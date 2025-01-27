تذاكر كأس أبطال الكريكيت 2025 في باكستان تُطرح للبيع في 28 يناير

وقال "سمير أحمد سيد"، مدير البطولة: "تضمن أسعار التذاكر المعقولة أن يتمكن المشجعون من جميع مناحي الحياة من المشاركة في هذا الحدث التاريخي، مما يجعله احتفالاً لجميع أجيال محبي لعبة الكريكيت. إنها فرصة فريدة للعائلات للالتقاء معاً، وللآباء لتعريف أطفالهم بسحر لعبة الكريكيت الحية وإلهام حب مدى الحياة لهذه الرياضة. ستكون الطاقة، والإثارة، والذكريات التي لا تُنسى لمشاهدة لعبة الكريكيت العالمية من المدرجات لا تقدر بثمن حقاً".