبالي الممتاز، واللعب مع وضد لاعبين جيدين في بيئة تنافسية."
"كضارب، يمكن لكوشال اللعب في أي مكان تقريباً، حيث لعب من الافتتاحي إلى رقم سبعة في بطولة توينتي 20 الدولية، ومعدل ضرباته في هذا الشكل يُظهر مدى الخطورة التي يمثلها كلاعب."
"وكلاعب رمي، فإن دوران ذراعه اليسرى يمنحنا خياراً كنا نفتقده سابقاً في فريقنا، لذا فإن هذه ميزة كبيرة. غالباً ما أتحدث عن اللاعبين الذين يتمتعون بإمكانات عالية وسقف مرتفع. وهذا بالتأكيد ينطبق على كوشال."
وقال مودي إن فريق فايبرز لم يكن ليتمكن من العثور على بديل أفضل لـ دي لييد.
قال اللاعب الأسترالي السابق: "من الواضح أننا نأسف لغياب باس هذا الموسم. لقد تأقلم بشكل جيد مع فريقنا في الموسم الماضي، ونتمنى له الشفاء العاجل من الإصابة التي أبعدته عن هذه البطولة. لكننا نشعر أن كوشال يشكل بديلاً رائعاً لنا."
"إنه لاعب متعطش لتحقيق شيء مهم في هذه المراحل، ونحن نعتقد أن التواجد بجانب اللاعبين ذوي الجودة العالية والخبرة في فريق فايبرز سيساعده على تحقيق إمكاناته التي لا شك فيها."
تُعد بطولة ( آي أل تي 20 ) ILT20 البطولة الخاصة بالكريكيت بنظام توينتي 20 في الإمارات العربية المتحدة. سيبدأ فريق ديزرت فايبرز، وصيف البطولة في الموسم الافتتاحي لعام 2023، سعيه للفوز باللقب في عام 2025 بمباراة ضد فريق أبوظبي نايت رايدرز في ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي يوم 12 يناير.