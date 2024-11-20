"جيسون هولدر" ينضم إلى "أبوظبي نايت رايدرز" للكريكيت
من المقرر أن تعود بطولة " دي بي ورلد الدولية تي 20" DP World International League T20 لموسمها الثالث في 11 يناير 2025، مع عودة اللاعب الشامل من جزر الهند الغربية جيسون هولدر إلى البطولة.
بعد أن شارك في النسخة السابقة مع فريق دبي كابيتالز، سينضم هولدر الآن إلى فريق أبوظبي نايت رايدرز، حيث سيضيف خبرته إلى صفوف الفريق الجديد. ومع استمرار تطور الدوري من حيث المكانة والقدرة التنافسية، يعبر هولدر عن حماسه الخاص للدور المتنامي الذي يلعبه لاعبو الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه المبادرة لا ترفع مستوى اللعب فحسب، بل تتيح أيضاً فرصاً حاسمة للمواهب المحلية لتحقيق النجاح.
وأشاد المخضرم الذي خاض 261 مباراة T20 بما في ذلك 63 مباراة T20Is، بالطبيعة التنافسية للغاية لبطولة ILT20، مؤكداً على تأثير الهيكل الفريد للدوري، ولا سيما وجود تسعة لاعبين دوليين، إلى جانب لاعبين اثنين من الإمارات العربية المتحدة.
قال: "عندما يكون لديك تسعة لاعبين دوليين في تشكيلة تضم أحد عشر لاعباً، يبدو الأمر وكأنه مباراة دولية. لذلك، كما تعلمون، فإن مستويات المنافسة تكون مرتفعة للغاية. ومن الواضح أن مثل هذه الأمور تعزز البطولة وطبيعتها التنافسية أيضاً. أنا حقاً متحمس لرؤية المزيد من ذلك - جذب أفضل اللاعبين الأجانب للقدوم والمشاركة في هذه البطولة، وخلق منافسة رائعة وممتعة".
وأشاد هولدر أيضاً بالثروة الموهوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودور ILT20 في تسهيل الفرص أمام لاعبي الكريكيت في المنطقة.
قال: "من الرائع دائماً أن نرى المواهب المحلية تزدهر. هناك العديد من اللاعبين من الإمارات العربية المتحدة الذين يستحقون اللعب ليس فقط في هذه البطولة ولكن أيضاً في البطولات الدولية الأخرى. ومع استمرار نمو هذه البطولة، ستستمر المواهب هنا في التحسن، وستصبح لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة أقوى بكثير. لذا، أعتقد أن البطولة في أيدٍ أمينة، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في مساعدة الجميع على التطور".
شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لأول مرة في النسخة الثانية من بطولة دي بي ورلد الدولية تي 20 DP World ILT20، حيث سجل 121 جولة في خمس مباريات بمعدل ضربات بلغ 159. كما حقق تسعة ويكيتات في نفس عدد المباريات.
قال هولدر: "لقد استمتعت حقاً باللعب العام الماضي، حيث كانت هذه المرة الأولى لي. إنها بطولة تبرز الكثير من المواهب المحلية وتضم أيضاً لاعبين ذوي خبرة. كانت رؤية الجماهير تخرج بأعداد كبيرة لدعمنا تجربة ممتعة للغاية، سواء هنا في دبي [تحدث هولدر أثناء جولته في دبي] أو في الشارقة وأبوظبي. أتطلع إلى النسخة القادمة - أعتقد أنها ستكون أكبر وأفضل".
سيعزز هولدر تشكيلة فريق أبوظبي نايت رايدرز في الموسم المقبل، حيث سينضم إلى قائمة مميزة تضم أمثال أندريه راسل، وسونيل نارين، ومايكل بيبر، وتشاريث أسالانكا، وديفيد ويلي، بهدف قيادة الفريق إلى حملة قوية.
قال: "أنا متحمس للغاية لأن أكون جزءاً من فريق أبوظبي نايت رايدرز في الموسم المقبل، ورؤية البطولة تتطور هو شعور رائع حقاً. أنا متأكد من أن المنظمين كانوا سعداء جداً لرؤية هذه التطورات، ونأمل أن نتمكن من جذب المزيد والمزيد من المشجعين إلى المدرجات وخلق أجواء رائعة حقاً".
كما أبرز هولدر، الذي اشتهر بتعدد مهاراته، حماسه لكلا الجانبين، الضرب والرمي. وقال: "أستمتع بالضرب عندما أسدد الكرة في الملعب، وبالرمي عندما أحصل على الويكيتات، لذا من الصعب اختيار تفضيل بينهما. لكنني أستمتع باللعب في البطولة بشكل عام. أتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، سواء لي شخصياً أو للفريق أيضاً".