"بيريرا"يقود "نيويورك سترايكرز" للفوز بـ"أبوظبي تي10"

وفي وقت سابق، نجح فريق نورثرن ووريورز في إحراز 46 نقطة من 17 كرة بواسطة شيرفان روثرفورد، ليحقق نتائج جيدة 111/3 في 10 أشواط.

وساهم فين ألين بـ 30 نقطة من 15 كرة. وكان سونيل نارين، الرامي في فريق نيويورك سترايكرز، هو الأفضل، حيث حصل على ويكيتين وسمح بـ 16 نقطة في شوطين.