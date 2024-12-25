دبي تتألق بفعاليات ترفيهية مع انطلاق دوري T20 الدولي

سيحظى حاملو التذاكر بفرصة المشاركة في السحوبات اليومية والضخمة طوال الموسم الثالث من بطولة دي بي وورلد DP World ILT20. ستقام السحوبات اليومية خلال كل مباراة، بينما ستقام السحوبات الضخمة في المباراة النهائية. تعكس هذه السحوبات موضوع هذا الموسم - الأحلام والانتصارات الرائعة!