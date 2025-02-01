بوران يقود "إم أي الإمارات" للفوز على "جلف جاينتس"
أعرب "نيكولاس بوران"، قائد فريق الإمارات للكريكت، عن سعادته بأدائه الذي جعله رجل المباراة بعد أن قاد فريقه للفوز على فريق "جلف جاينتس" في استاد دبي الدولي يوم الجمعة في الموسم الثالث من ILT20.
فاز فريق الإمارات بخمسة ويكيتات كما سجل أول انتصار له هذا الموسم في دبي. كما فاز القائد بوران بجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث أنهى المباراة دون هزيمة برصيد 58 نقطة من 37 تمريرة.
وفي وقت سابق، حقق فريق جلف جاينتس 173/6 في 20 جولة، بفضل تسديدة القائد جيمس فينس الرائعة التي بلغت 86 من 50 كرة.
لقد كانت أعلى نتيجة حصل عليها فينس في ILT20.
وفي الرد، نجح فريق الإمارات في الوصول إلى الهدف في 19.1 جولة، بعد أن خسر خمسة ويكيتات.
وفي حين سجل بوران 58 نقطة من 37 كرة، سجل أندريه فليتشر 31 نقطة وظل روماريو شيبرد بلا هزيمة برصيد 23 نقطة.
كان لاعب البولينج الإماراتي "أيان أفضال خان" (2-0-9-2) هو الخيار الأفضل بالنسبة للعمالقة، لكن بوران ارتقى إلى مستوى التحدي وقاد فريقه إلى الفوز الخامس هذا الموسم للحفاظ على آمالهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
"لقد أدركت أنني يجب أن أنجز المهمة وأن أظل هناك حتى النهاية. لقد اكتسبت خبرة أكبر الآن وأعرف ما هو مطلوب. والمفتاح هو أن تثق في نفسك لامتصاص الضغط"، كما قال.
وأعرب "فينس جيانتس"، قائد فريق جولف جاينتس، عن أسفه على الفرص الضائعة على أرض الملعب.
"لم نشعر أن الأمور كانت بهذه البساطة. كان هناك بعض التحول للراميين الأبطأ، لكننا أخطأنا في الإمساك بأحد الكرات، وفي النهاية كلّفنا ذلك خسارة المباراة. لم تكن الليلة جيدة بالنسبة لنا"، كما قال.
النتائج المختصرة:
الإمارات تفوز على الخليج جاينتس بخمسة ويكيتات
جلف جاينتس- 173/6 في 20 جولة (جيمس فينس - 86، شيمرون هيتماير - 15، محمد روهيد خان - 2 مقابل 36، وقار سلامخيل 1 مقابل 23)
MI UAE - 174/5 في 19.1 زيادة (نيكولاس بوران - 58 لم يخرج، أندريه فليتشر - 31، روماريو شيبرد - 23 لم يخرج، أعيان خان - 2 مقابل 9، بليسينج مزراباني - 1 مقابل 17.)