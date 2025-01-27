تذاكر كأس أبطال الكريكيت 2025 في باكستان تُطرح للبيع في 28 يناير
سيتم طرح التذاكر لمباريات كأس الأبطال الدولية للرجال 2025 في باكستان، بما في ذلك مباريات مرحلة المجموعات والمباراة الثانية في نصف النهائي للبيع العام في 28 يناير في الساعة 1 ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وبينما سيتم الإعلان عن تذاكر المباريات في الإمارات العربية المتحدة قريباً، يمكن للمشجعين المهتمين الآن التسجيل على الموقع الرسمي. وستُقام مباريات الهند في دبي يومي 20 و23 فبراير و2 مارس.
بالنسبة للمباريات في باكستان، ستبدأ أسعار التذاكر العامة من 1000 روبية باكستانية (13 درهماً إماراتياً)، مع توفر المقاعد المميزة من 1500 روبية باكستانية (19.5 درهماً إماراتياً) في فئات مختلفة عبر المباريات العشر التي ستُقام في كراتشي، ولاهور، وراولبندي.
وستكون التذاكر المادية متاحة للشراء أيضاً اعتباراً من 3 فبراير في مراكز "تي سي إس إكسبريس" المخصصة في جميع أنحاء باكستان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.
ستكون تذاكر نهائي كأس الأبطال الدولية للرجال - والتي ستُقام في 9 مارس - متاحة للشراء بعد انتهاء الدور نصف النهائي الأول في دبي.
وسيكون أعضاء عائلة كأس الأبطال أول من يسمعون عن موعد طرح التذاكر للبيع، وسيحصلون على وصول مبكر حصري، مع نافذة أولوية مدّتها ساعتين لشراء التذاكر.
ستشهد البطولة التي تستمر لمدّة أسبوعين مشاركة أفضل ثمانية فرق في العالم في 15 مباراة شرسة على مدار 19 يوماً.
قال "أنوراج داهيا"، المدير التجاري لكأس أبطال الكريكيت: "يسعدنا أن نعلن عن طرح التذاكر الرسمية للبيع لكأس الأبطال الدولية للرجال 2025. هذه لحظة مهمة للكريكيت في باكستان، التي تستضيف أول بطولة عالمية للكريكيت منذ عام 1996".
وقال "سمير أحمد سيد"، مدير البطولة: "تضمن أسعار التذاكر المعقولة أن يتمكن المشجعون من جميع مناحي الحياة من المشاركة في هذا الحدث التاريخي، مما يجعله احتفالاً لجميع أجيال محبي لعبة الكريكيت. إنها فرصة فريدة للعائلات للالتقاء معاً، وللآباء لتعريف أطفالهم بسحر لعبة الكريكيت الحية وإلهام حب مدى الحياة لهذه الرياضة. ستكون الطاقة، والإثارة، والذكريات التي لا تُنسى لمشاهدة لعبة الكريكيت العالمية من المدرجات لا تقدر بثمن حقاً".
وأضاف: "لقد جعلنا التذاكر ليس فقط بأسعار معقولة بل أيضاً يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال المنصة الرسمية عبر الإنترنت وأكثر من 100 منفذ في جميع أنحاء باكستان. أحثّ جميع المشجعين على تأمين تذاكرهم فقط من خلال هذه القناة المعتمدة لضمان تجربة سلسة".