دبي: الهند تهزم باكستان في بطولة العالم للسيدات بالكريكيت

حازت "أرانداتي ريدي" على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، وقالت بعد اللقاء: "لقد كنت أُجري العديد من التدريبات على رمي الكرة الجديدة مؤخراً، وقد بدأنا بداية موفقة في الرمي. كنت أركز على تحسين مهاراتي في جميع مراحل اللعبة، وهذا ما ساعدني اليوم."