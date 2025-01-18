"دبي ديزرت فايبرز": ريادة الاستدامة في الكريكيت

"باعتبارنا من الموقعين الفخورين على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، فإننا ملتزمون بالشفافية في جهودنا المتعلقة بالاستدامة. لا يعرض هذا التقرير تقدمنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التحديات التي لا تزال قائمة. نحن سعداء بتخفيضاتنا، وخاصة في الانبعاثات المرتبطة بالسفر، لكن هذه الرحلة لم تنته بعد. هدفنا هو إلهام المنظمات الرياضية الأخرى للانضمام إلينا في جعل الاستدامة ركيزة أساسية لعملياتها والتأثير بشكل إيجابي على سلوك المشجعين."