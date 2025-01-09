"جلف جاينتس" طموح لاستعادة لقب "دي بي وورلد آي إل تي 20"
مع انطلاق الموسم الثالث من بطولة "دي بي وورلد آي إل تي 20" في الحادي عشر من يناير، يستعد فريق عمالقة الخليج (جلف جاينتس)، أحد أنجح الفرق في البطولة، لحملة أخرى مثيرة. بعد الفوز باللقب في الموسم الافتتاحي والوصول إلى التصفيات في الموسم الثاني، أصبحت الأسس جاهزة لفريق عمالقة الخليج لاستعادة لقبه هذا العام.
وسيستمر الجمع بين "آندي فلاور" كمدرب رئيسي و"جيمس فينس" كقائد في الفريق مع تشكيلة قوية من اللاعبين المحليين والدوليين، بما في ذلك الإضافات الجديدة مثل "تيم ديفيد" و"توم كوران" و"تيمال ميلز" والمزيد.
ويضم الفريق أيضاً مواهب محلية مثل "أيان خان" و"زوهيب زبير" بالإضافة إلى اللاعبين الجدد "صغير خان" و"أوزير خان"، الذين كانوا جزءاً من فريق عمالقة الخليج الذي فاز ببطولة "آي إل تي 20 دوري ديفيلوبمنت" في أكتوبر من العام الماضي.
"أيان خان"، الذي حصل على ستة ويكيتات بمعدل 6.83 في الموسم الماضي، هو جزء أساسي من تشكيلة الضاربين في فريق عمالقة الخليج. ومن المتوقع أن يتألق اللاعب المحلي الشاب زبير، بعد أدائه الرائع في الموسم الماضي، حيث أثبت أنه خيار قابل للتطبيق مع الكرة.
كما يعد اللاعب الأيسر صغير، الذي سجل 193 جولة في ست مباريات بمعدل ضربات مذهل بلغ 235، وأوزير خان، وهو لاعب يساري متوسط السرعة أخذ 15 ويكيت في ست مباريات بمعدل بلغ 5.4، من النجوم المحليين الذين يجب مراقبتهم في الموسم الثالث.
وفي الوقت نفسه، يعد القائد فينس، هداف الدوري برصيد 795 نقطة في 23 مباراة، شخصية محورية في قيادة ترتيب الضرب في فريق عمالقة الخليج. وسيحظى بدعم من تشكيلة قوية من لاعبي الضرب تضم أمثال "إبراهيم زادران" و"شيمرون هيتماير" و"جوردان كوكس".
كما يجلب "آدم ليث" الوافد الجديد ثروة من الخبرة للفريق مع 4771 جولة في 206 مبارايات "تي 20" تحت خبرته. يضيف الضارب القوي الأسترالي "تيم ديفيد" خياراً موثوقاً به بمعدل ضربات يزيد عن 160 في "تي 20"، بينما يوفر الضارب الأفضل زادران من أفغانستان خياراً مستقراً لترسيخ الأدوار من البداية.
مع 31 ويكيت في 21 مباراة، يقود كريس جوردان، صاحب أعلى عدد من الويكيتات في الدوري، الهجوم إلى جانب زميله الدولي الإنجليزي ميلز، حيث انضم إلى الفريق بعد أن أخذ 286 ويكيت في 231 مباراة تي 20.
ومن المتوقع أن يساهم اللاعبون متعددو المهارات توم كوران ورحان أحمد ودومينيك دريكس في جميع الأقسام ويضمنون عمقاً كبيراً في الضرب في الترتيب الأدنى. وفي الوقت نفسه، يضيف اللاعبان مارك أداير وبليسينج موزاراباني المزيد من المرونة إلى وحدة الضاربين.
سيبدأ فريق عمالقة الخليج مشواره في 12 يناير، عندما يواجه فريق الشارقة ووريرز في استاد دبي الدولي. فاز بطل الموسم الأول بمباراتيهما ضد الشارقة ووريرز الموسم الماضي، وسيسعى لمواصلة هيمنته على منافسيه حيث يتطلع إلى بدء مهمته بالفوز.
وقال فلاور متطلعاً إلى الموسم الجديد: "نحن متحمسون لبدء حملة أخرى مع هذا الفريق الموهوب بشكل استثنائي. لقد تمكنا من تجميع نواة قوية لبناء حملتنا بمزيج من اللاعبين الدوليين والمحليين الذين يضيفون القوة والعمق لفريقنا. لقد وضعنا خططنا وسنسعى إلى المضي خطوة بخطوة في الموسم لتحقيق أهدافنا. نحن نتطلع إلى موسم تنافسي آخر".
وأعرب "برافاناف أداني"، المدير العام للزراعة والنفط والغاز في مجموعة أداني، مالكة شركة جلف جاينتس، عن حماسه للموسم المقبل.
وقال أداني: "بينما يستعد فريق عمالقة الخليج لموسم مثير آخر، فإننا فخورون برحلة الفريق والقيم التي يمثلها. إن التزامنا برعاية المواهب وتعزيز التميز من خلال الخليج العملاق يظل ثابتاً وينعكس ذلك في التعاقدات الجديدة التي أبرمناها هذا الموسم".
"مع وجود فريق معزز، نؤمن بإمكانات لاعبينا، سواء المخضرمين أو الناشئين، لتحقيق المجد للفريق وإلهام جماهيرنا. نتطلع إلى حملة جذابة وناجحة في الموسم الثالث من ILT20."