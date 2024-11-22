"جلادييتورز"بطلاً لـ"أبوظبي تي 10" بأداء هجومي ساحق
انطلقت بطولة أبوظبي للكريكيت "تي 10" بليلة افتتاحية مثيرة، شهدت عاصفة من الضربات القوية، وتوجت بنهائي ناري بين "تشيناي بريف جاغوارز" و"ديكان جلادييتورز"، تناثرت فيه 18 ضربة سداسية هزت أركان الملعب.
ولم يُخيب "غلادييتورز"، وصيف العام الماضي، الآمال، ليحقق انتصاراً بفضل ثنائية هجومية سحرت الجماهير، جمعت "جوس باتلر" و"توم كولر كادمور" من أجل تحقيق ركضة بنقاط عالية.
وفي سباق نحو تحقيق 142 نقطة، انطلق باتلر ليُسجل 62 نقطة من 24 كرة فقط، ممهداً الطريق لفريقه نحو النصر. وبأربع ضربات رباعية وست ضربات سداسية مدوية، قاد "باتلر"، بمساعدة "توم كولر كادمور" (51 من 24 كرة)، هجوماً شرساً حافظ على وتيرته حتى النهاية. ليُتوج "جلادييتورز" بطلاً بفارق سبع نقاط قبل ثلاث كرات من نهاية المباراة.
وفي وقت سابق، قدّم الثنائيّ كريس لين وراسي فان دير دوسن عرضاً هجومياً مُبهراً، ليسجّل كل منهما 50 نقطة، ويقودا "تشيناي بريف جاغوارز" إلى 142 نقطة في 10 أشواط. فقد أبدع "لين" بضرباته ليسجل 68 نقطة دون خسارة من 28 كرة، بينما أضاف "فان دير دوسن" 62 نقطة من 29 كرة.
وافتتح "موريسفيل سامب أرمي" موسمه بانتصار صعب على "بانجلا تايجرز"، رغم تألق "داسون شاناكا" الذي قدّم أداءً لافتاً.
أما "شاناكا"، فقد أطلق العنان لقوّته مسجلاً 62 نقطة في 27 كرة فقط، مزّق خلالها أركان الملعب بست ضربات سداسية وأربع رباعيات. وساعدت ضرباته المبتكرة والقوية في تقدم الفريق ليصل إلى مجموع قوي بلغ 106/1 في 10 أشواط.
لكن صمود "تايجرز" لم يدم طويلاً أمام هجوم "سامب أرمي" الكاسح، ليخسروا المباراة بفارق ستة ويكيتات. وقد شكل "جاك تايلور" و"كريم جانات" ثنائية منسجمة، نجحت في صنع 43 ركضة حاسمة، ليُنهيا مطاردة النقاط بنجاح قبل ثلاث كرات من النهاية.