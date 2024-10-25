تغيير في قيادة منتخب الإمارات للكريكيت: تشوبرا محل وسيم

وشكر مجلس الكريكيت الإماراتي وسيم على خدماته. وقال المجلس في بيان: "قرر محمد وسيم التنحي عن منصبه كقائد لفريق الإمارات للرجال في مباريات اليوم الواحد. وسيستمر وسيم في تمثيل الدولة في مباريات اليوم الواحد. كما شكر مجلس الكريكيت الإماراتي وسيم على خدماته كقائد للفريق وتمنى له كل التوفيق في المستقبل".