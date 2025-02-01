بوران يقود "إم أي الإمارات" للفوز على "جلف جاينتس"

"لم نشعر أن الأمور كانت بهذه البساطة. كان هناك بعض التحول للراميين الأبطأ، لكننا أخطأنا في الإمساك بأحد الكرات، وفي النهاية كلّفنا ذلك خسارة المباراة. لم تكن الليلة جيدة بالنسبة لنا"، كما قال.