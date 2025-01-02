"بومراه" يربك الأستراليين ويعيد الأمل للهند في الكريكيت

لقد حقق اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً كل ذلك دون اللجوء إلى الأساليب الاستفزازية (السليدجينغ). كما أنه يفتقر إلى الدعم الكافي، حيث عانى بقية لاعبي الفريق الهندي من إيجاد التناسق، وفشل ضاربوهم في المقاومة بعد العرض المميز في الجولة الثانية من الاختبار الأول، والذي فازت به الهند.