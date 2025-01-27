"دبي كابيتالز" يسجل رقماً قياسياً ويفوزعلى"أبوظبي نايت رايدرز"
استمتع المشجّعون بمهرجان مثير في ملعب زايد للكريكيت بعد ظهر يوم الأحد حيث حقّق فريق "دبي كابيتالز" فوزاً مذهلاً بثمانية ويكيت على فريق "أبوظبي نايت رايدرز" في الموسم الثالث من ILT20.
في ملاحقة 204 نقاط، كان فريق كابيتالز مدعوماً بأداء الفوز بالمباراة من "شاي هوب" و"جولبادين نياب" في شراكة مثيرة من 135 نقطة وضعت الأساس لأكبر مطاردة للنقاط في تاريخ الدوري.
كان نصف القرن الهادئ الذي سجّله هوب (74 نقطة من 53 كرة) و80 نقطة المتفجرة التي سجلها نايب من 47 كرة محوريين في انتصار كابيتالز.
وقال نايب الذي تمّ اختياره كأفضل لاعب في المباراة: "أنا وشاي كنّا نبحث عن تغيير الضّربة في مرحلة ما، ولكن بعد الجولة الرابعة عشرة، غيّرنا الزخم".
"يجب أن تكون لعبة الكريكيت T20 دائماً ممتعة للجمهور. إذا لاحظت الفريق المنافس بدا عليه القلق، فهذا يعني أنّك تسير على ما يرام."
وفي وقت سابق، مهّد "شاريث أسالانكا" الطّريق لمشهد تسجيلي عالي، بأداء بارز حيث سجّل 74 نقطة في 34 كرة.
وفي مواجهة هدف ضخم، نجح "آدم روسينجتون" وهوب في إبقاء فريق كابيتالز في المنافسة بتسجيل 54 نقطة في اللعب بقوّة. وسجّل روسينجتون 21 نقطة سريعة في 13 كرة قبل أن يطرده أندريه راسل في الشوط الخامس.
وواصل شاي هوب مسيرته الناجحة بتسجيله لثالث نصف قرن له في الدوري في 34 كرة، حيث سجل أربع ضربات رباعية وضربتين سداسية في طريقه إلى ذلك. وانضم إلى هوب نايب الذي لم يسجل سوى نقطة واحدة في أول 27 جولة له، لكنه سرعان ما غير مساره، وتولى زمام المبادرة وتسابق إلى تسجيل نصف قرن له، أيضاً من 34 كرة.
بين الشّوطين الثّالث عشر والسّابع عشر، سجّل فريق كابيتالز 71 نقطة ليقترب من هدفه. وفي النهاية، تم كسر الشراكة التي استمرت 135 نقطة عندما شهد هدف جيسون هولدر الأبطأ نهاية نايب في الشوط الثامن عشر.
مع تبقّي شوطين على النهاية، احتاج فريق كابيتالز إلى 26 نقطة. وكان لداسون شاناكا (17 نقطة لم تخرج من 8 كرات)، الّذي دخل للتو، تأثير فوري، حيث أسقط أندريه راسل بأربع نقاط وضربتين سداسية في الشوط التاسع عشر، ممّا ضمن لفريق كابيتالز الوصول إلى الهدف في 19.5 شوط، وبالتالي إكمال أكبر مطاردة نقاط في تاريخ المسابقة.
النتائج المختصرة:
دبي كابيتالز يتغلب على أبوظبي نايت رايدرز بفارق ثمانية ويكيتات
أبو ظبي نايت رايدرز 203/4 في 20 جولة (شاريث أسالانكا 74، أليشان شارافو 36 خرج بسبب الإصابة، كايل مايرز 35، سكندر رازا 2/24)
دبي كابيتالز 207/2 في 19.5 جولة (جولبادين نياب 80، شاي هوب 74 لم يخرج، أندريه راسل 1 مقابل 38، جيسون هولدر 1 مقابل 40)