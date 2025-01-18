"دبي ديزرت فايبرز": ريادة الاستدامة في الكريكيت
يثبت فريق "دبي ديزرت فايبرز" أن الاستدامة ورياضة الكريكيت يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب. وكما يتضح من تقرير البصمة الكربونية للموسم الثاني، يضع فريق فايبرز معيارًا جديدًا للحد من التأثير البيئي بينما يقود أيضًا الفرق الرياضية الأخرى لتبني ممارسات أكثر خضرة.
في عصر حيث يهدد تغير المناخ مستقبل الرياضة بشكل متزايد، فإن التزام فريق "دبي ديزرت فايبرز"Desert Vipers بالاستدامة يشكل مثالاً مقنعًا لكيفية دفع العمل إلى إحداث تغيير حقيقي. وباعتباره أحد أول فرق الكريكيت التي وقعت على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، فقد أخذ الفريق مسؤوليته البيئية على محمل الجد، وقد أثمرت جهوده.
يكشف تقرير البصمة الكربونية للموسم الثاني من مسلسل الفريق عن انخفاض مذهل في الانبعاثات بنسبة 15.1% مقارنة بالموسم الأول، مع إجمالي بصمة كربونية تبلغ 775.7 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويوضح هذا الإنجاز أن التزام الامتياز بالاستدامة ليس مجرد هدف قصير المدى، بل هو استراتيجية طويلة المدى مدمجة في جوهر عملياتها.
وتشمل العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض انخفاض السفر الجوي والتحول نحو ممارسات سفر أكثر مراعاة للبيئة، فضلاً عن جدول زمني أقصر للبطولات في الموسم الثاني، مما قلل من إقامات الفريق في الفنادق. ويُظهر تفصيل مصادر الانبعاثات أن إقامات الفنادق شكلت 44% من البصمة الكربونية، في حين شكل السفر 30%، واستخدام الاستاد 17%، والمعدات 9%.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، يستضيف الفريق "مباراة الاستدامة" الخاصة بها يوم السبت 18 يناير، كجزء من دوري DP World ILT20.
وستتجاوز هذه المباراة الحدث الرياضي النموذجي لتسلط الضوء على التزام الفريق بالحفاظ على البيئة وأنماط الحياة الصحية.
وستتاح الفرصة للمشجعين للمشاركة في رحلة الاستدامة التي يخوضها الفريق ، من خلال المبادرات والأنشطة الصديقة للبيئة التي تم دمجها في تجربة يوم المباراة، بدعم من شريك التأثير المستدام، Carrefour MAF. الأمر لا يتعلق فقط بالكريكيت؛ بل يتعلق بتوحيد المشجعين والمجتمع في مهمة مشتركة لخلق مستقبل أكثر اخضرارًا وصحة وسعادة.
وفي حين يفخر الفريق بخفض بصمته الكربونية، فإنه ملتزم أيضًا بالشفافية واستخدام منصته لإلهام التغيير في جميع أنحاء صناعة الرياضة على نطاق أوسع.
"تتمتع الفرق الرياضية بمكانة فريدة للتأثير على المجتمع، وتفخر Desert Vipers بقيادة الطريق. يسلط تقرير البصمة الكربونية للموسم الثاني الضوء على المجالات الرئيسية التي يمكن للفرق الرياضية التركيز عليها بالإضافة إلى عرض بعض مبادراتنا الرئيسية، والتي يمكن للفرق الأخرى محاكاتها. إن الاستدامة منسوجة في كل ما نقوم به، ونحن نحث الفرق الأخرى على اتباع خطانا. أبوابنا مفتوحة دائمًا لأي شخص ونحن نرحب بالتعاون "، قال الرئيس التنفيذي، فيل أوليفر.
"نحن ملتزمون بإحداث تغيير حقيقي ودائم، ولكن يجب على مجتمع الرياضة الأوسع أن يتعاون لضمان مستقبل أكثر خضرة للجميع."
وأكد "بن هاردي جونز"، رئيس قسم الاستدامة، هذا الشعور، مسلطًا الضوء على شفافية الفريق وتصميمه على إحراز التقدم.
"باعتبارنا من الموقعين الفخورين على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، فإننا ملتزمون بالشفافية في جهودنا المتعلقة بالاستدامة. لا يعرض هذا التقرير تقدمنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التحديات التي لا تزال قائمة. نحن سعداء بتخفيضاتنا، وخاصة في الانبعاثات المرتبطة بالسفر، لكن هذه الرحلة لم تنته بعد. هدفنا هو إلهام المنظمات الرياضية الأخرى للانضمام إلينا في جعل الاستدامة ركيزة أساسية لعملياتها والتأثير بشكل إيجابي على سلوك المشجعين."
إلى جانب الممارسات البيئية الداخلية التي يتبعها فريق Desert Vipers، فقد عمل الفريق أيضًا بجد لإشراك وتثقيف الأجيال القادمة بشأن الاستدامة من خلال برنامج المدارس الرائد.
تجمع هذه المبادرة بين الإثارة التي توفرها لعبة الكريكيت والدروس الأساسية حول المسؤولية البيئية. ففي الموسم الثاني وحده، تمكن فريق فايبرز من الوصول إلى أكثر من 4000 طالب في 27 مدرسة، حيث قدموا أكثر من 4300 ساعة من التدريب على الاستدامة.
إن هذا البرنامج هو مجرد مثال واحد على كيفية قيام فريق فايبرز بغرس بذور مستقبل أكثر اخضرارًا. وقد حملت القمصان التي ارتداها الطلاب رسائل بيئية رئيسية، بما في ذلك "الحد من الانبعاثات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير" والحد الحرج للمناخ "1.5 درجة مئوية"، مما يجعل الاستدامة موضوعًا متاحًا وجذابًا للأطفال وأسرهم.