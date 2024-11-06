كريكيت
جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي الممتاز 2025 لأول مرة
هذه هي المرة الثانية التي يُعقد فيها المزاد خارج الهند، بعد أن استضافت دبي المزاد المصغّر في ديسمبر الماضي.
أعلن مجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند (BCCI)، يوم أمس الثلاثاء، أن مدينة جدة السعودية ستشهد فعاليات المزاد الضخم للدوري الهندي الممتاز (IPL) لعام 2025.
وسيُقام المزاد على مدار يومي 24 و25 نوفمبر، وهذه هي المرة الثانية التي يُعقد فيها المزاد خارج الهند، بعد أن استضافت دبي المزاد المصغّر في ديسمبر الماضي.
وقد تم إغلاق باب التسجيل للاعبين رسمياً في 4 نوفمبر 2024، مسجّلاً مشاركة 1574 لاعباً (1165 هندياً و409 أجنبياً) لينضموا إلى مزاد اللاعبين الضخم لعام 2025.
وتضمّ قائمة اللاعبين 320 لاعباً دولياً، و 1224 لاعباً محلياً، و 30 لاعباً من المنتخبات المنتسبة.
ومع سقف 25 لاعباً كحد أقصى لكل فريق، سيُطرح 204 مقاعد شاغرة للمزايدة في هذا الحدث المرتقب.