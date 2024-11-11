حنين "رامز راجا" يعيد ذكريات الكريكيت في الشارقة
عاش قائد منتخب باكستان السابق، "رامز راجا"، لحظات من الحنين إلى الماضي، وهو يحتفل بوصول ملعب الشارقة للكريكيت إلى محطة تاريخية باستضافته المباراة الدولية رقم 300، والتي جمعت بين أفغانستان وبنجلاديش في 6 نوفمبر، ضمن سلسلة مباريات ثلاثية.
وقال "راجا" خلال احتفال خاص أقيم احتفاءً بهذا الإنجاز: "تُعيدني الشارقة دائماً إلى ذكريات رائعة، لقد عشنا هنا بعضاً من أفضل لحظاتنا في ملاعب الكريكيت، خاصة في المباريات ضد الهند".
وأصبح ملعب الشارقة للكريكيت، الذي استضاف أول بطولة دولية له عام 1984، الوجهة المفضلة للكريكيت في الثمانينيات والتسعينيات، حيث استقطب أفضل الفرق العالمية، ليُصبح الملعب المحايد الأكثر شعبية في تلك الفترة.
وأضاف "راجا": "لقد كان مشهداً لا يُنسى، مدرجات ممتلئة عن آخرها بجماهير الكريكيت المتحمسة، ومنافسات شرسة بين أفضل الفرق في العالم، إنها ذكريات عزيزة على قلبي، وجزء لا يتجزأ من مسيرتي في هذه اللعبة".
كما أشاد "راجا"، رئيس مجلس الكريكيت الباكستاني السابق، بدور عبد الرحمن بوخاطر لقيادته الحكيمة.
وقال: "لا يسعني إلا أن أُشيد بالسيد عبد الرحمن بوخاطر، فهو ليس مجرد إداري متميز، بل شخصية رائعة أيضاً. لقد كان دقيقاً في ترتيباته، ودائماً ما يرسل من يستقبلنا في المطار، مما يُسهّل علينا الأمور، وكنا نتطلع شوقاً للعب هنا دائماً".
ومن الجدير بالذكر أن "جافاجال سريناث"، حكم المباراة الحالية بين بنجلاديش وأفغانستان، قد شارك أيضاً لأول مرة على المستوى الدولي مع منتخب الهند في الشارقة عام 1991.
واختتم "راجا"، الذي سجّل 1203 نقاط في 37 مباراة على أرض ملعب الشارقة، كلمته قائلاً: "كما ذكرت، تعيدني هذه المناسبة إلى ذكريات رائعة، وأهنئكم على هذا الإنجاز، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. نشعر في هذا الملعب بالراحة والألفة، وكأنه بيتنا الثاني".