"دبي كابيتلز"يستعد لبطولة "موانئ دبي للكريكت 20 " مع تشكيلة مرصعة بالنجوم
يسعى فريق "دبي كابيتالز" إلى الهيمنة على الموسم الثالث من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكت 20 بفضل مزيج رائع من القوة النارية الدولية والعمق التكتيكي. واحتفظ الفريق باللاعبين الأساسيين وعزز صفوفه بصفقات استراتيجية جديدة، بما في ذلك لاعبين مثل بن دنك وسكوت كوجيلين وشرف الدين أشرف.
وأعرب "هيمانج باداني"، المدير الفني لفريق دبي كابيتلز، عن فخره بالتوازن الذي حققه الفريق في الموسم المقبل.
وقال باداني "إن لاعبينا الأساسيين يمنحوننا العمق والتنوع اللازمين لمواجهة أي تحد. لقد كان استعدادنا مكثفًا، وأنا واثق من قدرتنا على المنافسة على أعلى مستوى".
ويتمتع خط الضرب بقدرات رائعة مع ديفيد وارنر وجيك فريزر ماكجورك وبين دنك الذين يقدمون ثروة من الخبرة، بالإضافة إلى قدرات سام بيلينجز في الضرب القوي. ويعتمد خط الوسط على أمثال روفمان باول ونجيب الله زادران وشاي هوب والشاب الموهوب أريامان فارما، حيث يقدم كل منهم أسلوبه الخاص من الديناميكية.
سيسعى القائد "سكندر رازا"، الذي كان في حالة جيدة في لعبة الكريكيت الدولية، إلى أن يكون قدوة للآخرين باستخدام المضرب والكرة. ويمكن لفريق كابيتالز الاستعانة باللاعب المخضرم داسون شاناكا إلى جانب اللاعبين الشابين جاروكا سانكيث وفرحان خان، اللذين لا يساعدان فقط في توفير التوازن ولكن أيضًا المرونة.
ويشهد قسم البولينج مزيجًا قويًا من السرعة والدوران، حيث يتصدر" أوليفر ستون "و"سكوت كوجيليجن" و"أوبيد ماكوي" و"زاهر خان" قائمة لاعبي السرعة، بينما يقدم شرف الدين أشرف خياراً حاسماً للدوران. كما أن إضافة "جولبادين نياب" و"شاه روخ أحمد" أمر قيم حيث يمكن لكليهما لعب أوراق تغيير اللعبة عند الحاجة.
وقال سكندر رازا، الذي شارك أفكاره حول الحملة المقبلة: "اللعب مع هذه المجموعة الموهوبة من اللاعبين هو امتياز، وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معًا. يتمتع الفريق بمزيج مثالي من الضاربين الأقوياء، ولاعبي الضرب ذوي المهارات الفنية العالية، ولاعبي البولينج المتنوعين. لدينا العديد من الفائزين بالمباريات في صفوفنا، وأنا معجب بشكل خاص بكيفية ترابط الفريق خلال مرحلة التحضير لدينا".
يبدأ فريق دبي كابيتالز موسمه بمواجهة صعبة ضد فريق إم آي الإمارات يومي 11 و13 يناير، وهو ما يعد بمباراة كريكيت عالية الجهد في دبي وأبو ظبي. ثم يواجه فريق الشارقة ووريرز يوم 17 يناير في مباراة ديربي مثيرة في الشارقة. وبعد ذلك، يواجه فريق الخليج جاينتس يوم 18 يناير في الشارقة، ثم مباراة حاسمة ضد فريق ديزرت فايبرز يوم 20 يناير في دبي.
تشكيلة دبي كابيتلز الكاملة
الموقعون الجدد: آدم روسينغتون، أريامان فارما، بن دونك، براندون مكمولين، جاروكا سانكيث، فرحان خان، غلبادين نايب، جو بيرنز، جو ويذرلي، نجيب الله زادران، أوبيد ماكوي، سكوت كوجيلين، شرف الدين أشرف، شاي هوب، شاروخ أحمد، زيشان نصير.
الاحتفاظ: ديفيد وارنر، داسون شاناكا، دوشمانثا شاميرا، حيدر علي، رجا عاكف، جيك فريزر ماكغورك، روفمان باول، سام بيلينغز، سيكندر رضا، ظاهر خان، أوليفر ستون.