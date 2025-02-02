"جولف جاينتس"يعزز آماله في التأهل بالفوزعلى "أبوظبي نايت رايدرز"

قال "سونيل نارين"، قائد فريق أبو ظبي نايت رايدرز: "أعتقد أنهم لعبوا بشكل رائع واستغلوا الظروف لصالحهم. لقد حاولنا الحصول على أكبر عدد ممكن من الويكيتات في اللعب بقوة. لم نتمكن من الحصول على العديد من الويكيتات في منتصف الشوط وأصبح الأمر أسهل بالنسبة لهم. لقد كان جيسون هولدر يقوم بعمل رائع بالمضرب والكرة. لقد قام بتقييم الظروف بأفضل ما يمكن. نحن في موقف دفاعي، لكننا نتطلع إلى مباراة مومباي-الشارقة ونأمل أن يكون الأفضل".