حنين "رامز راجا" يعيد ذكريات الكريكيت في الشارقة

واختتم "راجا"، الذي سجّل 1203 نقاط في 37 مباراة على أرض ملعب الشارقة، كلمته قائلاً: "كما ذكرت، تعيدني هذه المناسبة إلى ذكريات رائعة، وأهنئكم على هذا الإنجاز، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. نشعر في هذا الملعب بالراحة والألفة، وكأنه بيتنا الثاني".