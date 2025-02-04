"دبي كابيتالز"يهزم "ديزرت فايبرز"ويتأهل للتصفيات الأولى
قدم فريق "دبي كابيتالز" أداءً مميزاً في آخر مباراة بالدوري للموسم الثالث من بطولة آي إل تي20، حيث تغلب على فريق "ديزرت فايبرز" المتصدر بفارق تسعة ويكيتات يوم الاثنين. أدى هذا الفوز إلى أن يحتل فريق كابيتالز المركز الثاني في جدول النقاط برصيد 12 نقطة من 10 مباريات خلف فريق فايبرز الذي حصل على 14 نقطة.
وسيواجه فريق كابيتالز فريق فايبرز في التصفيات الأولى في دبي يوم الأربعاء.
وسيتأهل الفائزون في المباراة للنهائي، بينما سيلعب الخاسرون ضد الفائزين في مباراة الإقصاء (الخميس في الشارقة) بين فريق إم آي الإمارات وفريق الشارقة ووريورز في التصفيات الثانية يوم الجمعة من أجل التأهل للمباراة النهائية يوم الأحد."
في يوم الاثنين، تمكن فريق كابيتالز من تقييد فريق فايبرز بـ 137 نقطة في 19.4 أوفر، وذلك بفضل الأداء المذهل للاعب الأفغاني قيس أحمد (4-0-25-4). وسجل دان لورانس 44 نقطة، لكن فريق فايبرز، الذي سجل 82 نقطة بعد 9.4 جولة، خسر ثمانية ويكيتات مقابل 55 نقطة فقط.
وفي المقابل، حقق فريق كابيتالز الهدف في 17.1 أوفر مع فقدان ويكيت واحد فقط، حيث سجل شاي هوب (52 نقطة دون إخفاق من 54 كرة) جلبادين نايب (55 نقطة دون خروج من 31 كرة) ليقودوا الفريق نحو الفوز.
وأعرب قائد فريق ديزرت فايبرز لوكى فيرجسون عن خيبة أمله بسبب النتيجة.
وقال: "هذه الأمور تحدث. سأظل دائماً أساند الفريق. قدم قيس أداءً استثنائياً. سنحتاج للرجوع إلى التخطيط وإعادة المحاولة".
"لقد قدمنا أداءً رائعاً، ولن يغير أي خلل صغير في النهاية من شيء. عانى ماكس من الألم في ظهره، لكن من المفترض أن يكون بخير في المباريات الفاصلة".
في نفس الوقت، أبدى لاعب المباراة قيس أحمد سعادته بالأداء الذي قدمه.
قال: "عندما أكون في الملعب مع لاعبي كريكيت كبار مثل سام بيلينغز، دائماً ما يقدمون لي الدعم ويعززون ثقتي".
وتابع قائلاً: "كان يقول لي باستمرار، إنك الضارب الرئيسي لدينا وستحصل على الويكيتات. كانت الأرضية جيدة جداً للكرات الدوارة، لذا حاولت جاهداً أن أتحكم في الكرة. أنا سعيد بأربعة ويكيتات. وبالطبع، استمتعت بذلك الويكيت، سام كيران يمثل ويكيت كبير ومهم".
النتائج:
دبي كابيتالز فاز على ديزرت فايبرز بتسعة ويكيتات
ديزرت فايبرز: 137/10 في 19.4 أوفر ((دان لورانس 44، سام كيران 28، أليكس هيلز 18، قيس أحمد 4/25، أوبيد مكوي 3/22).
دبي كابيتالز: 138/1 في 17.1 أوفر (جلبادين نايب 55 دون خروج، شاي هوب 52 دون خروج، آدم روسينغتون 27، ديفيد باين 1/29).
لاعب المباراة : قيس أحمد