دبي: الهند تهزم باكستان في بطولة العالم للسيدات بالكريكيت
قدمت الهند أداءً استثنائياً لتتفوق على غريمتها باكستان بفارق ستة ويكيتات في مباراتها الثانية ضمن بطولة كأس العالم للسيدات "تي 20" (T20) للكريكيت، التي أُقيمت يوم الأحد في ملعب دبي الدولي.
وسط دعم جماهيري كبير لمشجعي الهند، نجح المنتخب الهندي في تقليص نتيجة منافسه إلى 105 مقابل ثماني نقاط في 20 أوفر (سلسلة رميات)، وذلك بفضل الأداء الرائع من اللاعبة "أرونداتي ريدي" (4-0-19-3).
كما دعمتها "شريينكا باتيل" بأخذها اثنين من الويكيت مقابل 12 نقطة في أربع أوفر.
وفي المقابل، تمكنت الهند من تحقيق الهدف في الأوفر الـ19، رغم خسارتها لأربعة ويكيتات، وكانت "شيفالي فيرما" هي الأعلى تسجيلاً برصيد 32 نقطة، في حين سجلت القائدة "هارمانبريت كاور" 29 نقطة قبل إصابتها وخروجها من المباراة.
حازت "أرانداتي ريدي" على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، وقالت بعد اللقاء: "لقد كنت أُجري العديد من التدريبات على رمي الكرة الجديدة مؤخراً، وقد بدأنا بداية موفقة في الرمي. كنت أركز على تحسين مهاراتي في جميع مراحل اللعبة، وهذا ما ساعدني اليوم."
وأضافت: "كانت المباراة نهاراً والجو حار، لكننا معتادات على ذلك. كنت أحاول استهداف الجذوع، وكان هذا هو تركيزي الأساسي."
أما قائدة الفريق الباكستاني "فاطمة سنا"، فقد ألقت اللوم على أداء فتيات المضرب في فريقها، قائلة: "لم نكن عند المستوى المطلوب في الضرب، وكان ينقصنا 10-15 نقطة إضافية."
وأضافت: "آمل أن نتقدم في الترتيب في المباراة القادمة."
وفي الوقت نفسه، أشادت "سمريتي ماندانا"، نجمة منتخب الهند التي سجلت سبعة أهداف فقط يوم الأحد، بانضباط الفريق في تحقيق الفوز.
وقالت: "لقد اتبعنا الخطة. وكان أداؤنا في الملعب جيداً. كان من الأفضل أن نبدأ بشكل أفضل بالمضرب، لكننا راضيات بهذا الفوز".
وتابعت: "لم نتمكن أنا و"شافالي" من ضبط توقيت الكرة. لم نكن نريد خسارة الكثير من الكرات. كنا نعتمد على الحسابات بشكل كبير".
ورغم حرارة الجو الشديدة بعد الظهر، حضر 16 ألف مشجع لمشاهدة أول مواجهة بين الهند وباكستان في بطولة الكريكيت النسائية في الإمارات العربية المتحدة.
وبهذا الفوز المذهل، عادت الهند الآن إلى السباق من أجل التأهل إلى نصف النهائي بعد هزيمتها المفاجئة أمام نيوزيلندا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الأولى يوم الجمعة.
أما باكستان، التي فازت في مباراتها الأولى ضد سريلانكا، ستواجه تحدياً كبيراً في مباراتها المقبلة ضد أستراليا على نفس الملعب.
من ناحية أخرى، سيكون على الهند أن تحسم حساباتها في مباراتها المقبلة ضد سريلانكا التي تغلبت عليها في نهائي كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، فاز فريق جزر الهند الغربية (101/4 في 11.4 أوفر) على فريق اسكتلندا (99/8 في 20 أوفر) بفارق ستة ويكيتات في المباراة الثانية التي أُقيمت يوم الأحد على نفس الملعب.
موجز النتائج
مباراة الهند ضد باكستان في ملعب دبي الدولي للكريكيت
سجلت باكستان 105 نقاط مقابل ثمانية ويكيتات في 20 أوفر (نيدا دار 28، منيبة علي 17، أرونداتي ريدي 3/19، شريآنكا باتيل 2/12).
سجلت الهند 108 نقاط مقابل أربعة ويكيتات في 18.5 أوفر (شافالي فيرما 32، هارمانبريت كاور 29 ثم انسحبت بسبب الإصابة، فاطمة سانا 2/23، أميما سهيل 1/17).
النتيجة: فازت الهند بفارق ستة ويكيتات.