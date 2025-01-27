"دبي كابيتالز" يسجل رقماً قياسياً ويفوزعلى"أبوظبي نايت رايدرز"

وواصل شاي هوب مسيرته الناجحة بتسجيله لثالث نصف قرن له في الدوري في 34 كرة، حيث سجل أربع ضربات رباعية وضربتين سداسية في طريقه إلى ذلك. وانضم إلى هوب نايب الذي لم يسجل سوى نقطة واحدة في أول 27 جولة له، لكنه سرعان ما غير مساره، وتولى زمام المبادرة وتسابق إلى تسجيل نصف قرن له، أيضاً من 34 كرة.