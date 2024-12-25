دبي تتألق بفعاليات ترفيهية مع انطلاق دوري T20 الدولي
استضافت بطولة موانئ دبي العالمية الدولية T20 حدثاً مليئاً بالمرح في فيرجن ميجاستور، مول الإمارات، حيث اجتمعت إثارة لعبة الكريكيت مع البهجة الاحتفالية!
وتضمن الحدث الذي استحوذ على اهتمام الأطفال والكبار والعائلات ألعاب تفاعلية ذات طابع لعبة الكريكيت مثل كتاب الكريكيت، مما أتاح للمشاركين فرصة الفوز بهدايا دي بي وورلد DP World ILT20 المثيرة أثناء تأمين تذاكر مباريات البطولة المكونة من 34 مباراة.
سيحظى حاملو التذاكر بفرصة المشاركة في السحوبات اليومية والضخمة طوال الموسم الثالث من بطولة دي بي وورلد DP World ILT20. ستقام السحوبات اليومية خلال كل مباراة، بينما ستقام السحوبات الضخمة في المباراة النهائية. تعكس هذه السحوبات موضوع هذا الموسم - الأحلام والانتصارات الرائعة!
وستقام فعاليات مماثلة خلال الفترة التي تسبق البطولة في الأماكن الثلاثة التي تستضيف البطولة؛ أبوظبي ودبي والشارقة.
تنطلق منافسات الموسم الثالث من بطولة دي بي وورلد DP World ILT20 يوم السبت 11 يناير بمباراة مثيرة بين فريق دبي كابيتلز وحامل اللقب فريق إم آي الإمارات MI Emirates في استاد دبي الدولي - وهي إعادة لنهائي الموسم الثاني.
احتفظت فرق دي بي وورلد DP World ILT20 الستة بنجوم تي 20 T20 مثل أندريه راسل (أبو ظبي نايت رايدرز)، سونيل نارين (أبو ظبي نايت رايدرز)، أليكس هيلز (ديزرت فايبرز)، شيرفان روثرفورد (ديزرت فايبرز)، ديفيد وارنر (دبي كابيتلز)، روفمان باول (دبي كابيتلز)، كريس جوردان (جلف جاينتس)، شيمرون هيتماير (جلف جاينتس)، أكيل حسين (إم آي الإمارات)، نيكولاس بوران (إم آي الإمارات)، عادل راشد (اختيار الشارقة ووريورز وايلد كارد في الموسم الثاني) وجونسون تشارلز (شارجاه ووريورز).
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك كل من فخر زمان (ديزرت فايبرز)، وشاي هوب (دبي كابيتلز)، ولوكي فيرجسون (ديزرت فايبرز)، وروستون تشيس (أبو ظبي نايت رايدرز)، وماثيو ويد (شارجاه ووريورز)، وإبراهيم زادران (جلف جاينتس)، وروماريو شيبرد (إم آي إميريتس) لأول مرة في الموسم الثالث من سباق دي بي وورلد DP World ILT20 وسيبهرون الجماهير.