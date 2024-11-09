دبي والشارقة تستضيفان كأس آسيا للكريكيت تحت 19 سنة

وأوقعت القرعة منتخبات الإمارات العربية المتحدة والهند واليابان وباكستان في المجموعة الأولى، بينما من المقرر أن تشارك منتخبات بنجلاديش وأفغانستان ونيبال وسريلانكا في المجموعة الثانية. وفي اليوم الافتتاحي، ستواجه بنجلاديش منتخب أفغانستان في دبي، بينما تواجه سريلانكا منتخب نيبال في الشارقة.