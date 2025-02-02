"جولف جاينتس"يعزز آماله في التأهل بالفوزعلى "أبوظبي نايت رايدرز"
عاد فريق "جولف جاينتس" إلى مسارات الفوز حيث سجل فوزاً رائعً ًبسبعة ويكيت على فريق "أبو ظبي نايت رايدرز" في مباراة ILT20 في ملعب الشيخ زايد في أبو ظبي يوم السبت.
ويساهم هذا الفوز في صعوده فريق Gulf Giants إلى المركز الثالث، وهو ما يعزز فرصهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. كما تعني النتيجة انضمام فريق MI Emirates إلى فريق Desert Vipers باعتبارهما الفريقين اللذين تأهلا إلى الأدوار الإقصائية.
في حاجة إلى الفوز للبقاء على قيد الحياة في المنافسة، كان فريق Gulf Giants رائعًا مع الكرة حيث خنق فريق Knight Riders بنتيجة 123-123. وردًا على ذلك، ركبوا على شراكة رائعة من 70 جولة بين Gerhard Erasmus و Tom Curran وبعض الضربات الاحتياطية المتأخرة من Shimron Hetmyer لحسم الفوز.
قال "سونيل نارين"، قائد فريق أبو ظبي نايت رايدرز: "أعتقد أنهم لعبوا بشكل رائع واستغلوا الظروف لصالحهم. لقد حاولنا الحصول على أكبر عدد ممكن من الويكيتات في اللعب بقوة. لم نتمكن من الحصول على العديد من الويكيتات في منتصف الشوط وأصبح الأمر أسهل بالنسبة لهم. لقد كان جيسون هولدر يقوم بعمل رائع بالمضرب والكرة. لقد قام بتقييم الظروف بأفضل ما يمكن. نحن في موقف دفاعي، لكننا نتطلع إلى مباراة مومباي-الشارقة ونأمل أن يكون الأفضل".
وقال لاعب المباراة "دان وورال": "افتتحنا المباراة مع مارك، وكان علينا أن نبدأ بشكل جيد. تفتخر مجموعة البولينج لدينا بالتنوع. لدينا ذراع أيسر وذراع أيمن، طويل وقصير، لدينا القليل من كل شيء. نحن سعداء لأننا على الأقل منحنا أنفسنا فرصة للقتال. سنعقد أصابعنا على أمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة القادمة".
النتائج المختصرة:
فريق الخليج العملاق يتغلب على فريق أبوظبي نايت رايدرز بفارق سبعة ويكيتات
أبو ظبي نايت رايدرز 123-7 في 20 جولة (ديفيد ويلي 41، أليشان شرفو 21 لم يخرج، كريس جوردان 2 مقابل 20، مارك أداير 2 مقابل 25، دان وورال 1 مقابل 13)
فريق Gulf Giants حقق 124/3 في 17.5 جولة (جيرهارد إيراسموس 47، توم كوران 38 لم يخرج، شيمرون هيتماير 20 لم يخرج، ديفيد ويلي 2 مقابل 17، جيسون هولدر 1 مقابل 17)
لاعب المباراة: دان وورال