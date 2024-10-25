تغيير في قيادة منتخب الإمارات للكريكيت: تشوبرا محل وسيم
قرر لاعب منتخب الإمارات للكريكيت محمد وسيم التنحي عن منصبه كقائد للمنتخب، حسبما أعلن مجلس الإمارات للكريكيت يوم الجمعة.
وسيتم استبدال وسيم، الذي لعب 52 مباراة دولية (ODI) وقاد الفريق في 26 منها، بحارس المرمى والضارب "راهول تشوبرا".
وستكون المهمة الأولى لتشوبرا كقائد للفريق هي سلسلة المباريات الثلاث لكأس العالم للكريكيت والتي ستجمع بين عُمان المضيفة وهولندا والمقرر إقامتها الشهر المقبل. وسيم هو جزء من الفريق الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة.
وقال وسيم، الذي فاز بسبع مباريات دولية وخسر 19 مباراة بصفته قائداً، إن قراره وراء التنازل عن شارة القيادة كان للتركيز على الضرب.
وأضاف وسيم الذي سجل هدفه الوحيد في هذه البطولة ضد بابوا غينيا الجديدة في بيان "قررت التنحي عن منصبي كقائد للفريق للتركيز على الضرب في مباريات اليوم الواحد. أتمنى كل التوفيق للقائد الجديد وسأقدم له كل دعمي".
وشكر مجلس الكريكيت الإماراتي وسيم على خدماته. وقال المجلس في بيان: "قرر محمد وسيم التنحي عن منصبه كقائد لفريق الإمارات للرجال في مباريات اليوم الواحد. وسيستمر وسيم في تمثيل الدولة في مباريات اليوم الواحد. كما شكر مجلس الكريكيت الإماراتي وسيم على خدماته كقائد للفريق وتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
ازدهر وسيم في أقصر أشكال اللعبة، حيث لعب 57 مباراة دولية في (تي 20) T20، حيث سجل ثلاث مئات و16 نصف قرن.
وشارك في دوريات الامتياز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدوري الباكستاني الممتاز (PSL)، ودوري الإمارات العربية المتحدة (أي أل تي 20) ILT20، والدوري الممتاز في بنغلاديش، والدوري الممتاز في لانكا، و (غلوبال تي 20 كندا) Global T20 Canada، وأبو ظبي تي 10.
وفي الوقت نفسه، تعد بطولة كأس العالم للكريكيت 2 جزءاً من مسار التأهل لكأس العالم للكريكيت للرجال 2027.
ويخوض منتخب الإمارات مباراته الافتتاحية أمام المنتخب المضيف يوم الجمعة 1 نوفمبر، ثم يخوض مباراته الثانية أمام المنتخب الهولندي يوم الأحد 3 نوفمبر، ثم يخوض مباراته الأخيرة أمام المنتخب العماني يوم الخميس 7 نوفمبر، ثم يخوض مباراته الأخيرة أمام المنتخب الهولندي يوم السبت 9 نوفمبر.
الفريق
راهول شوبرا (كابتن الفريق)، أعيان أفضل خان، علي نصير، أريانش شارما، باسل حميد، دروف باراشار، جنيد صديق، محمد فاروق، محمد جواد الله، محمد وسيم، أوميد الرحمن، راهول بهاتيا، تانيش سوري، فيشنو سوكوماران وفريتيا أرافيند. المدرب: لالشاند راجبوت.