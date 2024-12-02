"جلادييتورز" يتغلب على "سامب آرمي" ويصل إلى النهائي الخامس في تاريخه

ثم بدأ "موريسفيل سامب آرمي" المطاردة بقوة، جامعاً 13 ركضة في الأوفر الأول. إلا أن "جلادييتورز" سرعان ما استعاد زمام الأمور بفضل قوة وحدة الرمي. نجح اللاعب الإنجليزي "ريتشارد جليسون" في إقصاء "شاريث أسالانكا" مقابل ركضة واحدة فقط في الأوفر الثاني. توالى بعدها سقوط الويكيتات ليجد "سامب آرمي" نفسه تحت ضغط هائل، وينتهي به المطاف عند 102/5.