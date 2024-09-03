بنغلاديش تحقق فوزاً تاريخياً على باكستان في الكريكيت
حققت بنغلاديش انتصاراً تاريخياً على باكستان بفوزها بستة "ويكيتات" في المباراة الثانية التي أقيمت في راولبندي اليوم الثلاثاء، لتُحرز بذلك أول فوز لها في الكريكيت ضد منافسيها من جنوب آسيا.
وبدأت بنغلاديش المباراة في اليوم الأخير بتقدم جيد، حيث وصلت إلى 42 نقطة دون خسارة في سبعة أشواط، لكن الأمطار وضعف الإضاءة تسببا في توقف اللعب في اليوم السابق، مما منح الفريق البنغلاديشي فرصة للتحضير بشكل أفضل ليوم المباراة الختامي.
في اليوم الختامي، أظهرت بنغلاديش أداءً متوازناً ومتماسكاً لتحقيق الهدف بخسارة أربعة ويكيتات.
كان "ذاكير حسن" هو اللاعب البارز بتسجيله 40 نقطة، بينما أضاف "مومنول" 34 نقطة أخرى.
وساهم "مشفيق الرحيم" (22 نقطة دون خسارة) و"شكيب الحسن" (21 نقطة دون خسارة) بشكل كبير في تحقيق الفوز من خلال شراكتهما البارزة التي بلغت 32 نقطة في المركز السادس.
وكانت باكستان قد سجلت 274 نقطة في جولتها الأولى، بينما بدأت بنغلاديش بشكل كارثي بتسجيلها 26 نقطة مقابل ستة ويكيت، لكنها عادت بقوة لتصل إلى 262 نقطة في جولتها الأولى.
في الجولة الثانية، تألق لاعبو بنغلاديش وتمكنوا من تقييد باكستان بـ 172 نقطة فقط، مما مهد الطريق لتحقيق فوز تاريخي.
الجدير بالذكر أن بنغلاديش قد حققت انتصاراً في الاختبار الأول أيضاً بفارق عشرة ويكيتات في 25 أغسطس، مما يجعل هذا الفوز في المباراة الثانية تأكيداً على قوتها في الكريكيت وهو بمثابة إنجاز بارز لها في تاريخ مواجهاتها ضد باكستان.