"دبي كابيتلز"يستعد لبطولة "موانئ دبي للكريكت 20 " مع تشكيلة مرصعة بالنجوم

يبدأ فريق دبي كابيتالز موسمه بمواجهة صعبة ضد فريق إم آي الإمارات يومي 11 و13 يناير، وهو ما يعد بمباراة كريكيت عالية الجهد في دبي وأبو ظبي. ثم يواجه فريق الشارقة ووريرز يوم 17 يناير في مباراة ديربي مثيرة في الشارقة. وبعد ذلك، يواجه فريق الخليج جاينتس يوم 18 يناير في الشارقة، ثم مباراة حاسمة ضد فريق ديزرت فايبرز يوم 20 يناير في دبي.