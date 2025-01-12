"دبي كابيتالز" يتفوق على "إم آي الإمارات" في مباراة مثيرة

وفي تعليقه على الفوز، قال جولبادين نياب، أفضل لاعب في المباراة: "هذا هو جمال لعبة الكريكيت وT20. لم يكن إجمالي النقاط جيدًا على اللوحة، لكننا دافعنا عن ذلك، حيث بذل اللاعبون قصارى جهدهم. كان الملعب يساعد لاعبي البولينج كثيرًا. لم يكن الأمر سهلاً على الضاربين. لقد حاولنا فقط الحفاظ على الكرة من جذع إلى جذع، ونجحنا في ذلك".