"جلادييتورز" يتغلب على "سامب آرمي" ويصل إلى النهائي الخامس في تاريخه
سحق "ديكان جلادييتورز" منافسه "مورسفيل سامب آرمي"، الذي لم يعرف طعم الهزيمة في دوري المجموعات، في مباراة مثيرة ضمن التصفيات الأولى لبطولة أبوظبي "تي 10" (T10) لعام 2024 على أرضية ملعب زايد للكريكيت. بهذا الانتصار المدوي، حجز "جلادييتورز"، بطل النسختين السابقتين، مقعده في النهائي للمرة الرابعة توالياً والخامسة في تاريخه الحافل.
وقاد الثنائي المتألق، "نيكولاس بوران" القادم من جزر الهند الغربية و"توم كولر كادمور" من إنجلترا، فريق "جلادييتورز" إلى نتيجة مذهلة بلغت 147/2 في 10 أوفر. حيث تألق "بوران" بشكل لافت، مسجلاً 72 ركضة من 33 كرة فقط، زينها بخمس ضربات سداسية وأربع رباعيات.
أما "كولر كادمور"، فلم يكن أقل تألقاً، حيث سجل 50 ركضة قبل أن يحصد 51 من 24 كرة.
ثم بدأ "موريسفيل سامب آرمي" المطاردة بقوة، جامعاً 13 ركضة في الأوفر الأول. إلا أن "جلادييتورز" سرعان ما استعاد زمام الأمور بفضل قوة وحدة الرمي. نجح اللاعب الإنجليزي "ريتشارد جليسون" في إقصاء "شاريث أسالانكا" مقابل ركضة واحدة فقط في الأوفر الثاني. توالى بعدها سقوط الويكيتات ليجد "سامب آرمي" نفسه تحت ضغط هائل، وينتهي به المطاف عند 102/5.
تصدر "جاك تايلور" قائمة هدافي "سامب آرمي" برصيد 25 ركضة من 14 كرة، تلاه الحارس "أندريس جوس" بـ 22 ركضة من 14 كرة، ثم نجم جنوب أفريقيا "فاف دول بليسيس" بـ 21 ركضة من 10 كرات.
أما "جلادييتورز"، فتألق في صفوفه كل من "عثمان طارق" و"جليسون" و"ديفيد ويز". لعب "طارق" دوراً محورياً في كبح جماح الخصم، محققاً رقمين مميزين (2/19) في 2 أوفر. بينما اقتنص كل من "جليسون" و"ويز" ويكيتاً واحد.
"دلهي بولز" في السباق نحو النهائي
تألق النجم الإنجليزي "توم بانتون" ليقود "دلهي بولز" إلى الجولة التأهيلية الثانية بعد فوزين متتاليين يوم الأحد على أرضية ملعب زايد للكريكيت.
وأبدع الضارب الأيمن، محققاً 73 ركضة من 26 كرة فقط أمام "أبوظبي" في الجولة الثانية من الإقصاء، مزيناً أداءه بتسع ضربات سداسية مذهلة.
ثم انضم القائد "روفمان باول" إلى وابل الكضات، مسجلاً 20 ركضة دون هزيمة من 6 كرات فقط، ليساهم في تحقيق "دلهي" لأعلى نتيجة في الموسم (158/3) في 10 أوفر، واضعاً الخصم في موقف صعب للغاية.
في المقابل، وجد فريق "أبوظبي" نفسه أمام معدل طلب يفوق قدرته على التحمل. فعلى الرغم من الحفاظ على الويكيتات، عانى الفريق في بداية المطاردة. سيطر ثنائي "دلهي" الباكستاني، "فاز الحق فاروقي" و"سلمان إرشاد"، على "جوني بيرستو"، مانعين النجم الإنجليزي من الانطلاق.
وعلى الرغم من مجهودات اللاعب الجنوب أفريقي "ليو دو بلوي" الذي سجل 32 ركضة سريعة من 12 كرة، إلا أن "أبوظبي" لم يتجاوز 116/7، ليودع البطولة بعد خسارته المباراة بفارق 42 ركضة.
وفي وقت سابق، تمكن "بولز" من إقصاء "أب نوابس" في الجولة الأولى، مُمدداً مسيرته في البطولة. وبرز "بانتون" من جديد بأداء لا ينسى، مدعوماً بمستوى أداء جماعي رائع. ونجح الضاربان، الإماراتي "محمد روهيد" و"فاروقي"، في تقييد "نوابس" عند 99/7 في 10 أوفر.
وفي المباراة، هيمن "بانتون" منذ البداية، مسجلاً 50 ركضة دون خسارة من 22 كرة فقط، ليقود فريقه إلى النصر في 7.1 أوفر.