جوائز مالية متساوية في كأس العالم للكريكيت للسيدات تي 20
رحبت اللاعبات من جميع أنحاء العالم بالقرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الدولي للكريكت بتقديم جوائز مالية متساوية في منافسات الرجال والنساء قبل بطولة كأس العالم للسيدات "تي 20" 2024.
وستحصل الفائزات بالبطولة على مبلغ 2.34 مليون دولار بعد المباراة النهائية في 20 أكتوبر، في حين سيحصل الحائز على المركز الثاني على مبلغ 1.17 مليون دولار كجزء من إجمالي جائزة قدرها 7,958,080 دولار.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 225% مقارنة بنسخة العام الماضي، مما يجعل لعبة الكريكيت الرياضة الجماعية الكبرى الوحيدة التي تتساوى بها الجوائز المالية لفعاليات كأس العالم للرجال والنساء.
وحظيت هذه اللحظة المهمة في تاريخ لعبة الكريكيت بإشادة من اللاعبات قبل بدء المنافسة في 3 أكتوبر، عندما تواجه بنجلاديش - اسكتلندا في ملعب الشارقة للكريكيت في الإمارات العربية المتحدة.
وتأمل اللاعبة البنجلاديشية "جهانارا علم" في المشاركة في المباراة الافتتاحية، وترى اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً أن خطوة توزيع جوائز مالية متساوية سيكون لها تأثير طويل الأمد على الرياضة.
وقالت "هذا أمر ملهم بالنسبة لنا، وأعتقد أن هذا سيكون محفزاً وملهماً للجيل القادم، وهو أمر جيد بالنسبة لنا لأننا سنحصل على الدعم المالي".
"سيكون ذلك دافعاً للآباء والأمهات في بنغلاديش لأن يشجعوا بناتهم للعب الكريكيت بعد أن سبق أن لم يسمحوا لبناتهم بممارسة الرياضة وأرادوا منهن فقط الدراسة من أجل الحصول على وظيفة أو عمل تجاري."
وسوف تقود الفريق الكابتن "نيجار سلطانة"، التي أشادت أيضاً بهذه الخطوة باعتبارها جزءاً من التغييرات الإيجابية ذات النطاق الأوسع التي تحدث في لعبة الكريكيت النسائية.
وقالت "دائماً ما يعد المال حافزاً، وهذا أمر جيد، وفي لعبة الكريكيت النسائية، نرى أن الكثير من التغييرات قد حدثت. وذلك يحدث في بنجلاديش أيضاً".
"بالنسبة للفريق بأكمله، يبدو الأمر وكأننا إذا تمكنا من تحقيق أداء جيد، يمكننا تحقيق أشياء جيدة في الحياة. لذا بالنظر إلى الأمر من هذه الناحية فإنه يجعلنا سعداء جداً."
وتشهد البطولة مشاركة 10 فرق في الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى حامل اللقب أستراليا إلى الاحتفاظ باللقب الذي فاز به قبل عام في جنوب أفريقيا.
ويبدأ منتخب "بروتياس"، الذي احتل المركز الثاني في العام الماضي، حملته لتحقيق نتيجة أفضل عندما يواجه جزر الهند الغربية في دبي في الرابع من أكتوبر.
كانت قائدة منتخب جزر الهند الغربية "هايلي ماثيوز" من بين أولئك الذين أشادوا بقرار توزيع جوائز مالية متساوية قبل المباراة الافتتاحية يوم الجمعة.
قالت "ماثيوز": "إن ذلك يوجه الكثير من الاحترام إلى اللعبة. بصفتنا نساء ولاعبات كريكيت محترفات، نخرج إلى الملعب ونعمل بجد شديد كل يوم، تماماً كما يفعل الرجال.
"نحن جميعاً نلعب على الساحة العالمية بنفس الطريقة، لذا فإن الحصول على جوائز مالية متساوية أمر مهم للغاية. نأمل أن نتمكن من رؤية المزيد من الممارسات من هذا القبيل يتم تنفيذها ونشرها على نطاق واسع."
ترحب جزر الهند الغربية بـ"دياندرا دوتين" مرة أخرى إلى الساحة الدولية بعد غياب لمدة عامين، وكانت اللاعبة الأسطورية سعيدة برؤية مجلس الكريكيت الدولي يتصدر الطريق من خلال قرار جوائز البطولة.
وقالت "من الجيد جداً أن نرى ذلك. إن التغيير هو أمر جيد، فهو يُظهر أن لعبة الكريكيت النسائية أصبحت تؤخذ على محمل الجد، وذلك أمر رائع".
"وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأننا نحظى باحترام أكبر في هذا المجال".