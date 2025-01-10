بطولة موانئ دبي العالمية للجولف تعود بموسم ثالث أكثر جرأة وإثارة

وقال تيمال ميلز، لاعب البولينج السريع في فريق جلف جاينتس، والذي تحدث في المؤتمر الصحفي نيابة عن قائده جيمس فينس: "أنا متحمس للغاية للمباراة الأولى. إنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع آندي فلاور الذي يعد أحد أنجح المدربين في لعبة الكريكيت. لقد أمضينا أسبوعًا رائعًا في التعرف على بعضنا البعض ونحن نتطلع إلى المنافسة. لدينا العديد من اللاعبين الذين لعبوا لفترة طويلة، وقد فزنا بالمسابقة في الموسم الأول، لذا فإن الكثير منا يعرف كيف يفوز. لدينا توقعات عالية ونأمل أن نرفع الكأس ".