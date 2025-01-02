"بومراه" يربك الأستراليين ويعيد الأمل للهند في الكريكيت
في المسلسل الهندي "Jassi Jaissi Koi Nahin" (لا أحد مثل جاسي)، المستوحى من المسلسل التلفزيوني الكولومبي الشهير "Yo soy Betty" (بيتي القبيحة)، بطلة الرواية الرئيسية هي امرأة شابة ترتدي نظارة طبية ولديها حس غير تقليدي في الموضة، وتواصل تحقيق بعض الأشياء الجميلة في الحياة وتجعل الناس يقعون في حب بساطتها.
في الآونة الأخيرة، أجرت وسائل الإعلام الهندية مقارنة بين شخصية مسلسل "Jassi Jaissi Koi Nahin" و "جاسبريت بومراه"، لاعب الكريكيت الهندي الذي يحيي بمفرده آمال بلاده في سلسلة من خمس مباريات تجريبية ضد أستراليا.
بفضل أسلوبه الفريد في ضرب الكرة بالذراع، وسرعته في الركض، يتحدى بومرة المعايير التقليدية للكريكيت، ويُربك الضاربين بسرعته ودقة لعبه المستمرة.
ولم يحقق بومراه النجاح بين عشية وضحاها، وقد كان يشكل تهديداً للضاربين لسنوات عديدة، لكنه حقق نجاحاً ساحقاً في عام 2024.
بعد إنقاذ الهند من الهزيمة أمام جنوب إفريقيا في المباراة النهائية المثيرة لكأس تي 20 العام الماضي، أنهى بومراه البطولة برصيد 15 ويكيت بمعدل مذهل بلغ 8.96.
في أستراليا، التقط 30 ويكيت في أربع مباريات اختبارية بمعدل 12.83، متفوقاً على هجمات السرعة من الأسترالي بات كومينز (20 ويكيت بمعدل 22.65) و ميتشل ستارك (15 ويكيت بمعدل 28.73)، بينما أصبح أول ضارب في التاريخ يأخذ 200 ويكيت اختباري بمعدل أقل من 20 (19.82).
لقد حقق اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً كل ذلك دون اللجوء إلى الأساليب الاستفزازية (السليدجينغ). كما أنه يفتقر إلى الدعم الكافي، حيث عانى بقية لاعبي الفريق الهندي من إيجاد التناسق، وفشل ضاربوهم في المقاومة بعد العرض المميز في الجولة الثانية من الاختبار الأول، والذي فازت به الهند.
ولولا الجهود الجبارة التي بذلها بومرة مع الكرة، لكانت أستراليا قد سحقت الهند تماماً. ولكن بدلاً من ذلك، لا يزال لدى الفريق الهندي فرصة للاحتفاظ بكأس "بوردر جافاسكار" بالفوز في المباراة التجريبية الأخيرة في سيدني.
وقد أدى أداء بومراه إلى أن يشيد به خبراء الكريكيت الأستراليين ووسائل الإعلام باعتباره أعظم ضارب سريع على الإطلاق قام بجولة في أستراليا لسلسلة اختبارات، حتى أنه وضعه أعلى من ريتشارد هادلي وكيرتلي أمبروز ومالكولم مارشال في قائمة لاعبي الضرب السريع الأسطوريين الذين حققوا المعجزات في أستراليا.
ورغم أن بومراه قد لا يتفوق عليهم، إلا أن اللاعبين الأستراليين السابقين يعتقدون أن لاعبيهم لم يواجهوا قط ضارباً أجنبياً سريعاً أكثر غرابة من اللاعب الهندي الذي عذب الضاربين بحركته غير التقليدية ودقته القاضية.
ربما نجحت وسائل الإعلام الهندية في تحقيق هدفها بمقارنة جاسبريت بجاسي من فيلم Jassi Jaissi Koi Nahin" - بطلان متواضعان، أحدهما خيالي والآخر حقيقي، لكن كل منهما خلّف أثراً كبيراً بأسلوبه الفريد.
مدرب يستحق الثناء
أشاد قائد المنتخب الهندي السابق ديليب فينجساركار، الذي يقضي إجازته في دبي، بمدرب بومراه على مستوى الناشئين لعدم تغيير أسلوبه الفريد في اللعب.
وقال فينجساركار لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس: "يجب أن أشكر مدربه الأول (في جوجارات) لعدم تغيير أسلوبه لأن من المهم للغاية بالنسبة للشباب أن يستمروا بأسلوبهم الطبيعي".
"ما يحدث للأسف هو أنه على مستوى الناشئين، يميل المدربون إلى تغيير تصرفات اللاعب الصغير إذا رأوا أي شيء غير تقليدي. وإذا فعلت ذلك، فقد يفقد اللاعب الصغير قدرته الطبيعية على الأداء. ويعاني العديد من الشباب بسبب هذا النوع من المدربين على مستوى الناشئين.
"لذا يجب أن أهنئ مدربه، لا أعرف من كان يدربه عندما بدأ ممارسة لعبة الكريكيت لأول مرة. لكن هذا المدرب قام بعمل رائع."
خطأ قانوني؟
وقد أثار عدد من المشجعين، وخاصة في أستراليا، بعض علامات الاستفهام حول تصرف بومرة، حتى أن البعض وصل إلى حد وصفه بـ "الخطأ القانوني".
لكن لاعب الكريكيت الأسترالي الأسطوري جريج تشابيل انتقد بشدة المشككين في موهبة هذا الجيل.
وكتب لاعب الكريكيت الأسترالي السابق في صحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "أرجو التوقف عن هذا الهراء المتمثل في التشكيك في تصرف بومراه. إنه تصرف فريد من نوعه، لكنه قانوني بلا أدنى شك. إن تلك إهانة لأداء بطل".
كشف فينجساركار، خصم تشابيل السابق في الملعب، عن الميزتين الأكثر إثارة للاهتمام في بومرة والتي لا علاقة لها بالجانب الفني للعبة.
إن تواضعه وقدرته على التكيف والصمود هي التي دفعت بومرة إلى مستويات أعلى في اللعبة.
قال فينجساركار الذي سجل ستة قرون في مباراة ضد هجوم جزر الهند الغربية في الثمانينيات: "معظم لاعبي الضرب السريع العظماء، باستثناء عدد قليل منهم، لم يقولوا شيئاً للاعبي المضرب أو لم يظهروا أي عدوانية. لقد رأيت عدوانيتهم في أدائهم. الطريقة التي لعبوا بها نوبات تلو الأخرى وأخذوا الويكيتات وفازوا بالمباريات. وبومراه هو واحد منهم".
"بومراه هو لاعب كريكيت مثالي ونموذج مثالي للشباب. من الرائع أن نرى الطريقة التي يتصرف بها داخل وخارج الملعب.
"وأيضاً، بما أن الناس يتحدثون الآن عن كيفية تحمله العبء بأكمله بمفرده (في أستراليا)، دعونا لا ننسى أن بومرة هو لاعب سريع عاد من إصابة خطيرة للغاية في الظهر.
"لقد خضع لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر، والتي أبعدته عن اللعب لفترة طويلة. لكن الطريقة التي عاد بها وأدائه المستمر كانت رائعة بكل بساطة. وهذا يظهر التزامه وشغفه باللعبة وانضباطه."
جيد مثل أي شخص
ورغم كل جهوده، لا تزال الهند قد تخسر سلسلة المباريات الخمس التجريبية ضد أستراليا إذا فشل الفريق المحبط في التعافي من الانهيار الذي تعرض له في الجلسة الأخيرة من اختبار يوم بوكسينج داي.
ولكن بومراه سيعود كبطل، ليخلف سحره على مجتمع الكريكيت الأسترالي وأسطورة الضرب في شخص فينجساركار، الذي كان المصنف الأول على مستوى العالم كأفضل ضارب لمدة 21 شهراً في ثمانينيات القرن العشرين.
وقال "إنه أحد أعظم لاعبي اللعبة. إنه قادر على الفوز بالمباريات وهو جيد بنفس القدر في جميع أشكال اللعبة".
"لذا فإنني أقدره بنفس قدر كل هؤلاء اللاعبين العظماء الذين لعبوا هذه اللعبة في الثمانينيات والتسعينيات. فهو جيد مثل أي شخص لعب هذه اللعبة."