دبي تحتضن لقاء الهند وباكستان في كأس آسيا للناشئين
تستهلّ الهند مشوارها في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 19 سنة 2024 بمواجهة قوية ضد باكستان للناشئين تحت 19 سنة، وذلك على أرض ملعب دبي الدولي للكريكيت في 30 نوفمبر.
وستواجه الهند بعد ذلك منتخب اليابان تحت 19 سنة في 2 ديسمبر، ثم منتخب الإمارات تحت 19 سنة في 4 ديسمبر، على ملعب الشارقة للكريكيت.
وستقام البطولة بمشاركة ثمانية فرق، تتنافس على لقب البطولة على ملعبَيْ دبي الدولي والشارقة للكريكيت، ابتداءً من يوم الجمعة 29 نوفمبر.
وقد اختارت لجنة اختيار الناشئين التابعة لمجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند (BCCI) فريق الهند تحت 19 سنة، والمُكوّن من 15 لاعباً، للمشاركة في بطولة كأس آسيا المُقبلة.
يُعدّ منتخب الهند تحت 19 سنة الفريق الأكثر نجاحاً في تاريخ بطولة كأس آسيا، حيث تُوّج باللقب ثماني مرات. وقد أوقعته القرعة في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخب باكستان، واليابان، والإمارات العربية المتحدة المُضيفة. أما المجموعة الثانية، فتضمّ منتخبات أفغانستان، وبنجلاديش، ونيبال، وسريلانكا.
وقبل انطلاق البطولة، سيخوض منتخب الهند تحت 19 سنة مباراة ودية أمام منتخب بنجلاديش تحت 19 سنة، وذلك يوم 26 نوفمبر في الشارقة.
تضم تشكيلة الهند تحت 19 سنة: "أيوش مهاتري" و"فايبهاف سوريافانشي" و"سي أندريه سيدارث" و"محمد أمان (قائد الفريق) و"كيران تشورمال" (نائب القائد) و"براناف بانت" و"هارفانش سينغ بانجاليا" (حارس ويكيت) و"أنوراغ كودي" (حارس ويكيت) و"هارديك راج" و"ماريلاند إنان" و"كيه بي كارثيكيا" و"سامارث ناجاراج" و"يودهاجيت جوها" و"تشيتان شارما" و"نيخيل كومار". أما الاحتياطيون غير المتنقلون: "ساهيل باراخ"، "نامان بوشباك"، "أنمولجيت سينغ"، "براناف راغافيندرا"، "دي ديبيش".