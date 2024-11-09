دبي والشارقة تستضيفان كأس آسيا للكريكيت تحت 19 سنة
ستتنافس ثمانية فرق في بطولة كأس آسيا تحت 19 سنة للرجال (50 جولة) التي ينظمها مجلس الكريكيت الآسيوي، والتي ستقام في استاد دبي الدولي واستاد الشارقة للكريكيت اعتبارًا من الجمعة 29 نوفمبر.
وأوقعت القرعة منتخبات الإمارات العربية المتحدة والهند واليابان وباكستان في المجموعة الأولى، بينما من المقرر أن تشارك منتخبات بنجلاديش وأفغانستان ونيبال وسريلانكا في المجموعة الثانية. وفي اليوم الافتتاحي، ستواجه بنجلاديش منتخب أفغانستان في دبي، بينما تواجه سريلانكا منتخب نيبال في الشارقة.
وستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة 6 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 8 ديسمبر على ملعب دبي الدولي. وستبدأ جميع مباريات البطولة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
واستضافت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بطولة كأس آسيا العام الماضي، حيث فاز منتخب بنجلاديش بالبطولة بعد تغلبه على الدولة المضيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد دبي الدولي.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس الإمارات للكريكيت سبحان أحمد: "يسعدنا استضافة بطولة كأس آسيا تحت 19 سنة للرجال للعام الثاني على التوالي. لن توفر البطولة فرصة تعليمية رائعة لنجوم المستقبل من الدول المشاركة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستوفر لهم أيضًا منصة رائعة لعرض مواهبهم على الساحة العالمية".
وأضاف: "إن مجلس الإمارات للكريكيت على أتم الاستعداد لتنظيم بطولة مرموقة أخرى بعد النجاح الهائل الذي حققه تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات T20 الشهر الماضي في دبي والشارقة. وقد تم تجهيز كلا الملعبين ببنية تحتية عالمية المستوى للكريكيت وهما جاهزان لتنظيم حدث مثير آخر. نتمنى لجميع الفرق الثمانية كل التوفيق في البطولة ونتطلع إلى استضافتها".