"جلادييتورز"بطلاً لـ"أبوظبي تي 10" بأداء هجومي ساحق

وفي وقت سابق، قدّم الثنائيّ كريس لين وراسي فان دير دوسن عرضاً هجومياً مُبهراً، ليسجّل كل منهما 50 نقطة، ويقودا "تشيناي بريف جاغوارز" إلى 142 نقطة في 10 أشواط. فقد أبدع "لين" بضرباته ليسجل 68 نقطة دون خسارة من 28 كرة، بينما أضاف "فان دير دوسن" 62 نقطة من 29 كرة.