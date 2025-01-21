"دبي كابيتالز" يهزم"ديزرت فايبرز" بتألق "جولبادين نياب"
تعرض فريق "ديزرت فايبرز" لهزيمته الأولى في الموسم الثالث من بطولة "آي إل تي 20 "عندما خسر أمام "دبي كابيتالز" بستة ويكيت في استاد دبي الدولي يوم الاثنين.
بعد أن بدأوا الضرب، خرج فريق فايبرز بعد أن سجل 139 نقطة في 19.5 جولة مع لاعب الافتتاح "أليكس هيلز"، الهداف الأول، الذي سجل 34 نقطة.
وحصل "دوشمانثا تشاميرا" و"زاهر خان" على ثلاثة ويكيتات لكل منهما.
وفي الرد، نجح فريق دبي كابيتالز في تحقيق الهدف في 17.4 جولة حيث خسر أربعة ويكيتات فقط و سجل جولبادين نياب 78 نقطة من 51 كرة.
تقدم كابيتالز إلى المركز الرابع بعد فوزه الثاني هذا الموسم.
وقال نايت "كنا في أسفل الجدول، لذا كنا بحاجة إلى زخم. لا يزال الطريق طويلاً. مواجهة لاعبين ضاربين بهذه الجودة ليست سهلة. لحسن الحظ، منحت نفسي بعض الوقت. بعد استراحة المشروبات، أخبرني الطاقم أنني أبدو جيداً، فقلت لسكاندار (رازا)، سألعب وفقاً لنقاط قوتي".
ورغم الهزيمة، ظل فايبرز على قمة جدول ترتيب الدوري الذي يضم ستة فرق برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات.
وقال قائد فريق ديزرت فايبرز "لوكي فيرجسون" "كانت مباراة صعبة. ربما كنا نفتقر إلى بعض النقاط وحصلنا على بعض الفرص".
"لقد لعبوا بشكل جيد، وكانت الكرة تدور. لقد كان هناك تحول سريع مرة أخرى، لكن اللاعبين كانوا يضربون بشكل رائع."
ويلتقي فريق أبوظبي نايت رايدرز صاحب المركز الثالث مع فريق إم آي الإمارات صاحب المركز الثاني يوم الثلاثاء في ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي.
نتائج مختصرة
دبي كابيتالز يتغلب على ديزرت فايبرز بستة ويكيتات
ديزرت فايبرز 139/10 في 19.5 جولة (أليكس هيلز 34، شيرفان روثرفورد 27، دان لورانس 24، دوشمانثا شاميرا 3 مقابل 26، زهير خان 3 مقابل 34، حيدر علي 1 مقابل 17)
دبي كابيتالز 140/4 في 17.4 جولة (جولبادين نياب 78 لم يخرج، اسكندر 24، بن دنك 13، لوكى فيرجسون 2 مقابل 29، محمد أمير 1 مقابل 31)
لاعب المباراة: جولبادين نياب