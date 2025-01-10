بطولة موانئ دبي العالمية للجولف تعود بموسم ثالث أكثر جرأة وإثارة
يقترب موعد العودة المرتقبة للموسم الثالث من بطولة موانئ دبي العالمية للجولف DP World ILT20، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة غداً السبت 11 يناير 2025. وبعد موسمين غير قابلين للنسيان، من المتوقع أن تكون بطولة هذا العام أكبر وأكثر جرأة وإثارة.
وستقام المباريات في ثلاثة ملاعب شهيرة: استاد دبي الدولي، واستاد زايد للكريكيت في أبوظبي، واستاد الشارقة للكريكيت. مع 15 مباراة في دبي، و11 في أبوظبي، و8 في الشارقة، سيستمتع المشجعون بشهر حافل بالإثارة والتشويق في رياضة الكريكيت.
وسيفتتح الموسم بمباراة إعادة مثيرة لنهائي الموسم الثاني بين حامل اللقب MI Emirates ودبي كابيتلز، والتي ستقام في استاد دبي الدولي.
وسيشهد حفل الافتتاح الكبير مشاركة نجوم بوليوود "شاهيد كابور" و"بوجا هيجدي" و"سونام باجوا"، الذين سيؤدون عروضًا حية، مما يهيئ المسرح لليلة لا تُنسى. سيبدأ الحفل في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، يليه أول مباراة طال انتظارها للموسم في الساعة 7.15 مساءً
وستفتح البوابات أمام الجماهير في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بينما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالحدث مباشرة على قنوات شبكة Zee والمنصات الرقمية.
الإثارة للموسم المقبل
قبيل منافسات الكريكيت التي تستمر لمدة شهر، اجتمع قادة خمسة من الفرق الستة، إلى جانب لاعب البولينج السريع تيمال ميلز من فريق جلف جاينتس، لمشاركة توقعاتهم وبناء الإثارة للموسم القادم.
أعرب سفير DP World ILT20 شويب أختر عن حماسه قائلاً: "هذا الموسم، أصبحت بطولة DP World ILT20 أكبر من أي وقت مضى، وكان نوع الألوان والعمل الجاد الذي تم بذله فيها العام الماضي مذهلاً. من الجيد أن نرى الناس يتابعون البطولة ويتفاعلون معها. أنا متأكد من أن هذا الموسم سيكون أفضل".
ويسعى نيكولاس بوران، قائد فريق الإمارات، إلى مواصلة مستواه الممتاز الذي قدمه في الموسم الماضي، حيث سجل 354 نقطة خلال عشر جولات. وأكد على أهمية وجود فريق قوي، مسلطًا الضوء على محمد وسيم لاعب الإمارات العربية المتحدة كلاعب رئيسي يجب مراقبته. وقال بوران: "نحن حريصون على الدفاع عن لقبنا وتقديم أداء جيد".
وأعرب عن تفاؤله بشأن فرص الفريق في الفوز باللقبين المتتاليين، قائلاً: "لقد كنت جزءًا من المسابقة منذ البداية. نحن نأخذ الفوز على محمل الجد ونتطلع إلى انطلاق البطولة والخروج إلى هناك وتقديم أداء جيد. كما أننا ندرك ما يتطلبه الأمر للفوز. من المهم أن يكون لدينا فريق قوي، ونحن سعداء حقًا بالاحتفاظ بوحدة رائعة، بما في ذلك شخص مثل الإماراتي محمد وسيم. لقد قدم أداءً جيدًا للغاية بالنسبة لنا ونحن حريصون على مشاهدته ينمو أكثر كلاعب وضارب وقائد".
وتحدث سكندر رازا، الذي عاد لقيادة فريق دبي كابيتلز، عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الثاني، قائلاً: "هذه هي سنتي الثالثة مع فريق دبي كابيتلز، ومن الرائع أن أكون معهم مرة أخرى. كان الفوز بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي أمرًا رائعًا، ولكن كان من الأفضل أن أرفع الكأس".
وأضاف الفائز بالحزام الأحمر: "إن وجود تسعة لاعبين دوليين في التشكيلة الأساسية يجعل هذه البطولة واحدة من أصعب البطولات في العالم. ونأمل أن نتمكن من اتخاذ هذه الخطوة الإضافية هذا العام، بناءً على الدروس التي تعلمناها في الموسم الماضي".
"نتطلع إلى بداية جيدة"
وأشاد سونيل نارين، المخضرم في بطولة T20 وقائد فريق أبو ظبي نايت رايدرز، بتشكيلة فريقه. وقال نارين: "نحن نركز على الجائزة. كقائد، عليك أن تفعل ذلك بطريقتك الخاصة، أعتقد أنه عمل قيد التقدم ولكنني أتحسن فيه أكثر فأكثر. سيكون العامل الرئيسي بالنسبة لنا هو الضرب والرمي في اللعب بقوة وكيف نؤدي في تلك المراحل، لكن لدينا لاعبين ذوي جودة عالية ونتطلع إلى بداية جيدة ".
ومن المقرر أن يقود لوكى فيرجسون فريق ديزرت فايبرز في موسمه الأول في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف، وقد أبرز النيوزيلندي حماسه للمشاركة في المسابقة لأول مرة، وقال: "من الرائع أن أكون هنا مع العديد من اللاعبين الذين لعبت معهم وضدهم في مسيرتي المهنية. إنها منطقة جميلة من العالم ونحن نحظى برعاية كبيرة هنا. أتطلع إلى دور جديد كقائد وإضافة لمستي الخاصة إليه. لحسن الحظ، لدينا الكثير من الخبرة في الفريق، وأتطلع إلى التعرف على لاعبي الإمارات العربية المتحدة أيضًا".
وقال تيمال ميلز، لاعب البولينج السريع في فريق جلف جاينتس، والذي تحدث في المؤتمر الصحفي نيابة عن قائده جيمس فينس: "أنا متحمس للغاية للمباراة الأولى. إنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع آندي فلاور الذي يعد أحد أنجح المدربين في لعبة الكريكيت. لقد أمضينا أسبوعًا رائعًا في التعرف على بعضنا البعض ونحن نتطلع إلى المنافسة. لدينا العديد من اللاعبين الذين لعبوا لفترة طويلة، وقد فزنا بالمسابقة في الموسم الأول، لذا فإن الكثير منا يعرف كيف يفوز. لدينا توقعات عالية ونأمل أن نرفع الكأس ".
أفضل لاعبي الكريكيت في العالم
وقال تيم ساوثي، قائد فريق الشارقة ووريورز، الذي تولى أيضًا قيادة الفريق في موسمه الأول: "إنها بطولة رائعة، لقد شاهدت من بعيد ولا أستطيع الانتظار للمشاركة في هذا الموسم. هدفي دائمًا هو محاولة المساهمة في نجاح الفريق وتقديم بعض الخبرة للاعبين الأصغر سنًا، مع التعلم دائمًا من بعض اللاعبين الآخرين".
سيشهد مهرجان الكريكيت الذي يستمر شهرًا بعضًا من أفضل لاعبي الكريكيت في العالم في العمل بما في ذلك ديفيد وارنر (دبي كابيتلز) وجيسون هولدر (أبو ظبي نايت رايدرز) وشيمرون هيتماير (جلف جاينتس) وفيل سولت (أبو ظبي نايت رايدرز) وبانوكا راجاباكسا (شارجاه ووريورز) وسام كوران (ديزرت فايبرز) وجيك فريزر ماكجورك (دبي كابيتلز) وتيم ديفيد (جلف جاينتس) وفضل الحق فاروقي (إم آي الإمارات) وعادل راشد (شارجاه ووريورز) وفخر زمان (ديزرت فايبرز) وروستون تشيس (أبو ظبي نايت رايدرز) وماثيو ويد (شارجاه ووريورز) وإبراهيم زادران (جلف جاينتس) وأليكس هيلز (ديزرت فايبرز) وشرفان روثرفورد (ديزرت فايبرز) وروفمان باول (دبي كابيتلز) وكريس جوردان (جلف جاينتس).