بنغلاديش تحقق فوزاً تاريخياً على باكستان في الكريكيت

الجدير بالذكر أن بنغلاديش قد حققت انتصاراً في الاختبار الأول أيضاً بفارق عشرة ويكيتات في 25 أغسطس، مما يجعل هذا الفوز في المباراة الثانية تأكيداً على قوتها في الكريكيت وهو بمثابة إنجاز بارز لها في تاريخ مواجهاتها ضد باكستان.