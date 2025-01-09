"جلف جاينتس" طموح لاستعادة لقب "دي بي وورلد آي إل تي 20"

مع انطلاق الموسم الثالث من بطولة "دي بي وورلد آي إل تي 20" في الحادي عشر من يناير، يستعد فريق عمالقة الخليج (جلف جاينتس)، أحد أنجح الفرق في البطولة، لحملة أخرى مثيرة. بعد الفوز باللقب في الموسم الافتتاحي والوصول إلى التصفيات في الموسم الثاني، أصبحت الأسس جاهزة لفريق عمالقة الخليج لاستعادة لقبه هذا العام.