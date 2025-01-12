"دبي كابيتالز" يتفوق على "إم آي الإمارات" في مباراة مثيرة
اعتمد فريق "دبي كابيتلز" على الأداء الرائع من "جولبادين نياب" و"أولي ستون" ليحقق فوزًا بفارق هدف واحد على فريق "إم آي الإمارات" في المباراة الأولى من الموسم الثالث من بطولة DP World ILT20.
واستمتع المشجعون بإثارة الكرة الأخيرة في استاد دبي الدولي يوم السبت، حيث ذهب نصف قرن من الزمن الرائع الذي سجله نيكولاس بوران من 61 جولة في 40 كرة لصالح فريق إم آي الإمارات سدى. وكان الفوز هو الفارق الأضيق في تاريخ بطولة موانئ دبي العالمية للكريكت 20.
كان فريق "إم آي الإمارات" في طريقه إلى الفوز بسهولة، حيث احتاج إلى 16 نقطة في 15 كرة، لكن الأداء المنضبط من وحدة البولينج التابعة لفريق"دبي كابيتلز" Capitals كان سببًا في تأرجح الأمور لصالحهم. أنهى Gulbadin Naib المباراة بـ 3 نقاط من 13، بينما عاد Olly Stone بـ 2 نقاط من 14.
وفي وقت سابق من المباراة، نجح فاز الحق فاروقي في تسجيل خمسة ويكيتات من أصل 15، ليقتصر رصيد دبي كابيتالز على 133/8. كما ساعد براندون ماكمولين الذي سجل نصف قرن من 58 جولة في 42 كرة كابيتالز على التعافي من بداية سيئة، بينما ساهم روفمان باول أيضًا بمساهمة مهمة بتسجيله 25 جولة ليمنح لاعبي البولينج شيئًا للدفاع عنه.
وفي تعليقه على الفوز، قال جولبادين نياب، أفضل لاعب في المباراة: "هذا هو جمال لعبة الكريكيت وT20. لم يكن إجمالي النقاط جيدًا على اللوحة، لكننا دافعنا عن ذلك، حيث بذل اللاعبون قصارى جهدهم. كان الملعب يساعد لاعبي البولينج كثيرًا. لم يكن الأمر سهلاً على الضاربين. لقد حاولنا فقط الحفاظ على الكرة من جذع إلى جذع، ونجحنا في ذلك".
نتائج مختصرة
دبي كابيتلز يتغلب على إم آي الإمارات بفارق نقطة واحدة
دبي كابيتالز 133/8 في 20 زيادة (براندون مكمولين 58، روفمان باول 25، داسون شاناكا 13، فضل الحق فاروقي 5 مقابل 16، زهور خان 1 مقابل 22، الزاري جوزيف 1 مقابل 29)
MI Emirates 132/7 في 20 جولة (نيكولاس بوران 61، أكيل حسين 30، جولبادين نياب 3 مقابل 13، أولي ستون 2 مقابل 14)
لاعب المباراة: جولبادين نياب