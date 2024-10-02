جوائز مالية متساوية في كأس العالم للكريكيت للسيدات تي 20

"سيكون ذلك دافعاً للآباء والأمهات في بنغلاديش لأن يشجعوا بناتهم للعب الكريكيت بعد أن سبق أن لم يسمحوا لبناتهم بممارسة الرياضة وأرادوا منهن فقط الدراسة من أجل الحصول على وظيفة أو عمل تجاري."