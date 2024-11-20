"جيسون هولدر" ينضم إلى "أبوظبي نايت رايدرز" للكريكيت

سيعزز هولدر تشكيلة فريق أبوظبي نايت رايدرز في الموسم المقبل، حيث سينضم إلى قائمة مميزة تضم أمثال أندريه راسل، وسونيل نارين، ومايكل بيبر، وتشاريث أسالانكا، وديفيد ويلي، بهدف قيادة الفريق إلى حملة قوية.

قال: "أنا متحمس للغاية لأن أكون جزءاً من فريق أبوظبي نايت رايدرز في الموسم المقبل، ورؤية البطولة تتطور هو شعور رائع حقاً. أنا متأكد من أن المنظمين كانوا سعداء جداً لرؤية هذه التطورات، ونأمل أن نتمكن من جذب المزيد والمزيد من المشجعين إلى المدرجات وخلق أجواء رائعة حقاً".

كما أبرز هولدر، الذي اشتهر بتعدد مهاراته، حماسه لكلا الجانبين، الضرب والرمي. وقال: "أستمتع بالضرب عندما أسدد الكرة في الملعب، وبالرمي عندما أحصل على الويكيتات، لذا من الصعب اختيار تفضيل بينهما. لكنني أستمتع باللعب في البطولة بشكل عام. أتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، سواء لي شخصياً أو للفريق أيضاً".