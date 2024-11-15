دبي تحتضن لقاء الهند وباكستان في كأس آسيا للناشئين

تضم تشكيلة الهند تحت 19 سنة: "أيوش مهاتري" و"فايبهاف سوريافانشي" و"سي أندريه سيدارث" و"محمد أمان (قائد الفريق) و"كيران تشورمال" (نائب القائد) و"براناف بانت" و"هارفانش سينغ بانجاليا" (حارس ويكيت) و"أنوراغ كودي" (حارس ويكيت) و"هارديك راج" و"ماريلاند إنان" و"كيه بي كارثيكيا" و"سامارث ناجاراج" و"يودهاجيت جوها" و"تشيتان شارما" و"نيخيل كومار". أما الاحتياطيون غير المتنقلون: "ساهيل باراخ"، "نامان بوشباك"، "أنمولجيت سينغ"، "براناف راغافيندرا"، "دي ديبيش".