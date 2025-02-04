"دبي كابيتالز"يهزم "ديزرت فايبرز"ويتأهل للتصفيات الأولى

قدم فريق "دبي كابيتالز" أداءً مميزاً في آخر مباراة بالدوري للموسم الثالث من بطولة آي إل تي20، حيث تغلب على فريق "ديزرت فايبرز" المتصدر بفارق تسعة ويكيتات يوم الاثنين. أدى هذا الفوز إلى أن يحتل فريق كابيتالز المركز الثاني في جدول النقاط برصيد 12 نقطة من 10 مباريات خلف فريق فايبرز الذي حصل على 14 نقطة.