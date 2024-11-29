"بيريرا"يقود "نيويورك سترايكرز" للفوز بـ"أبوظبي تي10"
سجل "كوسال بيريرا" أسرع نصف قرن في تاريخ بطولة أبوظبي تي 10، حيث أحرز 50 نقطة في 15 كرة لصالح فريق نيويورك سترايكرز، مسهماً في تحقيق فوز كبير لفريقه في البطولة يوم الأحد على ملعب زايد للكريكيت.
في محاولته لتسجيل 112 نقطة، تمكن الضارب السريلانكي الأعسر من إحراز 74 نقطة دون أن يُبعد في 27 كرة، منها 6 رباعيات و7 سداسيات خلال جولته.
وكان عرضاً فردياً من بيريرا، الذي بدأ في الهجوم على الضربات منذ الكرة الأولى ولم يترك أي فرصة للراحة.
وبدعم من الباكستاني آصف علي، أنهى بيريرا المطاردة في 7.5 جولة فقط، حيث فاز سترايكرز بالمباراة بفارق 9 ويكيت.
وفي وقت سابق، نجح فريق نورثرن ووريورز في إحراز 46 نقطة من 17 كرة بواسطة شيرفان روثرفورد، ليحقق نتائج جيدة 111/3 في 10 أشواط.
وساهم فين ألين بـ 30 نقطة من 15 كرة. وكان سونيل نارين، الرامي في فريق نيويورك سترايكرز، هو الأفضل، حيث حصل على ويكيتين وسمح بـ 16 نقطة في شوطين.
فوز دلهي بولز
وساعد الأداء الشامل من الدولي الباكستاني شاداب خان وجهود الرمي الرائعة من الموهوب الإماراتي محمد روهيد فريق دلهي بولز في تحقيق فوز قوي. حيث حصل روهيد على ثلاثة ويكيتات ولم يسمح سوى بـ 16 جولة في شوطين، بينما سجل شاداب أرقاماً مميزة بلغت 1/14 في شوطه الأول، مما ساهم في تقييد تشيناي بريف جاغوارز إلى 97/5 في 10 أشواط.
وبفضل الضربات القوية، تمكن جيمس فينس وتوم بانتون من منح دلهي بداية سريعة، حيث سجلا 74 نقطة. لكن بعد ذلك، استطاع شاداب تسجيل 20 نقطة من 6 كرات، ليُسهم في تحقيق فريقه الفوز الذي كان يحتاج إلى 6 نقاط.